«Руководитель школы обязан изыскать возможности для приобретения учебников, не привлекая деньги родителей»
На начало учебного года, согласно информации от муниципалитетов, все обучающиеся Татарстана обеспечены необходимыми учебниками. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь Минобрнауки РТ Алсу Мухаметова.
До 2022 года закупкой занималось Минобрнауки, сейчас — школы.
— Согласно Постановлению Кабинета Министров РТ от 15.04.2023 №472 каждая школа заключает контракт на поставку учебников и несет ответственность за комплектование и сохранность. При этом осталась возможность и централизованной закупки при выделении дополнительных средств из бюджета РТ. В этом году покупка учебников на одного ребенка составила 2006 рублей. (В 2022 году было 1427 рублей), — сообщила она.
Средняя стоимость одного учебника составляет примерно 750 рублей. Как сообщила Мухаметова, школы сами определяют необходимый список книг.
— Если администрация школы включает конкретное печатное издание в список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности, то руководитель школы обязан изыскать возможности для приобретения этих учебных изданий, не привлекая денежные средства родителей, — сообщила пресс-секретарь Минобрнауки РТ.
Также она сообщила, что в федеральный перечень вошли 60 учебников по татарскому языку и литературе: 26 учебников от издательства «Мәгариф-Вакыт», 20 учебников Татарского книжного издательства, 5 учебников от «Татармультфильма», 5 учебников Академии Наук РТ и 4 учебника Института развития образования РТ. Они подготовлены по трем направлениям
- татарский как родной для изучения в школах с татарским языком обучения;
- татарский как родной для изучения в школах с русским языком обучения;
- татарский как государственный для русскоязычных детей.
Продолжается работа по пополнению списка учебников, включенных в федеральный перечень.
— В 2023 году в Министерство просвещения Российской Федерации направлены 26 учебников по татарскому языку и литературе. В том числе учебники для обучающихся 1-4 -х классов полилингвальных комплексов «Адымнар-путь к знаниям и согласию». Данные учебники предназначены для детей татар с учетом уровня владения языком. В текущем году они будут внесены на рассмотрение Федерального научно-методического совета для включения в федеральный перечень учебников. В настоящее время ведется работа по разработке данных линий учебников для обучающихся 5-9-х классов, — сообщила Мухаметова.
Также завершена подготовка комплекта книг для для среднего общего образования — они уже включены в Федеральный перечень. Туда входят два учебника по истории России, два учебника по всеобщей истории и учебное наглядное пособие.
— До 1 марта 2024 года мы ожидаем единые государственные учебники по русскому языку, литературе, окружающему миру, обществознанию, географии и ОБЖ, — заключила пресс-секретарь Минобрнауки.
Напомним, до конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предмета. Полный переход произойдет в течение 5 лет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана.
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