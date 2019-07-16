«В Челнах выводы соответствующие сделали»: массовое увольнение школьных директоров списали на личности

Министр образования Татарстана пояснил смысл слов мэра Челнов об увольнении директоров школ за плохие показатели ЕГЭ

Фото: Ринат Назметдинов

Из почти 16 тысяч выпускников школ Татарстана 18 ребят даже после пересдачи так и не смогли набрать минимально необходимый балл по базовым предметам ЕГЭ — русскому языку и математике, и остались без аттестата. Еще двух молодых людей вывели с госэкзамена и оштрафуют на несколько тысяч рублей за использование гаджетов и шпаргалок. В целом же Татарстан сохранил лидерство среди регионов России по среднему баллу ЕГЭ, в этом году в республике 199 стобалльных работ (в том году было 194). Промежуточные итоги сдачи единых госэкзаменов озвучил сегодня вице-премьер РТ — глава республиканского Минобра Рафис Бурганов. Почему сравнение районов по оценкам выпускников провоцирует «гонку вооружений» среди муниципалитетов, какая судьба у ребят, заваливших ЕГЭ, войдет ли в моду китайский и что на самом деле имел в виду мэр Набережных Челнов, говоря об увольнении школьных директоров за плохие показатели их учеников, — в материале «Реального времени».

«Мы не сравниваем районы, чтобы не было «гонки вооружений»

На сегодняшний день в Татарстане зафиксировано 199 стобалльных результатов сдачи единого госэкзамена в основной период сдачи — с 27 мая по 1 июля, высший балл получил 181 выпускник. Особой гордостью республики, как подчеркнул Рафис Бурганов, в этом году стал бывший ученик татарской гимназии №2 им. Ш. Марджани при КФУ, а ныне — студент мехмата КФУ Рамиль Багавиев. Молодой человек суммарно набрал 399 баллов по четырем предметам: по 100 баллов — по русскому языку, информатике и физике, 99 баллов — по математике. Для сравнения: в прошлом году выпускников, сумевших набрать максимальный балл сразу по трем предметам, не было, а в 2017 году таких ребят было двое.

В целом число экзаменационных работ, оцененных на 100 баллов, увеличилось: 30 ребят получили высшие оценки по математике профильного уровня, 12 человек сдали физику на 100 баллов, 15 человек получили отлично по литературе, двое ребят — по обществознанию. Вместе с тем количество стобалльников по русскому языку уменьшилось с 99 в прошлом году до 72 в этом. Ниже прошлогодних оказались результаты по абсолютному числу стобалльников ЕГЭ по химии, информатике, биологии и истории.

Традиционно среди муниципалитетов республики наибольшее количество стобалльников в школах Казани и Набережных Челнов: в столице Татарстана таких ребят в этом году 94 человека, а автограде — 25. Среди районов лидирует Зеленодольский с 10 выпускниками-стобалльниками, следом идут Альметьевский и Бугульминский районы, в которых высший балл смогли получить по девять ребят. Шесть ребят получили 100 баллов в Нижнекамском районе, пятеро — в Верхнеуслонском, четверо — в Лениногорском. Однако эти цифры не должны быть ориентиром для оценки работы районных школ и их администраций, здесь сравнение муниципалитетов не уместно и не должно порождать «гонки вооружений», это позиция президента РТ, Рособрнадзора и Минобра РТ, заявил Бурганов.

Цифры не должны быть ориентиром для оценки работы районных школ и их администраций, здесь сравнение муниципалитетов не уместно и не должно порождать «гонки вооружений», это позиция президента РТ, Рособрнадзора и Минобра РТ, заявил Бурганов. Фото Рината Назметдинова

— Мы не сравниваем районы, чтобы не было «гонки вооружений», напряжения между школами. Школы у нас разные — есть профильные школы, есть школы с универсальными классами. Каждая школа должна работать над своими же прошлогодними результатами. Мы эти результаты анализируем, помогаем «методическими десантами». Прежде всего, нужно разбираться в причинах «западания» по тому или иному предмету. Я благодарен многим главам, которые внимательно относятся к проблемам образования, каждый из них использует все возможности, которые имеются, — отметил глава Минобра РТ.

18 ребят «завалили» ЕГЭ и не получили аттестатов о среднем общем образовании

Во время брифинга озвучил Бурганов и не столь радостные новости: в основной период проведения ЕГЭ 239 выпускников татарстанских школ (или чуть менее 1,5% от общего числа) не преодолели порог сдачи по основным предметам: 54 человека не набрали минимальный балл по математике базового уровня, шесть человек — по русскому языку, 179 выпускников — по математике профильного уровня. Всех ребят допустили на пересдачу в резервные дни — 24 и 26 июня.

18 ребят все же не смогли дотянуть до минимального балла и по итогам пересдачи, в этом году они не получили аттестаты о среднем общем образовании, констатировал министр. Наибольшее число ребят, 15 выпускников, не смогли преодолеть порог по математике базового уровня, двое не справились с профильным уровнем, один выпускник не смог набрать необходимый балл по русскому языку. Выпускники, не справившиеся с базовой математикой и русским языком, смогут еще раз пересдать предметы в сентябре.

В динамике ситуация выглядит в разы лучше: в прошлом, 2018 году минимальный порог с учетом пересдачи не преодолели 47 выпускников, таким образом, можно говорить о сокращении «крайних» случаев в 2,5 раза.

Выпускники, не справившиеся с базовой математикой и русским языком, смогут еще раз пересдать предметы в сентябре. Фото Максима Платонова

Со шпаргалками в Татарстане поймали пятерых выпускников

Конфликтная комиссия РТ, которая рассматривает апелляции участников ЕГЭ по итогам экзаменов, в этом году рассмотрела 742 обращения, 122 из них были удовлетворены — то есть спорный вопрос был решен в пользу выпускника. По сравнению с 2018 годом число апелляций уменьшилось, но доля удовлетворенных апелляций увеличилась с 12,4% до 16,44%.

Говоря о нарушениях на ЕГЭ, Рафис Бурганов особо остановился на случаях удаления ребят с экзамена из-за использования запрещенных правилами справочных материалов: либо в бумажном формате — шпаргалок, либо в электронном — гаджетов и смартфонов. В этом году с экзаменов было удалено пять выпускников — два человека с ЕГЭ, трое — с ОГЭ, для сравнения — в прошлом году покинуть класс во время экзамена пришлось 11 выпускникам.

Всем ребятам, удаленным с ОГЭ, в этом году будет предоставлена возможность пересдать экзамен в дополнительные дни — в сентябре. Их результаты были аннулированы. Известно, что случаи, описанные в отчете Минобра РТ, имели место в Заинске, Лаишевском районе и Набережных Челнах во время сдачи математики, русского языка и географии.

Более тяжкие последствия приняты для нарушителей правил проведения ЕГЭ. Экстерн казанской школы №165, у которого во время экзамена по математике профильного уровня 29 мая прямо в аудитории зазвонил телефон, в этом году будет допущен для пересдачи только по базовому уровню математики. Кроме того, на месте был составлен протокол об административном правонарушении, материалы направлены в суд, выпускнику либо его законному представителю (в случае если молодой человек не достиг 18 лет) грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Рафис Бурганов особо остановился на случаях удаления ребят с экзамена из-за использования запрещенных правилами справочных материалов: либо в бумажном формате — шпаргалок, либо в электронном — гаджетов и смартфонов. Фото Максима Платонова

Аналогичным образом была наказана выпускница Казанского педагогического колледжа, рассыпавшая бумажные шпаргалки во время проведения резервного экзамена по математике профильного уровня 24 июня. Сдать профильную математику она сможет только через год.

— Мы уже предупреждали ребят и продолжаем предупреждать: они сами себя наказывают. Шпаргалка, телефон... это как ружье на стене в спектакле — в третьем акте оно обязательно выстрелит. Они отвлекают постоянно от экзамена, люди начинают думать, что у них есть запасной вариант, «выключая» все те знания, что были накоплены. К сожалению, заканчивается это так. Вы знаете, что, помимо процесса онлайн, есть еще процесс, который продолжается до марта: наблюдатели будут сидеть и просматривать видеозаписи с экзаменов. Тот, кто нечист на руку во время сдачи экзамена, он обязательно будет удален, — пригрозил министр.

«Смысл в эти слова был вложен другой»: Магдеев не трогал директоров школ после ЕГЭ

Во время общения с прессой министр Рафис Бурганов прокомментировал еще ряд острых вопросов об организации и проведении ЕГЭ в республике. В фокус обсуждения попало недавнее заявление мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. По сообщениям ряда СМИ, 8 июля во время совещания городских служб он заявил о том, что из-за низких результатов ЕГЭ с директорами ряда школ не были продлены контракты.

— Понимая, что этот вопрос обязательно сегодня прозвучит, я был в Челнах, имел общение с руководством города. Я знаю Наиля Гамбаровича очень давно, несмотря на то, что, может быть, можно было понять, что вопрос звучит так, как вы говорите. На самом деле, смысл в эти слова был вложен другой, — настаивал Бурганов. — Понимая, что образовательное пространство очень четко на все реагирует, разъяснения были потом даны мэром (речь, судя по всему, идет об объяснениях Магдеева с Минобром, поскольку публично мэр автограда больше не комментировал свои слова об увольнении директоров школ, — прим. ред.).

В фокус обсуждения попало недавнее заявление мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева. Фото Максима Платонова

Министр рассказал, что запросил данные по директорам трех школ, фигурировавших в сообщениях СМИ, и выяснил, что контракты с ними были расторгнуты по причинам, не связанным с результатами ЕГЭ. В школе №1 директор подала заявление, собираясь ухаживать за больной мамой, в школе №23 директор переезжает в Казань, в школе №38 директор написала заявление об уходе по состоянию здоровья, до этого она в течение длительного периода времени находилась на больничном.

— Что касается нашего отношения к этому, мы уже говорили об этом: для нас ЕГЭ — это инструмент нашей внутренней работы. Мы не собираемся сравнивать районы. Район району рознь, школа школе тоже рознь. Мы этим породим ненужную «гонку вооружений», напряженное настроение на самих экзаменах. <…> Я думаю, что и в Челнах выводы соответствующие сделали наши коллеги, чтобы более аккуратно говорить о вещах, которые во многих муниципалитетах делаются, но нельзя это связывать с ЕГЭ, — подытожил министр.

Татарскую литературу на ЕГЭ выбрали 19 человек

Средний балл ЕГЭ по республике в этом году выше общероссийского по всем предметам, кроме французского и китайского языков: по французскому — на 8 баллов ниже, чем в среднем по стране, по китайскому языку — на 5,75 балла. Стоит отметить, в этом году татарстанские школьники впервые сдавали экзамен по китайскому языку — на это решились сразу трое выпускников. Каждый четвертый человек на планете сегодня — носитель китайского, а значит, в следующие годы число сдающих этот язык в формате ЕГЭ будет только расти, считает Рафис Бурганов.



На экзаменах после 9-го класса в формате ОГЭ в качестве предмета по выбору 1400 школьников выбрали татарскую литературу. На ЕГЭ (ЕРЭ — единый республиканский экзамен, необходим для тех, кто планирует продолжить образование по направлению татарской филологии) татарскую литературу сдавали 19 человек.