Итоги Года педагога в Татарстане: мало школ, много детсадов и учителя, которые заслужили памятник

Чем жили учреждения образования республики в уходящем 2023 году и что их ожидает в 2024-м

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Краткие итоги Года педагога и наставника в Татарстане министр образования и науки Ильсур Хадиуллин подвел на последней в уходящем 2023 году пресс-конференции. «Реальное время» подводит свои итоги года, который, по замыслу, должен был стать переломным в судьбе учителей. В материале «Реального времени» — о том, удалось ли поднять в Татарстане на желаемую высоту престиж профессии учителя, как изменилось за год материальное положение педагогов и наставников и чего ждать ученикам и учителям в наступающем 2024 году.

Памятник в знак уважения



Встречу с журналистами министр образования и науки Ильсур Хадиуллин начал с перечисления достижений лучших учителей республики — побед на всероссийских профессиональных конкурсах и побед их учеников на олимпиадах, в том числе и международных. А еще министр сообщил, что принято окончательное решение о концепции памятника Учителю и сквера на набережной Казанки, в котором этот памятник будет установлен:

— В нашем понимании, это создание классического памятника Учителю, а не какой-то абстрактный объект с двусмысленным значением.

На набережной Казанки установят «классический» памятник учителю. realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Кроме памятника, сообщил он, в сквере будет построен интерактивный павильон, и вот тут уже никакой классики не планируется — он должен стать «инновационной площадкой, позволяющей взглянуть на профессию учителя с новой стороны».

Правда, вряд ли он имел в виду такой взгляд, о котором «Реальному времени» рассказала бывшая учительница, которая однажды случайно оказалась на торжественной линейке 1 сентября в одной из самых престижных и дорогих частных школ в РТ и была в шоке от того, что учителя встречали первоклашек в костюмах… клоунов.

Отвечая на вопрос «Реального времени», что нужно сделать, чтобы вернуть уважение к профессии учителя, престиж которой, как свидетельствуют многочисленные ЧП в российских школах и нежелание выпускников педвузов работать по специальности, остается ниже плинтуса, Ильсур Хадиуллин произнес почти крамольную вещь — признал, что сегодня школа «прогибается» не столько под невоспитанных учеников, сколько под их невоспитанных родителей:

— Первоначально нужно воспитать взрослых, родителей, только после этого они смогут научить наследников уважать себя и педагогов. От них многое зависит.

А потом добавил, что и «учитель сам себя должен уважать, любить и уважать свою профессию». Нашелся у него ответ и на вопрос, что делать, если учитель уважает себя и свою профессию, а ученики ни учиться не хотят, ни учителя в грош не ставят:

— Законодательно надо защитить честь и достоинство учителя!

Остается добавить, что, несмотря на обилие «мероприятий», которыми был ознаменован Год педагога и наставника в России, с законодательной инициативой такого плана депутаты, в том числе и татарстанские, увы, не выступили.

Бег на месте за зарплатой

Трудно говорить об уважении, хоть к самому себе, хоть со стороны окружающих, если твой труд не ценят или ценят мало. По данным Татарстанстата, средняя заработная плата педагогических работников татарстанских образовательных организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности за январь — сентябрь 2023 года составила 48,97 тыс. рублей при среднемесячной зарплате по республике 59,22 тыс. В январе — сентябре 2022 года средняя зарплата педагогов составляла 42,66 тыс. рублей при среднемесячной зарплате по республике 50,13 тысячи.

То есть к октябрю 2023 года средняя заработная плата педагогических работников татарстанских образовательных организаций общего образования государственной и муниципальной форм собственности выросла на 14,8% по отношению к аналогичному периоду 2022-го, тогда как средняя зарплата по республике за этот же срок подросла на 18,1%. При этом аналитики прогнозируют на конец 2023 года инфляцию в 7,6%, Банк России — до 7,5%, а население — 14,2%, и, таким образом, зарплата учителей, прямо по Льюису Кэрроллу, бежит бегом, оставаясь на месте.

Зарплата учителей, по Льюису Кэрроллу, бежит бегом, оставаясь на месте. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При этом щедрые на «мероприятия» в честь Года педагога и наставника чиновники не слишком щедры на поощрения. Единовременные 50-тысячные выплаты по распоряжению начальника Управления образования Казани Ирека Ризванова получили, как и в прошлые годы, не все учителя, а лишь те, кто занимает «правильные» должности. Во многих школах республики директора и завучи по факту являются учителями, а их учебная нагрузка сопоставима с нагрузкой по ставке учителя.

— Я — завуч и учитель математики с нагрузкой 22 часа в неделю, то есть ежедневно веду по 3—4 урока, — рассказала «Реальному времени» Танзиля Ш. (имя изменено, а фамилия скрыта по ее просьбе, — прим. ред.). — Но я и другие мои коллеги, которые находятся в таком же положении, по итогам года премию не заслужили, видимо, мало работали.

На вопрос «Реального времени», почему премией обошли администраторов, которые одновременно закрывают собой бреши в педсоставе, министр образования республики ответил, что «таков указ президента, в котором четко определено, кому полагается выплата, но администраторам школ ее отсутствие компенсируют руководители районов». Увы, Танзиля Ш. информацию о «компенсации» не подтвердила.

Рекордное количество и рекордная нехватка школ

1 сентября 2023 года в Казани за парты село рекордное за последние 20 лет число первоклассников — 20 000. Оборотная сторона медали — для такого количества учеников школ не хватает, а в некоторых из них количество первых классов выросло до 15. И это несмотря на то, что республика поставила и другой рекорд: к 1 сентября в Татарстане было открыто 11 новых школ на 9,6 тыс. учеников, которые обошлись бюджету в 17 млрд рублей.

А лето 2023 года ознаменовалось громким бунтом родителей в Куюках: в престижный лицей «Алгоритм», единственное учебное заведение в пригороде Казани, из-за нехватки мест не попали 323 местных ребенка.

Матери и отцы, оказавшиеся перед перспективой возить первоклашек в отдаленные казанские школы, простаивая часами в дорожных пробках, выставили неслыханное доселе в Татарстане требование — исключить из школы неместных, и просили Следком расследовать причины, по которым эти неместные оказались зачислены в школу раньше местных первоклашек. Расследования они не добились, а районные власти нашли решение — «уплотнили» лицей, в котором и до того училось почти вдвое больше ребят, чем предусмотрено его проектом.

Летом 2023 года в престижный лицей «Алгоритм» в Куюках из-за нехватки мест не попали 323 местных ребенка. realnoevremya.ru (архив)

Ильсур Хадиуллин заверил, что строительство школ будет продолжено и в наступающем 2024-м:

— Их будет построено столько же.

Но, перечисляя адреса, по которым планируется возводить в 2024 году школы, министр не назвал ни Богородское, ни Гильдеево, ни Большие Кабаны, ни Вишневку, где жители уже несколько лет бьются во все инстанции, добиваясь строительства школы, а дети устраивают по этому поводу отчаянные флешмобы. В сентябре 2023 года родители школьников пожаловались в прокуратуру республики на то, что Казгорисполком так и не исполнил данное в марте 2021 года обещание построить новую школу на 1 224 места на улице Фиалковой в поселке Привольном, а в Салмачах — пристрой к школе №173 на 600 учащихся. Однако строительство не начнется и в 2024 году.

Ильсур Хадиуллин озвучил адреса, где школы планируют построить: в селах Усады и Сокуры Лаишевского района, в деревне Чернышевке Высокогорского района, в казанском районе «Горки» и в ЖК «Весна», а также пообещал, что, наконец, начнется строительство пристроя к школе в Салмачах.

Место в детсаду — больше не проблема

Впервые за много лет в 2023 году в республике не встал вопрос о нехватке мест в детсадах. 1 984 дошкольные образовательные организации сегодня посещают свыше 210 тыс. детей, и только в Пестречинском районе, где на периферии Казани идет активное строительство многоэтажного жилья, доступного по стоимости молодым семьям, места остались в дефиците.

Впервые за много лет в 2023 году в республике не встал вопрос о нехватке мест в детсадах. realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В 2023 году в республике сдали восемь детсадов, строительство будет продолжено и в 2024-м, пообещал министр. Новые детские сады планируется открыть в Шигалях, Васильево, Сокурах, Больших Кабанах, Царево, Куюках и в «Салават купере».

Кадры со студенческой скамьи и со «скамьи пенсионеров»

Увы, не переломным оказался 2023 год и в плане обеспечения школ учительскими кадрами. На начало 2023/2024 учебного года в школах Татарстана не хватало около 2 тыс. учителей. Напомним, что, подводя итоги 2022 года, Ильсур Хадиуллин констатировал, что из 1,2 тыс. педагогов, которых выпускают вузы, работать в школу приходит не больше половины, а на 2,6 тыс. бюджетных мест по педагогическим специальностям претендует вдвое меньше абитуриентов.

На начало нового учебного года хуже всего дело обстояло с учителями математики, физики, русского и иностранных языков, а также с учителями начальных классов. Дефицит только математиков составлял 306 человек, притом что в 2023-м из стен вузов республики их вышло лишь 147.

На начало нового учебного года хуже всего дело обстояло с учителями математики, физики, русского и иностранных языков, а также с учителями начальных классов. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эту проблему попытались решить, привлекая к преподаванию закончивших первые три курса студентов вузов, однако на вакантные места в 2022/2023 гг. их пришло всего 445, и часть устроилась не в школы, а в детсады.

А те учителя, что работают в школах, стремительно выбывают по возрасту. Как выяснило «Реальное время», ситуация со старением педагогического состава школ в Татарстане хуже, чем в среднем по России: в РФ учителей старше 45 лет в городах насчитывается 54,9%, тогда как в РТ их 56%, на селе их в среднем по России 59,2%, тогда как у нас — 66%.

Из-за дефицита кадров даже ушедшим на заслуженный отдых учителям нередко предлагают вернуться в родные школьные стены.

— На днях завуч школы уговаривала меня поработать «хоть несколько месяцев, пока замену не найдем», с первым классом, в котором учительница ушла по собственному желанию, а фактически была мягко уволена за профнепригодность, — рассказала «Реальному времени» учитель русского языка и литературы Валентина Л. (фамилия скрыта по ее просьбе). — Я отказалась, потому что там надо вести еще и математику, а я учитель русского языка и литературы и новые методики преподавания математики младшеклассникам в свои 76 лет осваивать не готова.

Нельзя пользоваться запретить — где ставить запятую?

В 2023 году в школах законодательно запретили использовать мобильные телефоны — даже в образовательных целях. Однако даже министр образования и науки РТ пока не понимает, как исполнять этот закон:

— Как поправки [запрещающие использование мобильников] будут работать на практике, пока не очень понятно: контроль за реализацией правила возложили на учителей и работников школ. Но в документе не уточняется, где дети должны оставлять телефоны — в раздевалке, фойе, классе или других местах.

В родительских чатах не утихают словесные баталии на эту тему: одни радуются, что наводится порядок и торжествует дисциплина, другие возмущаются «нарушением прав ребенка» и доказывают, что дети должны быть с ними на связи всегда, в том числе и на уроках. Не решен вопрос и о том, куда девать телефоны, если их теперь нельзя брать на урок: в российских школах родители учеников не раз обвиняли педагогов в «хищении» дорогостоящего имущества, если те забирали у учеников мешавшие заниматься гаджеты.



— Возможно, это будут определять педагоги вместе с родителями, — не знает пока ответа на этот вопрос Ильсур Хадиуллин. — Но подавляющее большинство родителей считают, что телефон должен находиться у ребенка...

Не урок, но нагрузка

Родители школьников не первый год жалуются на всевозрастающую нагрузку на детей и просят ввести пятидневку в школах, однако в 2023-м на пять дней в неделю перевели лишь младшеклассников. И только в нескольких школах республики. В администрации школ объясняют отказ от пятидневки перегруженностью школ учениками и нехваткой учителей, фактическую нагрузку которых нереально впихнуть в пять учебных дней. А с учетом того, что все школы в РТ работают по учебному плану, предусматривающему возможность изучения родного языка и родной литературы, количество учебной нагрузки как на учеников, так и на учителей дополнительно увеличивается.

Родители школьников не первый год жалуются на всевозрастающую нагрузку на детей и просят ввести пятидневку в школах, однако в 2023-м на пять дней в неделю перевели лишь младшеклассников, и только в нескольких школах республики. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На вопрос «Реального времени», какие меры принимаются по снижению реальной нагрузки на школьников в свете того, что предусмотренная СанПиН максимально допустимая суммарная нагрузка достигнута уже за счет часов учебного плана, притом что существуют еще и внеурочные, но обязательные занятия, Ильсур Хадиуллин ответил:

— Внеурочная деятельность — это не урок. В соответствии с требованиями СанПиН максимальное количество часов внеурочной деятельности не должно превышать 10 часов в неделю. Кроме того, внеурочные занятия проводятся в формах, отличных от урочной системы, это может быть экскурсия, посещение музеев, выставок и другие социально значимые мероприятия. Внеурочные занятия максимально проводятся вне классного кабинета: это спортивный, актовый и читальный залы, пришкольная территория, общественное пространство школы.

Он заверил, что Минобрнауки РТ и Роспотребнадзор контролируют недельную нагрузку школьников, а на особом контроле находится проведение контрольных и других проверочных работ в школе:

— Нами отменены все региональные контрольные работы, в школах составлен единый график контрольных (оценочных) процедур, в котором соблюдены требования к отведенному на них общему времени — оно не должно превышать 10 процентов всего учебного времени в год, а в республике составляет не более 5 процентов.