«Руководитель школы обязан изыскать возможности для приобретения учебников, не привлекая деньги родителей»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

На начало учебного года, согласно информации от муниципалитетов, все обучающиеся Татарстана обеспечены необходимыми учебниками. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-секретарь Минобрнауки РТ Алсу Мухаметова.

До 2022 года закупкой занималось Минобрнауки, сейчас — школы.

— Согласно Постановлению Кабинета Министров РТ от 15.04.2023 №472 каждая школа заключает контракт на поставку учебников и несет ответственность за комплектование и сохранность. При этом осталась возможность и централизованной закупки при выделении дополнительных средств из бюджета РТ. В этом году покупка учебников на одного ребенка составила 2006 рублей. (В 2022 году было 1427 рублей), — сообщила она.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Средняя стоимость одного учебника составляет примерно 750 рублей. Как сообщила Мухаметова, школы сами определяют необходимый список книг.

— Если администрация школы включает конкретное печатное издание в список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности, то руководитель школы обязан изыскать возможности для приобретения этих учебных изданий, не привлекая денежные средства родителей, — сообщила пресс-секретарь Минобрнауки РТ.

Также она сообщила, что в федеральный перечень вошли 60 учебников по татарскому языку и литературе: 26 учебников от издательства «Мәгариф-Вакыт», 20 учебников Татарского книжного издательства, 5 учебников от «Татармультфильма», 5 учебников Академии Наук РТ и 4 учебника Института развития образования РТ. Они подготовлены по трем направлениям

татарский как родной для изучения в школах с татарским языком обучения;

татарский как родной для изучения в школах с русским языком обучения;

татарский как государственный для русскоязычных детей.



Продолжается работа по пополнению списка учебников, включенных в федеральный перечень.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

— В 2023 году в Министерство просвещения Российской Федерации направлены 26 учебников по татарскому языку и литературе. В том числе учебники для обучающихся 1-4 -х классов полилингвальных комплексов «Адымнар-путь к знаниям и согласию». Данные учебники предназначены для детей татар с учетом уровня владения языком. В текущем году они будут внесены на рассмотрение Федерального научно-методического совета для включения в федеральный перечень учебников. В настоящее время ведется работа по разработке данных линий учебников для обучающихся 5-9-х классов, — сообщила Мухаметова.



Также завершена подготовка комплекта книг для для среднего общего образования — они уже включены в Федеральный перечень. Туда входят два учебника по истории России, два учебника по всеобщей истории и учебное наглядное пособие.

— До 1 марта 2024 года мы ожидаем единые государственные учебники по русскому языку, литературе, окружающему миру, обществознанию, географии и ОБЖ, — заключила пресс-секретарь Минобрнауки.

Напомним, до конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предмета. Полный переход произойдет в течение 5 лет, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана.

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Дарья Пинегина