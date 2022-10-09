Цитаты недели: Шаймиев — о духовности, Путин — о ядовитом семени, Зеленский — о превентивном ударе

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

На этой неделе список регионов России, закрепленный в Конституции, расширился — ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области теперь официально в составе страны. Пока украинцы осуждали американского бизнесмена Илона Маска за поддержку волеизъявления народов новых субъектов РФ, россияне критиковали президента Украины, призвавшего НАТО нанести превентивный удар по России. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О духовности

Обретение духовности — путь какой сложный, через какие тяготы, через что только не прошли, чтобы и страна развивалась, чтобы и народ обретал духовность. Я почему так говорю? Потому что она нам нужна, ее нам не хватает. <…> Это то, чем надо заниматься всю жизнь, сейчас такие возможности появились. И когда мы начинали 15 лет тому назад возрождение материального наследия в Татарстане, а сейчас и за духовное взялись — это требование времени.

На этой неделе первый президент республики, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев сделал большой подарок Национальной библиотеке РТ — передал 3,6 тысячи книг из личного фонда. В тот же день он выступил на Международной научно-практической конференции «Взаимодействие бизнеса, власти и общества с фондохранителями по обеспечению сохранности книжных памятников», где заявил, что в современном мире не хватает духовности, а время требует ее. По словам Минтимера Шаймиева, путь к ней тернистый, длиною в жизнь. Однако возможности для обретения духовности все же имеются.



О предпочтении России



Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию. Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но и сказать, что никто этого не хотел, тоже неверно.

Ликование у многих россиян и негодование у украинцев одним своим твитом вызвал американский предприниматель Илон Маск, высказавшийся о референдумах в ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областях, итогом которых стало их вхождение в состав России. В споре с сенатором США Линдси Грэмом бизнесмен призвал принять такой исход событий: «Если вы считаете, что воля народа имеет значение, то должны в любом конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет».

И это не единственный пост Илона Маска, которым он порадовал россиян и разозлил украинцев. Бизнесмен предложил свой план урегулирования ситуации на Украине, который явно не в интересах Киева: повторные референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН, признание Крыма российским, обеспечение гарантий снабжения полуострова водой и закрепление нейтрального статуса Украины. В ответ на недовольство украинского президента Илон Маск заявил, что поддерживает его страну, но считает ее победу «маловероятной» в случае «тотальной войны» и проведения мобилизации в России.



О неонацистах

Каких уродов только нет, каких придурков только нет, каких идиотов и даже преступников только нет, ну и что теперь? Ведь разница заключается в том, что да, везде, наверное, это есть, это такое семя очень ядовитое — неонацизм и все эти неонацистские идеи, возвеличивание себя, унижение других народов, стремление к их уничтожению.

Президент России Владимир Путин в очередной раз прокомментировал такое явление, как неонацизм, который, по его словам, во всем мире возвеличивает лишь одна страна — Украина. Глава государства не отрицает, что неонацисты есть во многих странах мира. Однако, например, в Москве и других российских городах с ними борются, пока на Украине их «ставят в разряд национальных героев» и «поднимают на пьедестал».

О запрете на рост цен

С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, призвавший на этой неделе мобилизовать студентов, рабочих и госслужаших на уборку картофеля, запретил повышение цен. Возмущение у главы республики вызвало, к примеру, то, что «целая тушка цыпленка стоит 2 рубля, а пополам расчлененная — 5 рублей». По его мнению, цены в Белоруссии запредельные — «уперлись в потолок». В итоге нарушителям, которые ослушаются президентского указа и посмеют повысить ценник, ждет уголовное преследование.

Об удмуртской речи

И самое важное: я из Ижевска. У меня может быть удмуртская речь. Поэтому извините, но вот так вот произошло, так сошлись звезды, что я родилась не в Москве, поэтому, возможно, у меня где-то это проскакивает. Еще раз говорю: главное быть самими собими.

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Анна Щербакова стали ведущими нового сезона программы «Ледниковый период». Если для последней это дебют, то для первой — совершенствование уже имеющегося опыта. Однако именно за Загитову как за ведущую переживает президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев — по его мнению «московская дикция Анны лучше Алининой». Это высказывание «задело» фигуристку, которая будет вести «Ледниковый период» третий сезон подряд. В своем telegram-канале Алина Загитова заявила, что «все мы не идеальны» и каждому есть над чем работать, но это не должно останавливать. «Главное — идти вперед, никого не слушать и делать свое дело» и «быть самими собими», уверена фигуристка.



О невезении и терпении

А как вы работаете с невезением? На самом деле просто невезение, честно. Но повторюсь — это вторая игра, которая мне понравилась, когда команда «Ак Барс» была командой «Ак Барс». Игроки бились, несмотря ни на что. Я зашел в раздевалку и сказал команде: «Несмотря на поражение, вы молодцы». Если мы за эту игру немножко ухватимся, будут и моменты, будем забивать. Это надо пережить, знаете, по-татарски говорят: «Сабырлык» — терпение.

«Ак Барс» уже трижды проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в сезоне КХЛ. Главный тренер казанцев Олег Знарок, контракт с которым подписали только этим летом, уверен, что причина неудач — обычное невезение. По его мнению, хоккеисты проявили себя на льду в матче 6 октября достойно — команда «билась до конца и проявила характер», за что похвалил игроков, несмотря на очередное поражение. Знарок уверен, что мастерством «Ак Барс» превосходит «Автомобилист», а значит, стоит набраться терпения, «переварить» упущенные победы и продолжить путь к цели.

О холопах, ставших рабами

Такое счастье, что меня те люди ненавидят, которых я терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это означало бы, что я жила и пела зря. Пусть они зубами скрежещут. Были холопами, а стали рабами.

Российская певица Алла Пугачева, которая совсем недавно потребовала признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*, покинула родную страну. Последнее время в адрес артистки было много критики, поскольку она высказывалась против специальной военной операции. Осуждение вызвал и ее отъезд из России. Однако Примадонна вовсе не переживает из-за оскорблений. Певица публично заявила, что счастлива, поскольку все негативные эмоции в отношении нее оказались взаимны.



О превентивном ударе

Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но, что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы россияне знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас».

Специальная военная операция продолжается и урегулирования ситуации за столом переговоров пока не предвидится. После подписания договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разговаривать с Российской Федерацией в лице ее лидера, но другого. Дальше больше — после того, как в Конституцию России официально вписали новые субъекты федерации, Зеленский предложил нанести по соседней стране превентивные удары.

В московском Кремле увидели в его словах призыв «к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями». А официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету». Однако пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров поспешил разъяснить, что его начальник вовсе не призывал применять против России ядерное оружие. По его словам, Зеленский имел в виду санкции.

*внесен Министерством юстиции в реестр физлиц-иноагентов

