Обзор «Реального времени»: учебники по татарскому языку
В республике растет количество учебных пособий по языку Тукая: в чем их преимущества и недостатки?
Дмитрий Петров, ведущий популярных языковых реалити-шоу «Полиглот», после видеокурса «Татарский с Дмитрием Петровым» представил аналогичный учебник, в очередной раз подчеркнув актуальность эффективного обучения татарскому языку в республике. При пристальном изучении выясняется, что проблем с учебными пособиями в Татарстане нет, весь вопрос в том, каким из них отдается предпочтение. «Реальное время» разбиралось, зачем в условиях ограниченного бюджета порой создаются одинаковые по содержанию книги для одних и тех же групп учащихся и почему о них так мало знает заинтересованная аудитория.
С подачи Хайруллина
Трехсотстраничный «Татарский язык. Базовый тренинг» выпущен под брендом «Новая Тартария» экс-главы пресс-службы президента Татарстана Эдуарда Хайруллина. Именно он в свое время стал инициатором всего проекта, предложил Рустаму Минниханову привезти полиглота Дмитрия Петрова в Казань и сам принял участие в съемках телевизионного курса.
— Телевизионный курс стал первым этапом проекта по обучению татарскому языку, — рассказал «Реальному времени» Дмитрий Петров. — На его основе был создан учебник и разработано мобильное приложение. Разумеется, каждый курс учитывает специфику соответствующего языка, они все неповторимы. В случае татарского делался акцент на специфические черты его грамматики, например, на способы словообразования и на характерный порядок слов.
Телевизионный курс и учебник автономны друг от друга, утверждает автор: «И, конечно, учебник дает более детальную информацию и набор упражнений для самостоятельной работы. Приложение также создано при поддержке правительства. Контент уже готов, сейчас дело за технической реализацией, ее задача — сделать продукт максимально доступным для пользователей».
Привет, кардәш!
Новость об учебнике вызвала бурную реакцию в сети: мол, наконец-то, появилось пособие, которое реально научит детей в школах татарскому!
Однако и сам Петров напоминает: учебник можно использовать только в качестве дополнительного материала, так как школьные программы и учебники утверждает Министерство образования РФ.
Учебники, выходившие в 90-е и в начале нулевых годов, безусловно, у многих, искренне желающих выучиться татарскому языку, вызывали скорее недоумение. Однако сейчас, с учетом новой тенденции обучать детей не грамматике, пунктуации и орфографии, а коммуникации, появилась новая волна учебников.
Таких учебных пособий сейчас выпущено несколько. Самый известный — это учебник «Сәлам», ориентированный на детей со слабым знанием татарского и русскоязычных детей. «Реальное время» публиковало интервью с одним из учителей, участвовавших в его разработке, в 2017 году — Эльвирой Марковой.
В частности, педагог рассказывала, что учебник создавался в 2016 году по инициативе Министерства образования и науки РТ на базе Института развития образования. В проектную команду вошли не только преподаватели, но методисты, редакторы, художники-иллюстраторы, медиа-группа. У «Сәлам» есть сайт selam.tatar, обучающие видео, игры, методическое пособие для учителя, в котором описывается каждый урок: от начала до конца, с разными рекомендациями и играми: «Мы отошли от досконального изучения грамматики. Понятно, что каждый язык неотъемлем от грамматической системы, но мы решили сократить содержание учебного материала. В первом классе количество лексики составляет 160 слов. Плюс к этому где-то 30 грамматических структур — все они в готовом виде даются детям. Мы не заучиваем падежи и склонения. Грамматические структуры наши ученики изучают в разных играх. Поэтому на уроках мы больше играем, и дети больше разговаривают, т. е. метод коммуникации у нас очень сильно развит».
В том же 2017-м Министерство образования РФ разработало вариант учебного плана с изучением государственных языков республик по всей территории страны добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до двух часов в неделю. Это нововведение не только нанесло удар по большому коллективу татарских педагогов, но и по методикам обучения. Тем не менее работа продолжилась, несмотря на недостаток финансирования.
— Сейчас мы заканчиваем работу над учебниками для 7-8-х классов, — говорит один из разработчиков Рашат Якупов. — По сути, после этого нам останется только написать пособие для 9-х классов. Могу точно сказать, что очень много запросов на них идет из регионов, при этом процесс внедрения в родной республике происходит не так гладко, как хотелось бы. Сейчас, к счастью, мы можем дополнить и наш сайт, с учетом реалий обучения — ведь нам в свое время пришлось переделывать книги для младших классов, когда татарский язык перестал быть обязательным и преподавался по 5 часов, когда объем часов в школах уменьшился. Ожидается, что они войдут в федеральный перечень учебников.
Алима Салахутдинова, татарка из Монреаля, запустившая онлайн-проект обучения языку для детей через Zoom, также говорит, что для начинающих, тех, кто вообще не знает язык, она использует «Сәлам», а для продолжающих — сборный материал: «При этом мы делаем упор не на грамматику, а на общение». У Салахутдиновой учатся жители США, Финляндии, Канады, Франции, Швеции, Чехии, Турции, Казахстана.
Кроме того, в марте прошлого года глава Минобрнауки республики Рафис Бурганов сообщил на 46-м заседании Госсовета РТ о грандиозных планах Академии наук: «В этом году, скорее всего, сможем завершить работу — объединим методики обучения «Ана теле» и учебника «Сэлам!» и сделаем понятный для всех детей новый учебник по татарскому языку». Однако проект не получил воплощения. Зато стихи и песни, использованные в «Сәлам», можно слышать в передачах канала «Шаян ТВ».
Учебник любви к родному краю
Между тем АН РТ продолжает работать в этой сфере. В феврале 2020-го в Академии наук РТ прошла презентация методических пособий для преподавания татарского языка в школах. За нее отвечает Институт языка, литературы и искусства. Рассказывая об учебно-методическом комплекте «Туган тел» ведущий научный сотрудник отдела нацобразования АН РТ Муслима Шакурова поведала, что толчком для его создания стали мысли директора Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования Елизаветы Хамраевой: «Если удастся написать такой учебник, который ребенку будет нравиться, если на уроке будет такая атмосфера, когда ребенок заходит в класс и получает удовольствие от того, что пришел, он слышит родную музыку, видит народные образы, песни и делает то, что делает его на этой земле представителем этой культуры, то родной язык этого ребенка будет жить», — говорила тогда Шакурова. Отметим, что Муслима Магсумовна — также автор пособия «Татар теле: татарский язык для иноязычной аудитории», вышедшего в 2001 году.
Учебники с первого по четвертый классы доступны на сайте АН РТ. Планируется, что к концу 2021 года они будут написаны для всех классов, включая одиннадцатый.
Основной акцент в них сделан на патриотическое воспитание — скажем, первая же часть называется «Родной край», в которой дети должны выучить про животных и птиц. Учебники еще не прошли апробацию, но еще одно важное отличие от «Сәлам» — они направлены на татароязычных детей.
Шаг за шагом
В условиях пандемии, вероятно, у учителей было немало времени на написание учебников. А потому даже неудивительно, что еще один комплекс учебников готовится в КФУ, причем в ускоренном режиме. Он предназначен для полилингвального образовательного комплекса «Адымнар — путь к знаниям и согласию». 1 сентября в здании школы №165 на ул. Бичурина откроется начальная школа, а потом и средняя, а также детские сады. До 2022 года в Татарстане планируется запустить шесть подобных комплексов. Один из них — «Адымнар-Алабуга» на 1 224 места в Елабуге.
По словам Шамсутдиновой, предполагалось, что основой для «Адымнар» станут учебники «Сәлам», однако их посчитали слишком простыми для детей, которые должны учиться в престижной школе. «Но мы же понимаем, что в городской среде не так-то много детей, которые хорошо говорят на татарском, — резюмирует Шамсутдинова.
Интерес к учебникам испытывают, как видим, не только татарстанцы. Самый забавный пример — у татар Финляндии. Местная диаспора давно уже использует латинский алфавит (из-за чего многие не могут читать татарстанские СМИ и книги). Поэтому местным татарам пришлось взять учебник, изданный «Татармультфильмом», и перевести. Также вышел красочный словарь — на трех языках. И разработано приложения. Об эффективности методик говорит тот факт, что в условиях, когда дети из семей диаспор в Финляндии учатся только дополнительно (татарская школа в Хельсинки проработала в 60—70-е, но недолго), однако они говорят на языке — пусть это и зачастую язык одного из родителей. Правда, в данном случае с ними и дома говорят на татарском.
комментарии