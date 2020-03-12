Минтимер Шаймиев: «Россия — это самая сложная в мире федерация. Многоконфессиональная и многонациональная»

Первый президент Татарстана, корифей политической системы современной России — о том, как важно предусмотреть в новой Конституции сохранение родных языков в национальных республиках

Сегодня на заседании Госсовета РТ Минтимер Шарипович Шаймиев заострил вопрос на проблеме изучения национальных языков. Он говорил о том, как Конституция стабилизировала жизнь страны, о большом политическом весе и о важной роли Татарстана в современной России и о том, насколько важно сохранять традиции народов и их язык, не допускать дискриминации. «Реальное время» приводит стенограмму его эмоционального выступления.

«Мы, Республика Татарстан, во все времена имели политический вес»

Не могу не сказать столько слов, потому что я непосредственный свидетель тех бурных, революционных событий 90-х годов, в которых мы принимали непосредственное участие. Конечно, каждый из нас имеет свое мнение, а иначе нет смысла говорить о демократическом развитии общества (а это необходимо, неизбежно).

Как известно, Основной закон Российской Федерации был принят в 1993 году. В разработке действующей Конституции, надо сказать, что как бы мы в свое время ни относились, участвовали люди, которые очень много полезного сделали, — это и представители ряда политических партий, и представители субъектов РФ. Но не могу не отметить одного из разработчиков, который с нами на площади Свободы неоднократно стоял, — Сергея Михайловича Шахрая. А также известного в то время юриста, правоведа Сергея Алексеева. По сути дела, тогда было несколько вариантов Конституции, а за основу были взяты их подходы и разработки. Мы должны быть объективными: Конституция стала одним из решающих факторов начала политической, социальной, экономической стабилизации в нашей бурлящей стране.



Мы, Республика Татарстан, во все времена имели политический вес. В период СССР, возможно, было меньше — до принятия Декларации о государственном суверенитете. Но республика все равно играет свою роль, а еще больше — в сегодняшнем развитии Российской Федерации. Это то, что сделано и делается. Это говорит о наших возможностях. Татарстан вносил и будет вносить весомый вклад во все сферы развития Российской Федерации.

Прийти к единому мнению очень сложно, но мы к этому должны стремиться и выработать конституционные нормы на будущее. Путь непростой, но через него надо пройти

«Действующая сейчас Конституция выдержала испытание временем»

Хорошо, что в Конституцию вносятся назревшие поправки. В целом Конституция будет работать. Она постепенно… Мы это чувствуем, что необходимость появляется. Есть и назревшие проблемы, потому что Россия — многонациональная страна. Прийти к единому мнению очень сложно, но мы к этому должны стремиться и выработать конституционные нормы на будущее. Путь непростой, но через него надо пройти.

Мы не можем не отметить сегодня, что, проходя через сложнейшие процессы, республика даже в самые сложные перестроечные годы продолжала, насколько это возможно, созидать. Это трудно отрицать. За эти годы удавалось реализовать огромные [проекты] и решать социально-экономические вопросы. После перестройки на основе этой Конституции нами был подписан Договор о разграничении полномочий, который сыграл огромную роль. По сути дела, это уважение, признание нашей республики и ее органов власти.

Действующая сейчас Конституция выдержала испытание временем. Внося и в целом поддерживая эти предложения и поправки, мы должны думать о том, как сделать так, чтобы эти поправки работали лучше — с учетом многонациональности, многоконфессиональности Российской Федерации.

Может прозвучать вопрос (его могут адресовать и мне): «А что же вы тогда лучше не сделали, ребята?» Путь сложный. Это непростая страна, и я всегда говорил, что это самая сложная в мире федерация — многоконфессиональная и многонациональная. В ней надо очень осторожно идти на все шаги. Но сейчас без предложенных поправок не обойтись.

Почему? Потому что за время работы Владимира Владимировича Путина как гаранта Конституции страна на наших с вами глазах существенно изменилась. При этом не хочу сказать, что проблем совсем нет. <...>

Владимир Владимирович, по сути дела, стал сосредоточением тех изменений, что произошли и в последние годы происходят с Российской Федерацией. С этими положительными факторами невозможно не считаться. Он является гарантом Конституции и, думаю, делает все возможное для того, чтобы мы дальше развивались. <...> С ним считается мир. Когда бывало вот в такой степени? Никогда.

Образование должно быть современным. Воспитание, сохранение традиций — это то, чем мы должны жить. Путь непростой, но у нас есть характер для того, чтобы этим вопросом ежедневно заниматься

«Мы должны показать пути как люди, которые испытывают все непосредственно на себе»

Мы — одна из крупных национальных республик. Я должен сказать, проблем много. Справедливость сегодня звучит, и мы должны... По сути дела, во время обсуждения поправок в Москве даже прозвучали слова «железобетонная договоренность». Мне это нравится.

И для того чтобы находить решения по сохранению родного языка... Неслучайно поправки касаются этих судьбоносных статей — каким должен быть язык и как мы должны дальше поступать. В ходе этих поправок поручено на уровне президента рассмотреть проблемы сохранения родного языка. Мы этого давно хотим. И сегодня готовится обращение депутатов Татарстана к президенту России. В этом обращении... Это сгусток на сегодняшний день. Мы в этом плане недорабатываем. И <...> в этом плане мы должны быть пионерами, потому что мы на себе все это чувствуем.

Было немало встреч, в том числе на уровне Владимира Владимировича Путина — в той же Йошкар-Оле. Раньше были встречи, если помните, он и у нас встречался. И звучали довольно-таки дерзкие выражения о том, что нужно сохранить родные языки. С учетом всех его стремлений и того, что не делается федеральными органами власти, иной раз создается мнение чуть ли не об умышленном создании препятствий отдельными федеральными подразделениями, чтобы затянуть этот вопрос, а он очень сложный.

Я говорю как участник начала перестроечных лет, и сейчас я могу сказать, что странно задавать любые вопросы о том, где и как не срабатывают государственные стандарты по образованию и вообще обучению на родных языках (а его конституционно гарантируют).

Мы должны сегодня поддержать предложение о подготовке хорошего обращения именно к президенту как к гаранту Конституции. Мы должны показать пути как люди, которые испытывают все непосредственно на себе.

Мы на самом высоком уровне готовы рассматривать все накопившиеся проблемы в национальных республиках по сохранению родных языков, как и то, что не доделывается

«Воспитание, сохранение традиций — это то, чем мы должны жить»

На русском языке и на татарском [создаются] абсолютно одинаковые учебники. Не поверите, на русском языке разработка на финише называется учебником. А на татарском языке этот же учебник, который точь-в-точь [такой же], на финиш выходит... как учебное пособие! Министру [образования] Ольге Васильевой я тогда сказал: «Это же прямая дискриминация!» Само это слово нельзя употреблять, его не должно быть уже в нашем лексиконе. Хорошо, что тогда и наш ректор, и наш министр образования, и остальные товарищи не могли не согласиться. Вот таких вопросов накопилось очень и очень много.

Образование должно быть современным. Воспитание, сохранение традиций — это то, чем мы должны жить. Путь непростой, но у нас есть характер для того, чтобы этим вопросом ежедневно заниматься.

Хорошо, что мы будем делать обращение к президенту России. Мы подготовимся к нему. Мы должны подготовиться к хорошей встрече. И обращение к Владимиру Владимировичу Путину нужно принимать не по горячим следам, а по наступившему моменту. Именно для рассмотрения вопросов сохранения родных языков. Нас немало, и мы за единство, за то, чтобы всем жилось хорошо. Мы на самом высоком уровне готовы рассматривать все накопившиеся проблемы в национальных республиках по сохранению родных языков, как и то, что не доделывается. У нас есть материал, доказательная база, а также [понимание того], что нужно делать во благо успешного развития нашей страны.

Есть еще одно предложение: создать постоянно действующую комиссию из авторитетных людей в ее составе — по проблемам образования, сохранения и изучения родного языка.

Мы должны быть маяком в этом деле. И не ради того, чтобы отличиться, а чтобы, имея те наши интеллектуальные силы, которые у нас есть, их использовать. Поизучайте историю получше: та работа и та роль татар… В данном случае не побоюсь [так сказать], потому что больше всего сделали мы в ликвидации безграмотности. Чего только не было в послереволюционное время! <...>

Хочу закончить теми чувствами… Много было выступлений — и по поправкам, но если ни вы, ни мы не будем об этом говорить, то кто же тогда? <...> Мы знаем, что мы — единый народ, многонациональный, многоконфессиональный. [Это] святые чувства, и их нельзя забывать. Этими чувствами мы должны жить и суметь передать новым поколениям.