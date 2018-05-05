Минтимер Шарипович Шаймиев

Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Родился 20 января 1937 года в деревне Аняково нынешнего Актанышского района Республики Татарстан в семье потомственных крестьян.

Образование:

1959 г. — факультет механизации Казанского сельскохозяйственного института.

Трудовая деятельность:

1959-1962 гг. — инженер, главный инженер Муслюмовской районной ремонтно-технической станции ТАССР.

1962-1967 гг. — управляющий Мензелинским межрайонным объединением «Сельхозтехника» ТАССР.

1967-1969 гг. — инструктор, заместитель заведующего отделом сельского хозяйства Татарского обкома КПСС.

1969-1983 гг. — министр мелиорации и водного хозяйства ТАССР.

1983 г. — первый заместитель Председателя Совета Министров ТАССР.

1983-1985 гг. — секретарь Татарского обкома КПСС.

1985-1989 гг. — Председатель Совета Министров ТАССР.

1989 (сентябрь) -1990 (сентябрь) гг. — первый секретарь Татарского обкома КПСС

11 апреля 1990 года избран Председателем Верховного Совета ТАССР. В этом году была принята Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан.

12 июня 1991 года избран первым Президентом Республики Татарстан. Дважды (24 марта 1996 года и 25 марта 2001 года) он был вновь избран Президентом Республики Татарстан.

Депутат Верховного Совета РСФСР XI созыва (1986 – 1990 гг.).

Народный депутат СССР – 1989 г. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 1994-2001 гг.

25 марта 2005 года, по представлению Президента Российской Федерации В.В.Путина, Государственный Совет Республики Татарстан наделил М.Ш. Шаймиева полномочиями Президента Республики Татарстан.

Член Государственного совета РФ с 2000 г. по 2010 г.

2001-2010 гг. — сопредседатель Высшего Совета партии «Единая Россия».

22 января 2010 года взял самоотвод от выдвижения на пост Президента Республики Татарстан на следующий срок.

25 марта 2010 года передал полномочия Президента Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову.

21 апреля 2010 года назначен Государственным Cоветником Республики Татарстан.

C февраля 2010 года является Председателем Попечительского Совета некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», который занимается возрождением исторических памятников федерального значения: древнего города Болгар и острова-града Свияжск.

Специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу.

Член Совета по Общественному телевидению России. Член Российского исторического общества. Член Попечительского Совета Российской шахматной федерации.

Государственные награды:

1971 г. -Орден Ленина (1966 г.)Орден Трудового Красного Знамени.

1976 г. — Орден Октябрьской Революции.

1987 г. — Орден Дружбы народов.

Полный кавалер Ордена „За заслуги перед Отечеством»: Орден “За заслуги перед Отечеством» II степени (1997 г.) Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (2007 г.) Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2010 г.) Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014 г.) Герой Труда Российской Федерации (2017 г.)



2010 г — Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.)

Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.)

Медаль «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана» (2007 г.)

Медаль «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» (2011 г.)

Медаль Столыпина П.А. I степени (2012 г.)

Почетная грамота Правительства Российской Федерации (1997 г., 2007 г., 2008 г.)

Почетная грамота Президента Российской Федерации (2008 г.)Орден «Дуслык» (2015 г.)

Международные, общественные и иные награды, звания:

Почетный член Президиума международного парламента Всемирной конфедерации рыцарей, работающих под эгидой ООН; академик Академии технологических наук Российской Федерации; почетный академик Международной академии информатизации; член Международной Академии регионального развития и сотрудничества; почетный профессор Московского государственного института международных отношений МИД РФ.

Лауреат премий: Международной премии Татарского народа имени Кул Гали (1994 г.); премии Союза журналистов РФ «За открытость в общении с прессой» (1997 г.); национальной премии в области развития связей с общественностью «Серебряный Лучник», учрежденной Союзом журналистов, Торгово-промышленной палатой РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью (1997 г.); национальной театральной премии РФ «Золотая маска» в номинации «За поддержку театрального искусства России» по итогам сезона 1997-98 гг.; премии «Российский Национальный Олимп» в номинации «Президент года» (2001, 2004 гг.).

В июне 2001 г. генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура вручил Минтимеру Шаймиеву серебряную медаль имени Авиценны за большой вклад в сохранение культурно-исторических ценностей.

В 2004 г. награжден орденом «За Честь и Доблесть» премии «Российский Национальный Олимп».

В феврале 2004 г. награжден орденом «Ахьдз-апша второй степени» (Республика Абхазия).

В марте 2005 г. награжден дипломом и памятной медалью «Россия — ЮНЕСКО» за личный вклад в сотрудничество между Российской Федерацией и ЮНЕСКО.

В июне 2005 г. награжден орденом почета «Аль-Фахр» первой степени. В сентябре 1997 г. — Орденом Русской Православной Церкви Святого Благоверного князя Даниила Московского I степени, в июле 2005 г. — Орденом Русской Православной Церкви Преподобного Сергия Радонежского I степени.

Лауреат Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан (2005 г.).

В 2005 г. награжден орденом Минина и Пожарского «Возвеличим Россию».Лауреат Международной премии имени короля Фейсала за 2007 г.В 2008 г. награжден Олимпийским Орденом (за выдающийся вклад в развитие Олимпийского движения).Почетный гражданин города Казани (2005 г.), Почетный гражданин Республики Алтай (2007 г.).В 2010 г. награжден Орденом Дружбы Республики Казахстан 1 степени.Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (2017 г.)

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