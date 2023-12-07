Минтимер Шаймиев встретился с Олегом Матыциным

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ, председатель Попечительского совета Республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с министром спорта России Олегом Матыциным. Об этом сообщает пресс-служба раиса региона.



Минтимер Шаймиев и Олег Матыцин осмотрели экспозицию о деятельности фонда «Возрождение». Государственный Советник Татарстана рассказал гостю о реализованных проектах: возрождение древнего Болгара и острова-града Свияжск, создание Болгарской исламской академии и воссоздание Собора Казанской иконы Божией матери, а также учреждение полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».

Минтимер Шаймиев представил новый стенд, посвященный Астрономическим обсерваториям Казанского университета. В этом году их включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Министр спорта России поблагодарил Минтимера Шаймиева за большой вклад в развитие спорта в Татарстане и вручил ему юбилейную медаль, посвященную 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Юбилей ведомства отметили в ноябре 2023-го.

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал развитие физической культуры и спорта одним из приоритетов республики:

— За последние 10 лет в республике построено 105 крупных объектов физкультуры и спорта. Визитными карточками Татарстана стали стадион «Ак Барс Арена» на 45 тысяч зрителей, Дворец водных видов спорта, Центр гребных видов спорта и многие другие. С 2013 года в наших городах и районах реализуется республиканская программа по строительству уличных спортивных площадок и малых спортивных сооружений. За это время построено 1 153 спортивных объекта.

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Маргарита Головатенко