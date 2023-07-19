В лицее Куюков создадут дополнительные места для первоклассников на фоне ажиотажа при зачислении

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Проблему ажиотажа вокруг зачисления детей в первые классы лицея «Алгоритм» в деревне Куюки Пестречинского района Татарстана решат путем создания дополнительных мест через внутреннее переустройство здания. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник Управления общего образования Минобрнауки республики Татьяна Алексеева.



— У нас есть лицей «Алгоритм», где было подано практически на 150 заявлений больше в первый класс, чем мы ожидали. Поэтому сейчас, для того чтобы удовлетворить желание всех родителей отдать ребенка в эту школу, осуществляется внутреннее переустройство свободных площадей для создания дополнительных мест, — рассказала она.

Лицей, созданный в 2021 году, готов принять в первые классы 300 детей. При этом подано было 476 заявлений.

По данным Минобрнауки Татарстана, количество первоклассников в Пестречинском районе выросло за пять лет в 3,5 раза. В целом в республике число учеников первых классов школ увеличилось на 7 тысяч.

«Реальное время» подробно описывало проблему дефицита мест в лицее Куюков. Местные жители заявили, что, кроме объективной причины — ограниченной вместимости лицея «Алгоритм», есть и субъективные причины — туда успели поступить «неместные» дети.



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Татьяна Демина