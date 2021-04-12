Обзор «Реального времени»: какими будут «пандемийные» ЕГЭ и ОГЭ в Татарстане

COVID-19 внес кардинальные новшества и изменения в расписании экзаменационной кампании 2021 года

Фото: Максим Платонов

Пока депутаты российской Госдумы спорят, можно ли разрешить не сдавать ЕГЭ выпускникам, которые не планируют поступать в вуз, татарстанские школы готовятся к экзаменам. «Реальное время выяснило, чем в 2021 году ЕГЭ и ОГЭ будут отличаться от прошлогодних, почему ОГЭ пугает учителей больше, чем ЕГЭ, и в чем Киров обошел Казань в области образования.

Экзамены в новом формате



Экзаменационная кампания 2021 года будет иметь ряд существенных отличий от предыдущих. Подробности «Реальному времени» сообщили в Министерстве образования и науки республики.

— Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам одиннадцатых классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам — русскому языку и математике. Те, кто планирует продолжать образование в высшем учебном заведении, будут сдавать обязательный ЕГЭ по русскому языку и необходимые для поступления экзамены по предметам — по собственному выбору.



При этом ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году проводиться не будет. Чтобы получить аттестат, выпускникам достаточно преодолеть минимальный порог по русскому языку. В Минобразования уточнили, что в этом году установлены отдельные правила сдачи экзаменов для оканчивающих 11-й класс детей с инвалидностью. Им для получения аттестата нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку (выбор вида экзамена — за самим учеником).

Еще одно новшество — ЕГЭ по информатике: его будут сдавать в компьютерной форме. Это означает, что задания на бумаге уходят в прошлое. Сами вопросы и варианты будут схожи с заданиями ЕГЭ прошлых лет, но бланки при этом использоваться не будут. Проверку на практическое программирование, работу с электронными таблицами и информационный поиск надо будет выполнить за компьютером. Выполнение вариантов по программированию теперь допускается на языках программирования — примеры надо будет решать на С++, Java, C#, Pascal, Python, Школьном алгоритмическом языке. Из заданий исключены примеры на Бейсике.

Экзаменационная кампания 2021 года будет иметь ряд существенных отличий от предыдущих, сообщили в Министерстве образования и науки республики. Фото inkazan.ru

Чуть больше, чуть дольше

В 2021 году поменялся объем требований и сроки выполнения заданий по некоторым предметам при сдаче ЕГЭ. Уточнены два задания по русскому языку и литературе, изменена модель одного задания по истории (исторического сочинения). Увеличен с 58 до 59 первичный балл за выполнение работ по русскому языку и литературе, а время выполнения экзаменационной работы по биологии увеличено с 210 до 235 минут.

Продолжительность экзаменов при сдаче ЕГЭ: по русскому, химии — 3 часа 30 минут, математике, литературе, обществознанию, физике, информатике, историии, биологии — 3 часа 55 минут, письменному иностранному языку и географии — 3 часа, устному иностранному — 15 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья (их в этом году придет на экзамены 249) время экзаменов увеличивается на 1,5 часа, кроме устного экзамена по иностранному языку, на который отводятся дополнительные 30 минут.

Порядок допуска к Государственной итоговой аттестации не изменился: ученики должны получить зачет по итоговому сочинению (изложению) и не иметь академической задолженности.

Порядок допуска к Государственной итоговой аттестации не изменился. Фото: Максим Платонов

Почти 1200 выпускников школ Татарстана не планируют поступать в вузы

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) перенесены в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией: основная масса выпускников (16496) напишет его на этой неделе — 15 апреля, то есть в четверг, дополнительные дни — 5 мая (6 участников) и 19 мая (2 участника). Темы: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

Выпускные экзамены пройдут с 25 мая по 2 июля (с 28 июня — резервные дни). Дополнительный период для ЕГЭ — с 12 июля по 17 июля (резервный день — 17 июля).



Досрочная сдача экзаменов отменена, выпускники прошлых лет (их 1307) и студенты средних профессиональных образовательных учреждений (их 186) будут сдавать их, как и все остальные — в июне.



Государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике для выпускников, не планирующих поступать в вузы, пройдут 25 и 28 мая (резервные дни — 8 и 10 июня). ГВЭ изъявили желание сдавать 1196 выпукников 11-х классов, это 6,6% от общего количества выпускников в РТ.

В основной период ЕГЭ в Татарстане будут работать 83 пункта — 1 525 аудиторий с онлайн-видеонаблюдением. К проведению ЕГЭ и ГВЭ в основной период привлекут более шести с половиной тысяч педагогических работников, общественное наблюдение будут проводить студенты вузов (по двое на каждом экзамене).

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) перенесены в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией: основная масса выпускников (16496) напишет его на этой неделе — 15 апреля. Фото: Максим Платонов

Главное — получить допуск

Государственная итоговая аттестация школьников по ОГЭ пройдет в этом году по упрощенным правилам. Девятиклассники смогут получить аттестат об основном общем образовании, сдав только два предмета — обязательный русский язык и обязательную математику.

Вместо экзаменов по другим предметам будут поведены контрольные работы по одному из предметов: физика, химия, информатика, биология, история, география, обществознание, литература либо иностраный язык. Контрольные работы будут проведены в период с 17 по 24 мая.

Государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике для девятиклассников проведут в период с 24 по 28 мая 2021 года. Резервные сроки проведения основного периода придутся на начало июня. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 по русскому языку и математике пройдет повторно в сентябре.

Допуск к экзаменам получили 36 119 девятиклассников, 609 детей с ограниченными возможностями здоровья получили зачет на основании пониженного минимального балла (от 3 до 9 баллов в зависимости от вида нарушения здоровья). Планируется, что 36 528 девятиклассников сдадут ОГЭ в основной период.

Не так сложен ЕГЭ, как ОГЭ

— Особых изменений в содержании ЕГЭ в этом году нет, — говорит учитель русского языка и литературы из Рыбной Слободы Галина Артамонова. — И дополнительных трудностей при сдаче ЕГЭ не должно возникнуть. Разумеется, сдавать экзамены всегда трудно. И ученики переживают, боятся, это для них сильный стресс. Но мы, учителя, еще в начале года изучаем демонстрационный вариант, анализируем, определяем, какие задания вызывают наибольшие трудности, и занимаемся с учениками. Повторяем правила, отрабатываем алгоритмы...

Большее беспокойство у учителя вызывает ОГЭ у девятиклассников:

— В прошлом году были внесены серьезные изменения. По всем предметам добавились вопросы, ориентированные на то, чтобы проверить, как ученик может искать информацию, анализировать ее и применять на практике. Экзамен по-новому из-за эпидемиологической ситуации в 2020 году проведен не был. В этом году его будут проводить в этом формате впервые. Но и учителям, и ученикам уже давно было это известно, учителя уже вписались в этот процесс, и это главное. Они знают, как подготовить к этому детей.

А зачем он нужен, этот ЕГЭ?

— Знаете, это хорошо, что по информатике экзамен дети будут сдавать теперь на компьютере! — говорит директор казанской школы «Солнце» Павел Шмаков. — Проблема же в том, что далеко не все школы обеспечены компьютерной техникой в достаточном количестве, и не у всех школьников есть дома компьютеры, ноутбуки. Мы — обеспечены, а другие — нет. А я считаю, что государство должно в первую очередь обеспечить условия для обучения и только во вторую — что-либо требовать. У нас, к сожалению, все наоборот: вначале требуют что-то, потом думают, как это обеспечить.

Пандемия коронавируса, по мнению директора школы «Солнце», пошла на пользу развитию дистанционного обучения:

— Что-то начало двигаться и это движение правильное, но идет оно медленно.

С точки зрения Павла Шмакова, вопрос о том, как хорошо сдать ЕГЭ для выпускников школ, планирующих продолжить образование, сегодня вторичен:

— В вузы поступают не по результатам ЕГЭ, а по результатам олимпиад! Когда вводили ЕГЭ, все надеялись, что школьник из дальней деревни сможет поступить в самый лучший вуз. Но в деревне материальная база хуже, учителей меньше — равенства возможностей не получилось. А те, кто хочет поступить, занимаются не подготовкой к ЕГЭ, а подготовкой к олимпиадам. И это серьезная проблема: вот сейчас я отправляю своего ученика за собственные деньги на олимпиаду в Киров. 21 тысяча нужна. И эти деньги нужны раз пять в год, потому что маленький бедный Киров организовал у себя проведение олимпиад, пригласил учителей — вот на эти наши деньги, обеспечил высокий уровень подготовки. А большая богатая Казань — нет... Недавно объявили, что Татарстан — на 22 месте по качеству образования. Эта ситуация ужасна не тем, что мы так откатились, а тем, что на первых местах в рейтинге Москва и Питер с 95 баллами из 100, а потом, с огромным отрывом в 20 баллов идут остальные. То есть государство вкладывает в Москву и Питер, а дальше хоть трава не расти.

По словам Шмакова, в Татарстане строят отличные школы, теперь дело за содержанием образования в этих комфортных учебных заведениях.

