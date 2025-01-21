Ильсур Хадиуллин: «Мы заинтересованы в том, чтобы дети обучались в школах, владея русским языком»

Министр образования и науки Татарстана рассказал, как планируется решать проблемы обучения детей мигрантов и дефицита учителей

Фото: Динар Фатыхов

Планирует учить детей мигрантов русскому языку силами школьных педагогов и студентов педвузов и надеется, что опыт создания в Татарстане сети образовательных организаций с обучением на родном языке будет учтен при разработке Проекта основ государственной языковой политики для всей России министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы «Реального времени» на традиционной встрече с представителями СМИ, посвященной подведению итогов журналистского конкурса «Классная работа». Подробнее — в материале издания.

Не знаешь — научим

Болезненная тема обучения не владеющих русским языком детей мигрантов в российских школах оказалась на втором месте по количеству вопросов журналистов, обрушившихся на Ильсура Хадиуллина, уступив первенство лишь давно наболевшей проблеме нехватки школ и детсадов. В конце 2024 года образовательные учреждения наконец получили законное право отказывать детям, которые не сдали тест на знание русского языка. Однако министр, отвечая на вопросы «Реального времени», подчеркнул:

— Мы не заинтересованы в тех детях, которые не смогут пройти тестирование. Мы хотим, чтобы все его проходили. Ни одному ребенку не будет отказано, потому что они заранее будут подготовлены. Мы заинтересованы в том, чтобы дети, независимо — мигрантов или не мигрантов, обучались в наших школах, но владея русским языком.

«Мы заинтересованы в том, чтобы дети, независимо — мигрантов или не мигрантов, обучались в наших школах, но владея русским языком». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С этой целью в Минобрнауки планируют готовить таких детей к обучению на русском — учить их на специальных курсах начиная с 1 апреля 2025 года, когда начинается прием в школы, и вплоть до его окончания 5 сентября. Преподавать русский, по словам Ильсура Хадиуллина, будут учителя школ, педагоги дополнительного образования, студенты педагогического факультета.

В текущем же учебном году, сказал он, в школах ведутся адаптационные курсы для родителей-иностранцев, проводятся родительские собрания, где разъясняются основы миграционного и трудового законодательства России по материалам, рекомендованным Федеральным агентством по делам национальностей.

Преподавать русский, по словам Ильсура Хадиуллина, будут учителя школ, педагоги дополнительного образования, студенты педагогического факультета. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Реальное время» уточнило, за счет каких средств ведется и планируется на будущее такая работа и нет ли необходимости обеспечить дополнительное ее финансирование, чтобы это не ложилось дополнительной бесплатной нагрузкой на учителей.

— В настоящее время вся работа ведется в рамках основной деятельности, — сообщил министр. — До 1 апреля мы получим механизмы, где должны быть ответы на все вопросы.

На сегодня, по данным Минобрнауки, в татарстанских школах обучается 3 178 мигрантов, причем в большинстве своем в учебных заведениях Казани и Набережных Челнов. Кроме того, более 300 таких детей посещают детсады, и более 500 учатся в средних профессиональных образовательных учреждениях. Не менее 85% из них, заверил Ильсур Хадиуллин, хорошо владеют русским языком, поэтому нагрузка по обучению немногочисленных невладеющих будет, по его мнению, невелика.

«Обязательно должно быть учтено право на обучение на родном языке»

До 1 июня 2025 года в России должен быть разработан проект основ государственной языковой политики, реализацию которой во многом предстоит осуществлять учреждениям образования. «Реальное время» поинтересовалось у Ильсура Хадиуллина, какие аспекты, по его мнению, должны быть обязательно учтены в этом документе, какой положительный и какой отрицательный опыт Татарстана в этой сфере необходимо обязательно использовать.

— Разработка проекта основ государственной языковой политики — это первый пункт перечня поручений Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ от 30 декабря 2024 года, — напомнил министр. — На наш взгляд, в этом документе обязательно должны быть учтены: право граждан РФ на обучение на родном языке, возможность изучения родных языков на всех уровнях образования, создание условий для сохранения и развития национальных культур и традиций народов России, развитие науки на родных языках, использование государственных языков республик России во всех сферах жизни.

«Положительным примером государственной языковой политики может служить созданная в Татарстане сеть образовательных организаций с обучением на родном языке». Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Ильсур Хадиуллин считает, что положительным примером государственной языковой политики может служить созданная в Татарстане сеть образовательных организаций с обучением на родном языке, обеспеченная учебной и методической литературой на родном языке и для изучения родного языка. По его словам, другие российские регионы проявляют к этому опыту большой интерес:

— Мы принимаем делегации из многих республик и субъектов нашей страны, делимся опытом. На нашей базе проведены Форум министров, Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы», Межрегиональная конференция «Разработка государственных учебников по региональной истории» и другие.

В федеральный перечень учебников уже вошли 86 учебно-методических комплектов по татарскому языку и литературе. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также министр рассказал журналистам, что в федеральный перечень учебников уже вошли 86 учебно-методических комплектов по татарскому языку и литературе, а в августе 2024 года в Министерство просвещения Российской Федерации из Татарстана направлены 26 учебников нового поколения.

Педагогов не хватает, зато у трудоголиков денег много

Третьей темой, которая подробно обсуждалась на сегодняшней встрече с министром образования и науки, стал дефицит педагогических кадров и оплата труда учителей. В республике, по данным Минобрнауки, не хватает более 2 тыс. учителей и более 1 тыс. воспитателей в детсадах.

— Больше всего требуется учителей математики (344), русского языка (334), начальных классов (310), иностранного языка (180), физики (124), истории (94), информатика (86), химии (77), — сообщил Ильсур Хадиуллин. — Самая высокая потребность в учителях — в Казани и Набережных Челнах, Нижнекамском, Высокогорском, Лаишевском и Альметьевском районах.

В республике, по данным Минобрнауки, не хватает более 2 тыс. учителей и более 1 тыс. воспитателей в детсадах. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сейчас в системе образования республики работает более 76 тыс. педагогических работников, в том числе более 32 тыс. школьных учителей, при этом средний возраст педагогов школ составляет 48 лет, доля молодых учителей (в возрасте до 35 лет) — всего 21,1%, а доля учителей-пенсионеров — 22,3%.

Ильсур Хадиуллин согласился, что нагрузка на учителей за последние годы выросла, а желающих работать в школах не прибавилось. Причем даже те, кто приходит работать в школу, зачастую в ней не задерживаются. И даже целевики не хотят отрабатывать положенное время по окончании вуза — они стараются при первой возможности перейти на бюджетное отделение, где никаких «обременений» после получения диплома не возникает.

Высокой «закрепляемостью» на рабочих местах отличаются те, кто, получив «бонусы» по каким-либо программам, вынужден отработать в школе 5 лет:

— У них закрепляемость — почти 90%. И что интересно, закрепляемость выпускников педагогических колледжей — 85%. Значит, получается, в педагогических колледжах растут настоящие будущие педагоги!

Журналисты напомнили, что если учителя за счет увеличения учебной нагрузки зарабатывают более или менее достойно, то воспитателям в детсадах предлагают трудиться за 25—35 тыс. рублей в месяц. Однако, по словам министра, средняя заработная плата работников детсадов достигла 52 тыс. рублей.

Высокую зарплату получают работники образования, которые трудятся не на одну ставку. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

— Наверное, если вы напишите, все будут удивляться, — заметил Ильсур Хадиуллин, говоря о заработках работников образования. — Но это не за одну ставку — за полторы или за две ставки средняя зарплата с учетом выплат в рамках реализации майских указов президента Российской Федерации, выплат за классное руководство, грантовой поддержки и так далее…

То есть получается, проблема школьных учителей и воспитателей детсадов не в низкой зарплате как таковой, а в отсутствии достойной оплаты труда при работе на одну ставку — то есть в том единственном случае, когда педагог не трудится в режиме 24/7, а успевает еще и жить собственной жизнью — растить детей, развлекаться, элементарно высыпаться.