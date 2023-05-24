Путин — о награде Шаймиеву: «Неординарному политику, человеку исключительной мудрости»

Как первый президент Татарстана оказался в одном ряду с Петром I, Александром Суворовым, Михаилом Кутузовым и Дмитрием Лихачевым

Двадцать четвертым кавалером в 24-й год со дня восстановления в России ордена Святого апостола Андрея Первозванного как высшей награды страны стал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Современных кавалеров ордена немного — это выдающиеся государственные деятели, ученые, медики и люди творческих профессий, внесшие огромный вклад в развитие страны. «Реальное время» — об уникальной награде, ее истории и отмеченных ею людях.

За искреннюю любовь к Отечеству

Первого президента Татарстана и Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева наградили орденом Андрея Первозванного. Высшую государственную награду России вручил лично президент страны Владимир Путин. Церемония вручения прошла накануне в Екатерининском зале Кремля.

— Огромная заслуга в укреплении российской государственности и федерализма, межнационального согласия, в социально-экономическом развитии Татарстана, да и всей России, безусловно, принадлежит Минтимеру Шариповичу Шаймиеву — сильному, неординарному политику, человеку исключительной мудрости и ответственности, — произнес, вручая высшую награду Российской Федерации первом президенту Татарстана, президент России Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru

Глава государства подчеркнул, что благодаря таким людям «создается история достижений, которыми мы восхищаемся и гордимся»:

— Примером своей жизни, дорогие друзья, вы доказали и доказываете каждый день, какой мощной движущей силой обладает искренняя любовь к Отечеству, стремление работать ради общего блага, добиваться выдающихся успехов в самых разных сферах деятельности… От четкой, слаженной работы различных ветвей и уровней власти напрямую зависит качество жизни наших граждан.



Минтимер Шаймиев поблагодарил Владимира Путина, обратив внимание на то, что сейчас страна едина. Государственный Советник республики добавил, что в мире есть много взглядов, где Россию видят слабой, но противники потерпят неудачу, уверен он: «Хочу сказать, что благодаря труду, которым удается исполнить свои обязанности по жизни, государство, правительство всегда замечают и создают условия для дальнейшего труда, интересов нашего государства — многонационального, многоконфессионального».

— Я сегодня хотел бы сказать, и мы это должны [иметь в виду], хотя я уверен, каждый из нас следит, Владимир Владимирович, — несмотря на все сложности, которые сейчас мы переживаем или являемся участниками, соучастниками всех сложных процессов — политических, экономических, — я бы хотел сказать, что никогда наш путь простым не был, — отметил Минтимер Шаймиев в ответной речи, — Об этом уже, как говорится, возраст позволяет сказать как есть. Выражая от всех глубочайшее уважение Президенту нашей страны, в этих условиях, даже если взять последние показатели развития Российской Федерации, [в том числе] в этом году, несмотря на все, что происходит в мире, — мы продолжаем укрепляться и проявлять чувство единства. По жизни, когда уже в этом процессе находишься, я имею моральное право сказать: Вам удается сплотить наш народ. Он многонациональный, многоконфессиональный. И в этих условиях хочу обратить внимание, дорогие друзья, на основные показатели развития Российской Федерации за последнее время, я бы даже сказал, за последние годы и даже за последний квартал. Страна по основным экономическим показателям как никогда в адекватной ситуации, и [мы] обеспечиваем дальнейшее укрепление единства нашего государства.

Фото: kremlin.ru

— Гордимся Вами, Минтимер Шарипович, искренне радуемся! Сез бу бүләккә лаек! Горурланабыз! — поздравил в свою очередь с заслуженной наградой своего предшественника раис Татарстана Рустам Минниханов.

Награда для немногих



Как сказано в современном статуте ордена Святого апостола Андрея Первозванного, им «награждаются видные государственные и общественные деятели, военачальники, выдающиеся представители науки, культуры, искусства и различных отраслей экономики за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России, обеспечению ее национальной безопасности и суверенитета», а также главы зарубежных государств — «за выдающиеся заслуги перед Российской Федерацией». А портреты награжденных орденом выставляются в Государственном центральном музее современной истории России.

Фото: culture.ru

Орденский знак имеет вид Андреевского креста, как правило, покрытого синей или голубой эмалью с изображением распятого святого. На концах креста — латинские буквы SAPR (Sanctus Andreas Patronus Russiae — Святой Андрей Покровитель России). За отличия в боевых действиях вручаются знак и звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного с мечами. Девиз ордена — «За веру и верность».

Вручается эта награда за исключительные заслуги перед Отечеством, поэтому за всю историю ее существования насчитывается всего 1 101 кавалер ордена. 1 076 раз награда вручалась до 1917 года, когда орден был упразднен, еще 25 раз — после его возрождения в 1998 году.

Фото: kremlin.ru

Первый орден великой империи

У ордена Андрея Первозванного длинная история: этот самый первый в Российской империи орден был учрежден Петром I 10 декабря 1698 года в день памяти святого апостола Андрея Первозванного (30 ноября по старому стилю). Первым, кому этот орден был вручен, стал дипломат Федор Головин — сподвижник Петра, который во время стрелецкого бунта увез будущего первого российского императора в Троицкий монастырь, что, возможно, спасло ему жизнь, а позднее сыграл ведущую роль в создании русского флота и развитии российской дипломатии. И именно Головин, как первый кавалер ордена, в 1703 году возложил знаки ордена на самого Петра.

При жизни учредителя ордена, причем довольно скоро, с высочайшей наградой империи приключился казус: в 1700 году ее был удостоен гетман Войска Запорожского Иван Мазепа, который в 1708 году перебежал на сторону Карла XII, и был лишен наград и званий.

Однако большинство дореволюционных кавалеров ордена — люди уникальной судьбы и огромных заслуг перед Россией. Среди них сподвижники Петра I и Екатерины II — военные и дипломаты, строившие империю и защищавшие ее рубежи, герои Отечественной войны 1812 года и последующих войн. В разные годы этой награды удостоились Александр Суворов, Михаил Кутузов, Петр Багратион, Алексей Ермолов. Ну и, разумеется, кавалерами ордена за эти 219 лет стали многие высокопоставленные иностранцы и члены императорского дома. Награждения сами собой прервались в 1917-м: после великого князя Романа Петровича, получившего орден по праву рождения в 1916 году, кавалерами стали король Дании Фредерик IX, шах Ирана Султан Ахмад-шах, король Бельгии Альберт I и король Италии Виктор Эммануил III.

Головин, как первый кавалер ордена, в 1703 году возложил знаки ордена на самого Петра I. Фото: wikipedia.org

От автора гимна до создателя легендарного оружия

Новейшая история ордена Святого апостола Андрея Первозванного началась в 1998 году, когда президент России восстановил его как высшую награду России. За 25 лет «новейшей» истории его удостоились политические деятели, военные, духовные лица.

Первым, кто принял из рук российского президента высокую награду, был патриарх Алексий II, вторым в этом списке значится третий президент Азербайджана Гейдар Алиев, а вот в 18-м — президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Кавалерами ордена стали академик Дмитрий Лихачев и оружейник Михаил Калашников, автор трех версий гимна СССР и России Сергей Михалков, композитор Александра Пахмутова, хирург Борис Петровский, трансплантолог Валерий Шумаков, конструктор ракетной и ракетно-космической техники Герберт Ефремов, певицы Ирина Архипова и Людмила Зыкина, балетмейстер Юрий Григорович и писатель Даниил Гранин.

В списке награжденных также первый президент России Михаил Горбачев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, патриарх Кирилл, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Последний кавалер ордена на сегодня — первый председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин.