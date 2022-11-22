За спрос бьют: учителя и родители разошлись с приоритетами Минобрнауки Татарстана

Опрос выявил несоответствие между пониманием школьных проблем чиновниками, учителями и семьями учеников

В Татарстане проводят опрос о приоритетах в системе образования. Вопросник Минобрнауки РТ, выражаясь казенным языком, «детально проработан»: во многих вариантах ответа указаны даже численные показатели — на сколько процентов должно вырасти количество консультационных центров при школах, оснащенность образовательных организаций и даже количество победителей олимпиад. Подробнее о том, что предлагают включить в число приоритетных задач чиновники, какие из них кажутся действительно важными учителям и чего хотят от педагогов и министерства родители, — в материале «Реального времени».

Очень точные цели



Как указано в преамбуле к опросу, исследование проводят в рамках проекта по публичному формированию целей и задач исполнительных органов власти. Участникам опроса предлагается выбрать предложения по приоритетным направлениям из списка, сформированного экспертами. Кто выступал в роли экспертов, не указано, но по содержанию вопросов можно сделать вывод, что это были очень дотошные и любящие конкретику специалисты.

Об этом свидетельствуют варианты ответов, например такой: «Обеспечить трудоустройство в течение одного года после окончания обучения не менее 65% выпускников образовательных организаций высшего образования, обучившихся в рамках квот приема на целевое обучение по педагогическим направлениям подготовки».

Кстати, почему вообще возник этот пункт и как возможно, что сейчас показатель не дотягивает даже до 65%, если договор о целевом обучении, утвержденный российским правительством, обязывает выпускника трудоустроиться, а работодателя — его трудоустроить, и за неисполнение этих положений договора оба отвечают рублем — возмещают расходы на обучение не пригодившегося «целевика»?

Фото: realnoevremya.ru

«Откуда рост появится?»

Участвуя в опросе, можно «проголосовать» за такой пункт: «Увеличить долю выпускников педагогических направлений подготовки образовательных организаций среднего профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности с 75% до 80%». Речь идет о педагогах, имеющих право преподавать в начальной школе, работать в системах дошкольного и дополнительного образования.

— Как они долю-то увеличат? — удивилась в разговоре с «Реальным временем» недавняя выпускница педучилища Ильгиза Р. — Насильно трудоустраивать и заставлять работать закон не позволяет. А желающих идти в школу с каждым годом все меньше. Из десятка моих подруг по училищу в школе остались только две, и те думают увольняться. Зарплата низкая, классы переполнены, отчетности столько, что не продохнуть, учить детей некогда и личной жизни никакой — на нее времени нет. Я, когда все взвесила, не пошла в школу. Работаю помощником руководителя в частной компании — веду документооборот, получаю хорошую зарплату и при этом — никакой головной боли. И я не верю, что таких, как я — кто не стал работать по специальности, лишь 25 процентов, а скоро будет только 20. Скорее уж доля тех, кто не пойдет в педагогику, в ближайшее время будет расти.

Желающих идти в школу с каждым годом все меньше. Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

А вот этот пункт: «Увеличить количество победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году <…> по естественно-научному направлению на 30% (информатика, математика, химия, астрономия, физика, биология и т.д.)» — вызвал возмущение матери ученицы казанского лицея №116 Елены К.:

— Лицей с медико-биологическим уклоном, а я вынуждена для дочери репетиторов по биологии и химии нанимать, притом что она не лентяйка и старается учиться, мечтает стать врачом. Это нормально? Какие олимпиады, откуда рост количества призеров появится? За счет личных средств родителей разве что.



«Дайте детям пятидневку, а учителям — нормальную зарплату»

— Этот опрос проводится ежегодно и из года в год в нем фигурируют одни и те же пункты, один глупее другого, — считает активистка «Родительского сообщества Татарстана» («РоСТ») Татьяна Череватая. — Ни один из предложенных ответов нас не устраивает. Наши представители участвовали в опросе и вписали свои пожелания в строку «Свой вариант». Прежде всего нужна пятидневка. Мы об этом много лет твердим, но нас не слышат, хотя, я думаю, 99 процентов родителей за нее. В Минобрнауки знают об этом, я даже ходила по этому поводу на прием к предыдущему министру — Бурганову. Получила ответ, что пятидневку могут устанавливать сами школы, а министерство, дескать, в этот процесс не вмешивается. Но в школе-то говорят, что Минобрнауки им учебные планы с пятидневкой не согласовывает! И я своими глазами видела ответ директору школы от чиновников: «В этом году ваша школа работает в режиме 6-дневки». Я слышала такую версию, что школы против шестидневки, потому что уменьшится нагрузка у учителей, а с ней — и зарплаты. Но, может, стоит наконец просто начать платить учителям нормальную зарплату? Я выясняла: на пятидневку перешли все школы Самары, Ульяновска, в Нижнем Новгороде если не все, то большинство — как-то решили эти вопросы.

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Второе предложение — об обеспечении школьников рабочими тетрадями и учебниками. По данным активистов, школам не выделяют средства на закупку специальных рабочих тетрадей (хотя обязаны), и заявки на них директорам направлять в министерство запрещено. Что же касается учебников, то пятикласснику — сыну Татьяны — в этом году выдали учебник математики, не соответствующий новым ФГОС, по которым дети должны учиться, да еще в непотребном состоянии — без первых 14 страниц:

— Учебники вовремя закупать и обновлять надо. А то сейчас дети частично занимаются по каким-то распечаткам, частично — на платформе «ЯКласс», где часть заданий рассчитана, извините, на дебилов, а часть — просто некорректные.



Еще общественники говорят, что уже давно «перезрела» проблема нехватки учителей. По словам Череватой, в некоторых классах казанской школы №39 всю первую четверть у детей не было уроков русского языка, потому что их некому было вести. Со второй четверти учительница вышла из декрета, уроки начались и… она ушла на больничный. Заменить ее некому, с кадрами — катастрофа.

Среди предложенных в опроснике вариантов первоочередных целей и задач Минобрнауки есть и такой: «Создать во всех общеобразовательных организациях школьные спортивные клубы». Часть родителей смотрит на это скептически:

— О чем может идти речь, если при школе невозможно даже спортивную секцию открыть? Спортзал занят под уроки с утра до вечера, необходимого оборудования у школ нет, — говорит Татьяна Череватая. — А что подразумевается под спортклубом, вообще непонятно. Если не заниматься спортом, то что там делать дети будут?

А мать ребенка-инвалида, попросившая не называть его фамилию и школу, с горечью заметила:

— А вы видите, как заковыристо составлен вот этот пункт опроса: «Увеличить долю специальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья, обновивших материально-техническую базу от общего количества таких организаций с 43% до 52%»? Это ведь, по сути, о том, что количество таких необходимых глухим, слепым и другим детям с ОВЗ школ вообще не собираются увеличивать, а больше половины из них имеет устаревшее оборудование, и ситуация мало изменится в ближайшее время.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Опрос — ерунда!»

— Я считаю, что этот опрос — на самом деле полная ерунда, — заявил «Реальному времени» создатель и директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков. — Министерство наше страшно далеко от школ. Я периодически обращаюсь туда, и только если я иду лично к министру, что-то двигается. Но это я имею такую возможность, а другие? В министерство нельзя обратиться ни по какому реальному вопросу! К примеру, было поручение президента по открытию наших школ в Нижнекамске, Альметьевске и Челнах. Министерство с громадным трудом устроило мне две встречи с учителями в Нижнекамске и одну — в Альметьевске. Так не это же надо было — надо школы открывать!

Припомнил Шмаков и историю со спортзалом в школе «СОлНЦе» — вернее, с его отсутствием:

— Это же ненормально, когда в школе нет спортзала! Но чтобы он появился, надо опять же идти к президенту. К премьер-министру, к министру… А из министерства я получаю отписки. То же, когда я прошу, чтобы в министерстве помогли мне с переоформлением лицензии, она у школы есть, но уже некорректная. Министерство никогда ни в чем принципиально не принимает участия! Там сидят чиновники, которые умеют писать ответы на обращения. Им пишешь, они отвечают, им надо писать снова… И совершенно нет никаких реальных дел, реальных откликов на реальные потребности школ! Это чиновничий аппарат, который ничего не делает.

Проект спортзала школы «СОлНЦе», который не удается реализовать из-за того, что земельный участок находится под стоянкой КФУ. Фото: предоставлено Павлом Шмаковым

Из опросника директор школы «СОлНЦе» выделил пункты, касающиеся организации профилактических мероприятий по формированию стрессоустойчивости у детей и подростков, а также увеличение доли консультационных центров при детсадах, предоставляющих родителям с детьми психолого-педагогическую помощь:

— Вот у нас в школе нет психолога, а он очень нужен. И мне отвечают, что его нет, потому что школа маленькая, всего 200 учеников. Но это не означает, что там не нужен психолог! Почему не сделать психолога приходящим, на полставки или четверть ставки? Но прислать отписку проще, чем искать решение проблемы. Они не работают, они отчитываются.

Вот придумали новую платформу «Сферум» — и теперь требуют, чтобы мы заставляли школьников подписываться на нее. От меня требуют ежедневных отчетов об этом — это же бред! Если бы ее рекламировали, приходили в школы. Рассказывали, убеждали, что это полезно и нужно, школьники бы сами подписались. А вот сколько я ни просил помочь организовать встречи с другими школами — никто не хочет помочь, я сам все организационные проблемы решаю. Министерству это не интересно.

На вопрос, что сам вписал бы в качестве ответа в опросник, собеседник издания ответил:



— Написал бы, что нужна прямая связь министерства со школами, чтобы было куда обратиться, а там люди бы не бумаги писали, а реально что-то делали для живых людей.

«Реальное время» обратилось в Министерство образования РТ с запросом о результатах подобных опросов в прошлые годы — по получении ответ будет опубликован.