Обзор «Реального времени»: учебники по татарскому языку

В республике растет количество учебных пособий по языку Тукая: в чем их преимущества и недостатки?

Дмитрий Петров, ведущий популярных языковых реалити-шоу «Полиглот», после видеокурса «Татарский с Дмитрием Петровым» представил аналогичный учебник, в очередной раз подчеркнув актуальность эффективного обучения татарскому языку в республике. При пристальном изучении выясняется, что проблем с учебными пособиями в Татарстане нет, весь вопрос в том, каким из них отдается предпочтение. «Реальное время» разбиралось, зачем в условиях ограниченного бюджета порой создаются одинаковые по содержанию книги для одних и тех же групп учащихся и почему о них так мало знает заинтересованная аудитория.

С подачи Хайруллина

Трехсотстраничный «Татарский язык. Базовый тренинг» выпущен под брендом «Новая Тартария» экс-главы пресс-службы президента Татарстана Эдуарда Хайруллина. Именно он в свое время стал инициатором всего проекта, предложил Рустаму Минниханову привезти полиглота Дмитрия Петрова в Казань и сам принял участие в съемках телевизионного курса.

— Телевизионный курс стал первым этапом проекта по обучению татарскому языку, — рассказал «Реальному времени» Дмитрий Петров. — На его основе был создан учебник и разработано мобильное приложение. Разумеется, каждый курс учитывает специфику соответствующего языка, они все неповторимы. В случае татарского делался акцент на специфические черты его грамматики, например, на способы словообразования и на характерный порядок слов.

Телевизионный курс и учебник автономны друг от друга, утверждает автор: «И, конечно, учебник дает более детальную информацию и набор упражнений для самостоятельной работы. Приложение также создано при поддержке правительства. Контент уже готов, сейчас дело за технической реализацией, ее задача — сделать продукт максимально доступным для пользователей».

Трехсотстраничный «Татарский язык. Базовый тренинг» выпущен под брендом «Новая Тартария» экс-главы пресс-службы президента Татарстана Эдуарда Хайруллина

Привет, кардәш!

Новость об учебнике вызвала бурную реакцию в сети: мол, наконец-то, появилось пособие, которое реально научит детей в школах татарскому!

Однако и сам Петров напоминает: учебник можно использовать только в качестве дополнительного материала, так как школьные программы и учебники утверждает Министерство образования РФ.

Учебники, выходившие в 90-е и в начале нулевых годов, безусловно, у многих, искренне желающих выучиться татарскому языку, вызывали скорее недоумение. Однако сейчас, с учетом новой тенденции обучать детей не грамматике, пунктуации и орфографии, а коммуникации, появилась новая волна учебников.

Таких учебных пособий сейчас выпущено несколько. Самый известный — это учебник «Сәлам», ориентированный на детей со слабым знанием татарского и русскоязычных детей. «Реальное время» публиковало интервью с одним из учителей, участвовавших в его разработке, в 2017 году — Эльвирой Марковой.



Самый известный — это учебник «Сәлам», ориентированный на детей со слабым знанием татарского и русскоязычных детей. Фото предоставлено Эльвирой Марковой

В частности, педагог рассказывала, что учебник создавался в 2016 году по инициативе Министерства образования и науки РТ на базе Института развития образования. В проектную команду вошли не только преподаватели, но методисты, редакторы, художники-иллюстраторы, медиа-группа. У «Сәлам» есть сайт selam.tatar, обучающие видео, игры, методическое пособие для учителя, в котором описывается каждый урок: от начала до конца, с разными рекомендациями и играми: «Мы отошли от досконального изучения грамматики. Понятно, что каждый язык неотъемлем от грамматической системы, но мы решили сократить содержание учебного материала. В первом классе количество лексики составляет 160 слов. Плюс к этому где-то 30 грамматических структур — все они в готовом виде даются детям. Мы не заучиваем падежи и склонения. Грамматические структуры наши ученики изучают в разных играх. Поэтому на уроках мы больше играем, и дети больше разговаривают, т. е. метод коммуникации у нас очень сильно развит».

В том же 2017-м Министерство образования РФ разработало вариант учебного плана с изучением государственных языков республик по всей территории страны добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до двух часов в неделю. Это нововведение не только нанесло удар по большому коллективу татарских педагогов, но и по методикам обучения. Тем не менее работа продолжилась, несмотря на недостаток финансирования.

— Сейчас мы заканчиваем работу над учебниками для 7-8-х классов, — говорит один из разработчиков Рашат Якупов. — По сути, после этого нам останется только написать пособие для 9-х классов. Могу точно сказать, что очень много запросов на них идет из регионов, при этом процесс внедрения в родной республике происходит не так гладко, как хотелось бы. Сейчас, к счастью, мы можем дополнить и наш сайт, с учетом реалий обучения — ведь нам в свое время пришлось переделывать книги для младших классов, когда татарский язык перестал быть обязательным и преподавался по 5 часов, когда объем часов в школах уменьшился. Ожидается, что они войдут в федеральный перечень учебников.

— Учебник пишет группа друзей, учителей-практиков, которые говорят как минимум на трех языках — татарском, русском, английском, — а иногда еще и на турецком, — рассказывает заведующая кафедрой татарского языка и литературы ИРО РТ Расима Шамсутдинова. — После учебных часов они собираются вместе и работают над пособиями, работают и поодиночке, ночами. Некоторые люди говорили, что «Сәлам» — это просто калька с учебника английского. Это, конечно, неправда. Мы пишем ее, исходя из опыта работы в школах, апробируем все с учителями. Когда, в силу известных обстоятельств, бюджет урезался, авторы соглашались работать за меньшую сумму. Когда потребовалось, сами оплатили сайт. Сейчас, к примеру, мы не можем дать учебники 5-6-го класса на апробацию — говорят, что на это нет средств. Так что мы думаем выпустить их в черно-белом варианте — для 10 школ, 10 учителей и 162 учеников, которые будут их тестировать. Все-таки именно «Сәлам» был причиной, почему русскоязычные родители решали, что их дети будут продолжать учить татарский. Сейчас во внедрении учебника участвуют 10 500 учеников.

Алима Салахутдинова, татарка из Монреаля, запустившая онлайн-проект обучения языку для детей через Zoom, также говорит, что для начинающих, тех, кто вообще не знает язык, она использует «Сәлам», а для продолжающих — сборный материал: «При этом мы делаем упор не на грамматику, а на общение». У Салахутдиновой учатся жители США, Финляндии, Канады, Франции, Швеции, Чехии, Турции, Казахстана.



Кроме того, в марте прошлого года глава Минобрнауки республики Рафис Бурганов сообщил на 46-м заседании Госсовета РТ о грандиозных планах Академии наук: «В этом году, скорее всего, сможем завершить работу — объединим методики обучения «Ана теле» и учебника «Сэлам!» и сделаем понятный для всех детей новый учебник по татарскому языку». Однако проект не получил воплощения. Зато стихи и песни, использованные в «Сәлам», можно слышать в передачах канала «Шаян ТВ».

Учебник любви к родному краю

Между тем АН РТ продолжает работать в этой сфере. В феврале 2020-го в Академии наук РТ прошла презентация методических пособий для преподавания татарского языка в школах. За нее отвечает Институт языка, литературы и искусства. Рассказывая об учебно-методическом комплекте «Туган тел» ведущий научный сотрудник отдела нацобразования АН РТ Муслима Шакурова поведала, что толчком для его создания стали мысли директора Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования Елизаветы Хамраевой: «Если удастся написать такой учебник, который ребенку будет нравиться, если на уроке будет такая атмосфера, когда ребенок заходит в класс и получает удовольствие от того, что пришел, он слышит родную музыку, видит народные образы, песни и делает то, что делает его на этой земле представителем этой культуры, то родной язык этого ребенка будет жить», — говорила тогда Шакурова. Отметим, что Муслима Магсумовна — также автор пособия «Татар теле: татарский язык для иноязычной аудитории», вышедшего в 2001 году.

Учебники с первого по четвертый классы доступны на сайте АН РТ. Планируется, что к концу 2021 года они будут написаны для всех классов, включая одиннадцатый.

Основной акцент в них сделан на патриотическое воспитание — скажем, первая же часть называется «Родной край», в которой дети должны выучить про животных и птиц. Учебники еще не прошли апробацию, но еще одно важное отличие от «Сәлам» — они направлены на татароязычных детей.

Учебники с первого по четвертый классы доступны на сайте АН РТ. Фото rt.rbc.ru

Шаг за шагом

В условиях пандемии, вероятно, у учителей было немало времени на написание учебников. А потому даже неудивительно, что еще один комплекс учебников готовится в КФУ, причем в ускоренном режиме. Он предназначен для полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию». 1 сентября в здании школы №165 на ул. Бичурина откроется начальная школа, а потом и средняя, а также детские сады. До 2022 года в Татарстане планируется запустить шесть подобных комплексов. Один из них — «Адымнар-Алабуга» на 1 224 места в Елабуге.



По словам Шамсутдиновой, предполагалось, что основой для «Адымнар» станут учебники «Сәлам», однако их посчитали слишком простыми для детей, которые должны учиться в престижной школе. «Но мы же понимаем, что в городской среде не так-то много детей, которые хорошо говорят на татарском, — резюмирует Шамсутдинова.

Интерес к учебникам испытывают, как видим, не только татарстанцы. Самый забавный пример — у татар Финляндии. Местная диаспора давно уже использует латинский алфавит (из-за чего многие не могут читать татарстанские СМИ и книги). Поэтому местным татарам пришлось взять учебник, изданный «Татармультфильмом», и перевести. Также вышел красочный словарь — на трех языках. И разработано приложения. Об эффективности методик говорит тот факт, что в условиях, когда дети из семей диаспор в Финляндии учатся только дополнительно (татарская школа в Хельсинки проработала в 60—70-е, но недолго), однако они говорят на языке — пусть это и зачастую язык одного из родителей. Правда, в данном случае с ними и дома говорят на татарском.

