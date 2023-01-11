Школы вписали в «вертикаль власти»: образованию открыли доступ к казне регионов

Почему денег на стройку новых учебных заведений все равно не хватит, во всяком случае, в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В канун нового года в России приняли поправки к закону об образовании, которые позволяют переводить школы на финансирование из региональных бюджетов. Сейчас в стране почти 40 тысяч школ, и большая часть из них в ведении муниципалитетов, а 56% — еще на селе, и зачастую эти заведения являются «самыми проблемными», отмечают авторы инициативы. В Госдуме убеждены, что доступ к региональному бюджету предоставит больше возможностей и средств для финансирования школ, что позволит обеспечить их учителями и лучше содержать. Подробнее о новшестве законодательства, его последствиях и шансах решить проблему дефицита школ в Казани — в материале «Реального времени».

Статус выше — денег больше?



Новая редакция закона об образовании, по замыслу авторов, должна обеспечить все условия для получения качественного, общедоступного и бесплатного образования. Поскольку сейчас большинство российских школ на муниципальном бюджете, многие ключевые вопросы, такие как содержание, ремонт, создание групп продленного дня и обеспечение кадрами, остаются нерешенными. Перевод учебных заведений в ведение региональных властей должен решить проблему, убеждены в Госдуме.

— Это значит, будет не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность: за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы, — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки в закон позволят расширить возможности по предоставлению дополнительного образования для детей и, «учитывая высокую дотационность муниципалитетов, а также широко применяемую практику перераспределения полномочий с муниципального уровня на региональный, позволит повысить прозрачность финансирования системы общего образования и дополнительного образования».



Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Причины и цели изменения законодательства авторы законопроекта изложили в пояснительной записке к нему: «Сейчас между различными субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями даже в одном субъекте Российской Федерации наблюдается отсутствие однородности качества образования и необходимой степени единства в регулировании важных вопросов в сфере образования, что затрудняет возможность выстраивания единого образовательного пространства. Сложившаяся длинная цепочка управления с концентрацией влияния на низовом уровне снижает маневренность, управляемость системы образования. В ряде случаев несогласованность позиций органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, создает условия для разбалансировки системы образования... Субъектам Российской Федерации будет предоставлена возможность придания муниципальным образовательным организациям статуса государственных образовательных организаций путем перевода их в ведение субъекта Российской Федерации».

Родители стоят в очереди запись детей в школу в казанском ЖК «Солнечный город» Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Жители справедливо ставят вопрос, когда построят школы»



Строительство новых объектов образования — непосильная ноша для муниципальных бюджетов, но поможет ли финансирование республикой? Дефицит школ — наиболее острая проблема для Казани, особенно в микрорайонах новой застройки, чье население часто обращается к властям города с требованием обеспечить их социальной инфраструктурой.

— Есть закон, им предусмотрено, что должен делать застройщик, а что — муниципальные власти, — объяснял недавно мэр Казани Ильсур Метшин в ответ на вопросы журналистов: когда же в столице Татарстана прекратится строительство «человейников» без образовательной инфраструктуры и появятся школы в городских поселках, где от безысходности родители устраивают флешмобы, на которых дети телами на снегу выкладывают слово «школа». — Строительство социальной инфраструктуры — это наша обязанность. Мы, государство, запаздываем с выделением средств на школы и детсады.

Фото: скриншот видео (архив realnoevremya.ru)

В обоснование этого отставания он привел цифры, свидетельствующие о размахе жилищного строительства, за которым не поспевает бюджет, и напомнил:

— Были годы, когда мы [сдавали] по две, по три школы, но этого по-прежнему мало в условиях 20-летнего недофинансирования. После Москвы и Санкт-Петербурга, а это не города, а регионы, Казань — город номер один по количеству детсадов, школ. Но и номер один по количеству детей, которые ходят в школу во вторую смену. Жители абсолютно справедливо ставят вопрос, когда уже будет построено необходимое количество школ.

Изменения в законе — к унификации образования?

Возникает вопрос: изменится ли ситуация после вступления в силу поправок в закон об образовании? Может ли переход управления в сфере образования на более высокий уровень обеспечить школам более щедрое содержание и, соответственно, возможность быстрее покрыть дефицит образовательных учреждений?

— Мне представляется, что при строительстве школ у нас и не было жесткого разделения финансирования, — ответил на этот вопрос «Реальному времени» депутат Госсовета Татарстана Марат Галеев. — Муниципальные власти собственного бюджета, связанного с их доходами, по-моему, в практике, почти не имели — всегда было перераспределение. У нас есть отдельные «сырьевые» муниципалитеты с избыточной доходностью, но большинство все-таки — дотационные.

Школы, по мнению Галеева, почти всегда строились и строятся на деньги субъектов:



— У нас же, к сожалению, очень условные муниципальные власти и, исходя из фактического состояния дел, вряд ли тут что-то скоро в этом плане поменяется.

— А что реально может поменяться в нашем образовании в результате изменения законодательства? — поинтересовалось «Реальное время».

— Если говорить о системе общего образования, то сейчас происходит его унификация. И изменения, как можно предположить, как говорится, льют воду на эту мельницу. Мне кажется, что стремление к централизации образовательных функций — тенденция уже явная. Начиная с 90-х годов школы хотя бы теоретически могли проявлять инициативу, составлять самостоятельные программы и прочее. Сейчас все это сходит на нет. Хорошо это или плохо — трудно сказать. Но я бы не сказал, что это — творческий процесс.

«Переход на новый уровень — не обязанность, а возможность»

— А где в этом законе написано, что будут выделяться деньги на строительство школ? — сразу же внес ясность в ситуацию депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов. — Речь идет о том, что регионы будут иметь право, но никак не обязательство поднять на региональный уровень муниципальные учреждения образования — по примеру учреждений здравоохранения. Но строительство тут ни при чем.

— Но права даются с определенной целью. Каких последствий от передачи прав нам ждать?



— Есть разные регионы и разные субъекты. Есть очень большие, где внимания муниципальных властей на содержательную работу с учреждениями образования не хватает. В случае, если такие учреждения возьмут на региональный уровень, есть шанс, что с этими организациями будут более внимательно работать.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Ильдар Гильмутдинов подчеркнул, что переход на новый уровень — не обязанность для учреждений и властей, а лишь возможность:

— Решение принимать им. Возможно, региональные власти решат замкнуть на себе какую-то часть функций — не все. Например, они будут решать вопрос о назначении директоров средних школ.

Депутат пояснил, что государственной задачей является обеспечить для всех единое образовательное пространство, чтобы реализовали этот подход не муниципалитеты, а региональные власти:

— Иногда бывают разные перекосы в учебном процессе. Иногда региональным властям необходимо взять напрямую на себя содержание учебного учреждения — ведь муниципалитеты в большинстве случаев все равно их содержат за счет субсидий. А школы у нас все равно строятся за счет региональных и федеральных денег — исходя из имеющихся возможностей.