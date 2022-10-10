Даром закрыли «амбразуру»: работающих учителями завучей оставили без премий

Почему татарстанских педагогов-администраторов школ уже второй раз лишили «путинских» стимулирующих выплат

Фото: Ринат Назметдинов

Без премии остались татарстанские педагоги, занимающие должности директоров и заместителей директоров школ. Как объясняют в Минобрнауки РТ, выплаты, направленные на повышение средней заработной платы учителей, согласно указу президента России, полагаются только «основным педагогическим работникам». Таким образом, руководители, завучи и другие административные сотрудники, которые в условиях острой нехватки учителей-предметников берут часы и ведут уроки, остались за бортом стимулирующих выплат. В материале «Реального времени» — о том, чем отличается учитель-«учитель» от учителя-«администратора», а также о «рекомендованной» и реальной учебной нагрузке на административный персонал школ.

Не каждый учитель считается учителем



«Уже второй раз за год мы пролетели с премией», — поделилась печалью с «Реальным временем» завуч одной из казанских гимназий, Елена Иванова (имя изменено по ее просьбе). Педагог с 20-летним стажем уточнила, что она и еще несколько административных сотрудников школы были лишены стимулирующих «путинских» выплат, хотя точно так же, как и учителя-предметники, вели занятия для учеников.

— На Новый год все учителя получили по 50 тысяч, а директоров школ и их заместителей, которые по сути такие же учителя, обделили. Видимо, наверху кто-то решил, что у нас и так денег достаточно, а учебные часы мы ведем не потому, что больше некому, а для развлечения и собственного удовольствия. У меня учебная нагрузка — 16 часов в неделю, это почти полная ставка! Плюс классные часы и «Разговоры о главном». Я не должна столько уроков вести, но куда деваться, если больше преподавать математику некому? Я не обязана брать классное руководство, но кто, кроме меня, возьмет класс, от которого внезапно отказалась классный руководитель? А разница между мной и учителем в том, что я еще и за организацию учебного процесса отвечаю, составляю отчеты, готовлю документы на гранты (и школа их получает) и выполняю еще уйму разной работы. Разумеется, зарплату я получаю, часы оплачивают. Но спрашивается — за что нас, администраторов-многостаночников, рублем наказывают и еще унижают — дескать, какой ты учитель, ты — канцелярская крыса.



«За что нас, администраторов-многостаночников, рублем наказывают?» Фото: realnoevremya.ru

Иванова добавила: есть способ избавиться от обидного ярлыка школьного администратора, а заодно и оказаться в рядах премированных педагогов. Сейчас она прежде всего завуч, а по совместительству педагог, но можно перейти на учительскую должность, а заведование учебной частью взять по совместительству. Только это невыгодно: зарплата завуча плюс доплата за совмещение обязанностей учителя — это больше, чем зарплата учителя плюс доплата за заведование. А разовая премия эту разницу по итогам года может и не покрыть, да и дадут ли ее в следующий раз — вопрос открытый.

«Все по указу»

В республиканском Министерстве образования и науки «Реальному времени» подтвердили:



— В соответствии с указом президента России от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» единовременная выплата (премия) предусмотрена только основным педагогическим работникам в сфере образования. Директору образовательной организации, заместителям директоров данный вид оплаты не выплачивается, так как данные должности входят в группу «административный персонал».

Там пояснили, что эти премии, имеющие целью повышение средней заработной платы отдельных категорий работников образовательных организаций и доведение средней заработной платы педагогических работников до уровня средней заработной платы по региону, выплачиваются ежеквартально из республиканского бюджета на основании Положения о порядке и условиях распределения стимулирующих выплат работникам образовательной организации, а также Положения о комиссии по распределению стимулирующих выплат работников образовательной организации.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

— Поскольку денежные средства распределяются по муниципальным районам и направляются в каждое учреждение, то решение о размере выплат педагогам принимает руководитель учреждения, — уточнили в ведомстве. — Начисление премиальных выплат осуществляется на основании приказа руководителя образовательной организации по основному месту работы и основной должности с учетом нагрузки за фактически отработанное время.

Рекомендации не сходятся с реальностью

Пытаясь разобраться, почему школьный администратор, который ведет уроки в том же объеме, что и его подчиненные — учителя, учителем не считается, «Реальное время» поинтересовалось разницей в учебной нагрузке «настоящих учителей» и учителей, которые по основной должности являются администраторами.

— Министерство рекомендует руководящим работникам образовательных организаций вести преподавательскую работу или кружковые занятия в той же образовательной организации, но не более 9 часов в неделю (360 часов в год) в городской местности, если они по основной работе получают полный должностной оклад (ставку), — ответили нам. — В сельской местности директора и их заместители при отсутствии учителей по соответствующим предметам могут вести преподавательскую работу в объеме не более 12 часов в неделю с разрешения учредителя. В случаях, когда руководящие работники получают по основной работе 0,5 должностного оклада (ставки), рекомендуется вести преподавательскую работу в среднем не более 3 часов в день (18 часов в неделю).

Приведенные выше цифры, подчеркнули в ведомстве, носят рекомендательный характер, а норму — предельный объем учебной нагрузки, устанавливает учредитель образовательной организации.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Нашу педагогику пропитал страх»

— Не надо быть великим специалистом в области образования, чтобы понимать: для организации нормального учебного процесса одних учителей недостаточно, — считает Наталья Гордеева, мать ученицы казанского лицея №116. — И мне вообще кажется несправедливым, что кого-то из школьных работников обделяют. Хоть завуча, который ведет уроки, хоть повара, хоть библиотекаря. Зарплата у всех небольшая, а работы много. А уж если говорить о педагогических работниках, то всем, кто ведет уроки, зарплату надо повышать, а бумажную нагрузку снижать. Ну ненормально, когда учителю надо набрать часов на две ставки, чтобы прилично заработать, когда учителей не хватает и нагрузку разбрасывают на тех, кто остался в школе. Ужасно, когда учителю не хватает времени, чтобы ответить на вопросы учеников! У нас ведь и такое было, правда, не в этой школе — дочка подходила к математичке после уроков, просила объяснить что-то, а та отказалась: мне, говорит, еще план работы писать и отчет.



— У меня завуч Анна Борисовна Маргулис, и она же учитель, у нее громадное количество часов, — рассказал «Реальному времени» создатель и директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков. — Для чиновников очень важно, как оформлены бумажки. Если у нее в трудовой книжке будет записано «учитель», а по внутреннему совместительству — «завуч», она получит премию, если наоборот — нет. И это не просто абсолютно не справедливо — это порочно! Но у нас, к сожалению, так было всегда, главенствовали бумажки, и никакие реформы образования этот порядок не поколебали.

— А почему чиновники не пытаются изменить этот порядок, почему не ходатайствуют за учителей?

— Они боятся. Нашу педагогику пропитал страх.

К этому остается лишь добавить, что Минобрнауки РТ не ответило на вопрос «Реального времени», ходатайствовало ли ведомство перед вышестоящими чиновниками об адекватном поощрении закрывших «амбразуру» в учебном процессе школьных «администраторов». Там ограничились фразой:

— Стимулирование директора, заместителя директора образовательного учреждения является материальным поощрением за достижение руководимым им учреждением определенных количественных и качественных показателей в работе, а также за личный вклад в развитие и совершенствование системы образования, — говорят в Министерстве образования. — Для определения размера выплат стимулирующего характера руководителей образовательного учреждения установлены критерии оценки деятельности руководителей, утвержденные приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 25.06.2013 №2441/13 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности руководителей и работников государственных и муниципальных организаций Республики Татарстан».

Фото: realnoevremya.ru

Изумительная статистика

Чтобы оценить масштабы проблемы, из-за которой администраторы школ вынуждены безо всяких дополнительных поощрений работать одновременно в полную силу и учителями, «Реальное время» запросило у республиканского Минобрнауки данные о том, каково количество учительских ставок в татарстанских школах и сколько живых учительских душ приходится на эти вакансии в реальности. Ответ обескуражил, ведь из него вытекает, что дефицит учителей на всю республику составляет всего 0,6%, а это мизер, который трудно заметить:

— Реальное количество ставок в школах РТ — 32 001,2. Реальное количество учителей — 31 801 человек.

По данным сайта «Официальный Татарстан», в республике на сегодня функционируют 1 402 школы и 260 филиалов школ. Если исходить из этих цифр, то в среднем лишь в каждой седьмой школе недостает всего по одному педагогу. И совершенно непонятно, откуда в школах берется такое количество совместителей, чьи ставки они между собой делят, да еще говорят, что лишнюю нагрузку берут не от хорошей жизни или от жадности, а потому, что кому-то же надо учить детей и вести уроки — а кроме них больше некому.

В прошлом году Минобрнауки РТ сообщало, что в школах республики не хватает 500 учителей, что также вызывало изумление. И тогда же председатель рескома ТРО Общероссийского профсоюза образования Юрий Прохоров, разговаривая с «Реальным временем», засомневался в правильности этой благостной статистики: по данным общественников, на тот момент только в Казани недоставало не менее 125 учителей для закрытия всех школьных «брешей». А ведь при этом было озвучено, что незакрытые вакансии имелись в 33 районах, а также в Казани и Набережных Челнах.

— Эти цифры — про соотношение количества ставок и количества учителей — неправда, — полагает и Павел Шмаков.

Он убежден, что количество ставок значительно превышает количество живых педагогов:

— Я только что приехал из Нижнекамска. Разговаривал с педагогом, который будет работать в моей новой школе. У него уже сейчас две ставки, там громадная нехватка учителей!