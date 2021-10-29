Ирина Александровская: «Родной язык — это прежде всего любовь к родной культуре»

Заслуженный учитель Республики Татарстан, инициатор республиканских Кирилло-Мефодиевских юношеских научных чтений — о причинах молодежной безграмотности, любви к родному языку и семейных традициях

Сегодня «Реальное время» представляет в спецпроекте «Год сохранения родных языков и народного единства» Ирину Алексеевну Александровскую — заместителя председателя Комиссии по культуре Общественной палаты Республики Татарстан, заместителя председателя совета Ассамблеи народов РТ, председателя правления РОО «Русское национально-культурное объединение Республики Татарстан», председателя совета МОО «Казанское русское национально-культурное объединение», директора казанской гимназии №93 — ресурсного центра базовых инновационных учреждений с родным языком обучения и воспитания, заслуженного учителя Республики Татарстан. Сегодняшнее интервью — это взгляд профессионала не только на проблему сохранения и развития языков народов Татарстана, но и в каком-то смысле на проблему самоидентификации представителей этих народов в современных условиях, когда быстрые изменения в окружающем мире заставляют нас меняться порой не в самую лучшую сторону.

Как вещи прадедов помогут сохранить их язык



— Ирина Алексеевна, можно начать с банального вопроса: где прежде всего должны прививаться интерес и любовь к родному языку — в семье или школе?

— Вопрос хоть и банальный, но жизненно важный. Ведь семья — это те истоки, те корни, без которых не формируется личность. И если в семье не хранят семейные реликвии, не рассказывают о традициях прошлых поколений, не хранят фотографии и доставшиеся от дедов и прадедов вещи — скатерочки, салфеточки, а если повезет и национальные наряды, то это семья потерявшая свои истоки, у нее подсушены корни.

И сколько бы общество и школа не прилагали усилий, стараясь пробудить такой интерес, роль семьи тут трудно преувеличить: без семейных традиций все будет бесполезно. Особенно сейчас, когда авторитет родителей у ребенка намного превосходит авторитет любых других субъектов, с которыми они сталкиваются.

— Стало уже плохой традицией сетовать, что сегодня и русский, и другие языки в обиходе звучат бедно, неграмотно, упрощенно…

— Красота и глубина языка тоже зависит от семьи. Ребенок говорит так, как говорят дома.

Учебников хватит на всех

— Дома говорят не всегда правильно, даже если и хранят традиции предков. Кто и как должен преподавать родной язык в школе?

— Родной язык, конечно, должен преподавать учитель-филолог. А если до этого он не являлся филологом, он должен пройти переподготовку. Такая возможность в республике есть. А в случае когда речь идет о преподавании языков народов Поволжья в воскресной школе, то, как правило, педагоги проходят переподготовку по специальности «педагог дополнительного образования».

— А как надо преподавать родной татарский и татарский для тех, кто хочет его изучать «с нуля»?

— Есть несколько уровней изучения языков, в том числе татарского. Есть более продвинутый — для тех, для кого татарский является родным, есть — для начинающих. Для тех и других у нас сейчас проводится огромная работа по созданию учебных комплексов, учебная литература дифференцирована, и подавляющее большинство учебников прошло аккредитацию на федеральном уровне.

Сейчас подготовлена новая партия учебников для начинающих — они проходят аккредитацию и, думаю, пройдут ее успешно.

Фото: Максим Платонов

Родной язык, конечно, должен преподавать учитель-филолог. А если до этого он не являлся филологом, он должен пройти переподготовку. Такая возможность в республике есть

Дом, где для всех звучит родная речь

— Говоря о родном языке, мы в Татарстане чаще всего подразумеваем татарский. Каким образом детям, для которых он неродной, давать его основы в обязательном порядке — с учетом того, что мы живем в национальной республике?

— Не соглашусь с тем, что речь, особенно в последнее время, идет только о родном татарском языке. В Ассамблее народов Татарстана я наблюдаю за деятельностью всех 37 национально-культурных объединений, которые входят в ее состав, я вижу, что о родном языке свято и трепетно говорят представители всех общин. Особенно я бы обратила внимание на такие национально-культурные объединения, как объединения марийцев, удмуртов, мордвы, башкир, чувашей…

— А где дети этих народов могут изучать свои родные языки?

— В Доме дружбы народов Татарстана есть уникальная воскресная школа, в которой есть возможность изучать все родные языки национальностей, которые входят в Ассамблею. Понятно, что в условиях Казани и всей республики мы не можем полноценно обеспечить изучение всех этих языков.

Но в Казани — в Доме дружбы народов — такие занятия проходят, и очень интересно. И у тех, кто тянется к своему родному языку, такая возможность есть. Кроме того, у нас в республике есть регионы компактного проживания, например, удмуртов, марийцев, чувашей и других народов Поволжья — там есть школы с родным языком.

«У нас есть куда прийти, чтобы найти представителей своего народа»

— Среди части родителей бытует позиция: «По закону мой ребенок имеет право изучать в школе родной язык, например мордовский или удмуртский, и неважно, как школа это обеспечит — пусть обеспечит, и точка». Как с этим быть? Как организовать изучение родного языка одному ребенку?

— Я ни разу не встречалась с такими ситуациями на практике. Видимо, родители всегда проявляли понимание. В нашей гимназии очень тесны связи с родительской общественностью, они осведомлены в том числе о моей общественной деятельности и считают родным домом Культурный центр имени Пушкина, где можно посетить самые разнообразные мероприятия, связанные с русским языком и русской культурой, и таким же родным домом считают Дом дружбы народов Республики Татарстан, где есть возможность приобщиться к культуре всех народов.

Фото: mincult.tatarstan.ru

В Ассамблее народов Татарстана я наблюдаю за деятельностью всех 37 национально-культурных объединений, которые входят в ее состав, я вижу, что о родном языке свято и трепетно говорят представители всех общин

— Дом дружбы народов для ваших учеников — родной дом и источник знаний. А для тех, кто не учится в гимназии №93? Ведь чтобы найти дорогу к знаниям, нужно как минимум увидеть указатель — куда двигаться…

— Наша Ассамблея народов Татарстана — уникальная общественная организация, которая заявила о себе уже очень давно — в начале 90-х. У нее глубокие традиции, и она умеет собрать вокруг себя тех, кому интересен язык. Более того, руководители общин создают в соцсетях группы и приобщают через них к своей деятельности представителей других народов.

В отличие от других регионов у нас есть куда прийти, чтобы найти представителей своего народа.

«Большая ошибка видеть в этих уроках дополнительные часы для подтягивания упущенных тем»

— Русский язык преподают в школах в обязательном порядке. При этом у родителей, и не только русскоязычных, накопилось немало претензий, как по качеству, так и по объему преподавания этого предмета. Где и как можно изучать родной русский на достойном уровне?

— Родным русским сегодня дети имеют возможность заниматься при желании в школах, кроме того, по инициативе Русского национально-культурного объединения проводится ряд мероприятий, например, профильная смена «Глаголъ». Она проходит с 2014 года на базе детского оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» в поселке Крутушка. Она дает возможность ребятам, имеющим достижения в области изучения русского языка и русской культуры, продемонстрировать свои знания и успехи. В рамках этой смены традиционно проводится конкурс художественного слова, и оценивает это жюри, которое состоит из профессионалов — представителей театрального училища, Союза писателей РТ, сотрудников музея Боратынского, Казанского федерального университета.

— А как вы считаете, чему должны быть посвящены уроки родного русского языка?

— Что такое родной язык? Это прежде всего любовь к родной культуре. Любовь к нему, в том числе к родному русскому языку диктуется прежде всего интересом ко всей культуре.

Отдельные товарищи хотят изучать русский как родной не из-за внутренней своей потребности в изучении родной культуры, а просто потому, что видят в этих уроках дополнительные часы для подтягивания каких-то упущенных при изучении русского языка тем. А это большая ошибка! Если посмотреть программу родного русского языка — там речь идет о этимологии языка, о народных истоках и традициях, жанрах фольклора…



Фото: Максим Платонов

Что такое родной язык? Это прежде всего любовь к родной культуре. Любовь к нему, в том числе к родному русскому языку диктуется прежде всего интересом ко всей культуре

Реалии сегодняшнего дня

— Когда-то моя семья переехала из Казани в Ярославль, и я там в начальной школе оказалась одним из немногих чисто говорящих по-русски детей Большинство, и даже учителя в этом русском городе говорили неправильно — неверно расставляли ударения, коверкали некоторые слова. А в Казани тогда по-русски говорили чисто! Сейчас у нас на русском и говорят, и пишут отвратительно, даже те, у кого в школьном аттестате по этому предмету стоят высокие баллы.

— Эта проблема сегодня стоит достаточно остро для многих языков. Это реалии сегодняшнего дня. На мой взгляд, англоязычное пространство настолько расширилось, что другие языки — немецкий, французский тоже испытывают трудности, так же, как и русский. Не только мы подобострастно относимся к англоязычному пространству, но и жизнь диктует нам свои условия — мы вынуждены и в спорте, и в искусстве, и в дипломатии, и в науке использовать английский. Например, ученый-филолог, чтобы подтвердить значимость своих трудов, должен издать энное количество трудов на английском языке. Согласитесь, писать о фонетическом разнообразии русского языка на английском крайне сложно для специалиста! Эти условия англоязычного пространства проверяют многие языки на прочность.

— Но филологи-то все равно говорят на хорошем русском. А вот на улице, в магазине, в транспорте, на кухнях звучит иная речь. И пишут люди с ошибками.

— Не только молодежь, но и люди зрелого возраста очень много проводят времени в интернете, а там, к сожалению, образцы русской литературной речи почти не присутствуют. Вот и появляются неверные ударения, бедные и убогие мысли — и, как следствие, предложения.

Алексей Толстой говорил, что говорить кое-как означает и мыслить кое-как. А когда мы мыслим и говорим кое-как, мы и решения принимаем соответствующие, и проекты рождаются такие-же — на уровне «кое-как».

Тотальным диктантом — по безграмотности

— Процесс, о котором мы говорим — глобальный. Что мы можем ему противопоставить?

— Мы, как русское национально-культурное объединение, уделяем большое внимание развитию интереса к настоящей красивой русской литературной речи, к ее народным истокам. В частности, у нас есть такой проект, как Кирилло-Мефодиевские юношеские научные чтения, которые проводятся к Дню славянской письменности и культуры и обращены именно к молодежной аудитории. Там работают секции по культурологии, по истории языка, по литературоведению, по авторским творческим литературным работам. Лучшие ребята-старшеклассники выдают прекраснейшие мысли о развитии русского языка, его истории! В этом году чтения проходили в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, и члены жюри отметили, что это тоже нашло отражение в работах — ребята сделали анализ изменений лексики в условиях ковидной ситуации.

Такие чтения поддерживают маститые деятели научного сообщества Республики Татарстан — в жюри входят представители Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, представители профессорско-преподавательского состава института культуры, целая плеяда известных писателей, музейные работники… Я думаю, что проекты для старшеклассников, о которых я сегодня говорила, реализуемые нами совместно с Министерством образования и науки и Министерством культуры РТ в рамках госпрограммы «Реализация национальной политики в РТ» и Государственной программы РТ по сохранению, изучению и развитию государственных и других языков РТ, способны изменить ситуацию к лучшему.

Фото: Максим Платонов

Тотальный диктант по русскому языку у нас пишут и стар, и млад, разные социальные слои населения, и это очень радует. Это ведь значит, что есть такая потребность!

— Эти проекты все же для избранных — как вы сказали, «лучших ребят». А кто и чем поможет измениться остальным?

— У нас в Татарстане даже в условиях пандемии коронавируса популярны такие общероссийские акции, как Тотальный диктант по русскому языку — республика показывает наиболее массовое и наиболее качественное в нем участие. У нас его пишут и стар, и млад, разные социальные слои населения, и это очень радует. Это ведь значит, что есть такая потребность!

У нас и пишут, и читают эти диктанты актеры и журналисты, представители органов власти — достаточно напомнить, что читала диктант вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, депутаты Госсовета. Такой интерес обнадеживает.



«А вы сами читаете?»

— Одним Тотальным диктантом всех вряд ли спасешь, если в школе дети не столько пишут, сколько решают кроссворды — подставляют пропущенные буквы и знаки препинания в клеточки в готовые тексты в рабочих тетрадях. А потом неглупый и старательный ученик, имея хорошие оценки может написать одно и то же слово три раза по-разному и везде с ошибками, и боится, как огня, творческой самостоятельной работы — сочинения…

— Что касается ошибок — у нас в студенчестве, в годы, когда наша страна считалась самой читающей и грамотной, был спецкурс, на котором мы находили ошибки в печатных изданиях. Не секрет, что хорошо пишет и говорит тот, кто не потерял связь с книгой. Тот, кто много читает, как правило, имеет богатую и разнообразную речь.

Мы живем в бурный, быстрый век. Ребенок, например, читает, чтобы выполнить домашнее задание, а не потому, что ему интересно читать, не потому, что у него есть такая потребность. А без осознания этой потребности он и не напишет того сочинения, о котором мы мечтаем.

— Осознание, увы, ко многим почему-то не приходит.

— Когда родители спрашивают меня, как заинтересовать ребенка книгой, жалуются, что он не хочет читать, я спрашиваю: «А вы сами читаете? Ваш ребенок видит, что вам интересно читать». И человек смущается. А если ребенок видит, что у мамы с папой иные интересы, почему он должен считать, что читать интересно?



Фото: Максим Платонов

Не секрет, что хорошо пишет и говорит тот, кто не потерял связь с книгой. Тот, кто много читает, как правило, имеет богатую и разнообразную речь

От Достоевского — к «Рукопожатию республик»

— Что бы вы пожелали нам — замотанным и запутанным этим быстротекущим жизненным потоком, в котором мы торопимся успеть все — и не успеваем, кажется, сделать самое главное?

— Нам самим нужно вернуться к истокам, к той величайшей русской литературе, которой до сих пор восхищается мир. До сих пор Лев Толстой, Чехов и Достоевский — настольные книги у просвещенных людей Европы, а мы о них забыли. Надо обращать внимание на великие даты наших поэтов и писателей! К примеру, многие ли помнят, что 2021 год — это год 200-летия Достоевского, очень важное событие?

Я всех приглашаю в Культурный центр имени Пушкина на интереснейшую выставку о Льве Толстом и Федоре Достоевском, двух современниках, которые не встретились. В этом году также исполняется 200 лет со дня рождения великого поэта Николая Некрасова, на творчество которого стоит взглянуть более глубоко, чем мы помним по школьному курсу, пройденному в детстве.

Побывав в его доме-музее в Карабихе под Ярославлем, я узнала столько нового об этом писателе и издателе, редакторе журнала! Знания всегда можно и нужно пополнять, даже когда кажется, что знаешь о творчестве писателя или поэта уже все-все.

— А если молодой человек не готов читать Достоевского и Толстого, он просто не понимает, о чем там речь — все слишком далеко от сегодняшних реалий?

— У нас накануне Дня народного единства пройдет уже пятый по счету фестиваль «Рукопожатие республик» для поэтов республик Поволжья, пишущих на русском языке — из Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Башкортостана… Образовалось интереснейшее сообщество поэтов — и это тоже приобщение молодежи к русской поэзии и к русскому языку, без которого мы не можем существовать. Это то, что скрепляет все наши народы!

