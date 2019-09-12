Шаймиев и принц Карим Ага Хан IV посетили Болгар

Принц Карим Ага Хан IV и Государственный Советник Республики Татарстан, председатель республиканского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев сегодня посетили Болгарский историко-археологический комплекс.

Шаймиев пригласил Ага Хана посмотреть комплекс Болгарской исламской академии, в которой в сентябре этого года начался третий учебный год. Ректор Болгарской исламской академии Даниял Абдрахманов ознакомил гостей с сегодняшней деятельностью академии. Государственный Советник рассказал принцу о важной миссии Болгарской академии, которая является самым высшим звеном в возрождаемой системе исламского образования в России, осуществляет подготовку интеллектуальной элиты мусульманской уммы страны — магистров и докторов исламского богословия.



Затем гости посетили учебную аудиторию и пообщались со студентами. Далее состоялась церемония гашения специальной почтовой марки «Международная премия Ага Хана в области архитектуры 2019». Всего будет выпущено 150 тыс. экземпляров марки, передает пресс-служба президента РТ.

В своем приветственном слове Минтимер Шаймиев поблагодарил высокого гостя за визит в Татарстан.

«Огромное спасибо за то, что Вы доехали до этих земель и показали огромное уважение к нашему народу, нашим верующим, к Российской Федерации, ко всем нам», — сказал он.

Минтимер Шаймиев отметил что такие знаменательные события как вручение международной премии увековечиваются через создание и погашение специальных марок и поблагодарил всех, чьими усилиями это стало возможным.

«Для меня большая честь быть здесь и от всего сердца приветствовать всех собравшихся для проведения этой церемонии. Хочу сказать, что очень важно сохранять ценности религии, которую исповедуете. Я счастлив принять участие в этой церемонии гашения почтовой марки, которая содействует распространению мира на всей планете», — отметил принц Карим Ага Хан IV.

Далее гости осмотрели комплекс Белой мечети и совершили экскурсию по Болгарскому историко-археологическому комплексу. Они побывали в Музее болгарской цивилизации, ознакомились в здании «Памятного знака в честь принятия ислама волжскими булгарами» с самым большим печатным Кораном в мире.

Напомним, что вчера в Казань прибыл принц Карим Ага Хан IV для участия в церемонии награждения победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры 2019 года. Она состоится 13 сентября в здании Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля.