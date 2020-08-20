ТАИФ-НК принял участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу»
В Татарстане началась традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». В Нижнекамске несколько лет подряд старт этому доброму делу дает нефтеперерабатывающее предприятие ТАИФ-НК. Компания ежегодно выделяет финансовые средства на покупку портфелей и канцелярских принадлежностей для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Это лето не стало исключением. Вручение подарков состоялось в Центре социальной помощи семье и детям «Веста» и школе №16, где представителей ТАИФ-НК с нетерпением ждали дети и их родители.
«Для детей это большое событие»
Трудно переоценить значимость республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу», начатой по инициативе первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева в 2007 году. Благодаря ей дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не чувствуют себя обделенными, а наравне с одноклассниками идут в школу с красивыми рюкзаками и полным комплектом принадлежностей для учебы.
Компания ТАИФ-НК на протяжении многих лет принимает участие в республиканской акции. В этом году благодаря нефтеперерабатывающему предприятию адресную помощь получили десятки школьников, а родители смогли сэкономить семейный бюджет.
Вручение первых подарков состоялось в школе №16. По традиции в портфелях от ТАИФ-НК имеется все необходимое к школе — тетради, дневник, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, ручки, карандаши, фломастеры, краски, пеналы и многое другое.
— Эта поддержка неоценима. Собрать ребенка в школу проблематично даже обычной семье, а малообеспеченной — тем более. Для детей это большое событие. Желаем ребятам хорошо учиться в школе, получать четверки и пятерки, — говорит директор школы №16 Екатерина Сорокина.
Алла Тазбекова одна воспитывает двоих детей. Младший ребенок в этом году идет в первый класс. Женщина признается, что денег в семье не хватает, и только благодаря ТАИФ-НК ее сын пойдет в школу с красивым ранцем — не хуже, чем у одноклассников.
— С нетерпением ждем начала учебного года. Очень благодарны компании ТАИФ-НК за оказанную помощь. Мне одной тяжело поднимать детей. Это большая поддержка для нашей семьи. Душа радуется, спасибо большое, — говорит женщина.
Благодарность ТАИФ-НК выразила также мать троих детей Мария Парко.
— Нам позвонили и сказали, что будут вручать портфели и канцелярские товары. Мы очень обрадовались. Я отпросилась с работы и пришла сюда с детьми. Спасибо большое. Хорошие рюкзаки сейчас в магазинах стоят около 5 тысяч рублей, еще немало денег нужно на то, чтобы его наполнить школьными принадлежностями. Для нас это весомая помощь. Мы ее очень ценим, — отмечает многодетная мама.
— ТАИФ-НК закупает ранцы с ортопедической спинкой, чтобы хватило не на один год. Выражаю слова благодарности от имени всех родителей, которые уже получали помощь от предприятия. Хочется пожелать дальнейших успехов и процветания компании, — говорит Ирина Суркова, председатель Совета территориального общественного самоуправления микрорайонов №10 и 14 города Нижнекамска.
«Старший сын даже позавидовал — у него рюкзак не такой яркий и удобный»
Затем представители компании ТАИФ-НК отправились в Центр социальной помощи семье и детям «Веста». Вручение подарков проходило в праздничной атмосфере с участием сказочных персонажей.
— У меня четверо детей. В первый класс пойдет старшая дочка Маргарита. Нам очень нравится, как организовано мероприятие. Спасибо, что пригласили. Наша семья испытывает трудности с деньгами. Работает только муж. Я нахожусь в декретном отпуске. Это большая помощь, безмерно благодарны , — говорит Наталья Лоос.
Взяв в руки школьные портфели, ребята не скрывали эмоции. Будущий первоклассник Вова сразу же начал рассматривать содержимое рюкзака.
— Портфель классный, — восторженно сказал мальчик. — Особенно нравится нарисованный на нем самолет. Пенал тоже очень красивый.
Подарок от ТАИФ-НК оценила и мама Володи.
— Старший сын даже позавидовал — у него рюкзак не такой яркий и удобный. Здесь очень мягкая спинка, ребенку будет удобно носить учебники. Спасибо большое за проявленную заботу, — поделилась впечатлениями Изабелла Чернова.
— На учете в центре «Веста» состоят семьи, требующие адресной поддержки. Традиционно каждый год АО «ТАИФ-НК» помогает именно тем, кто не может собрать детей к школе. Я ежегодно наблюдаю за лицами ребят, как они радуются и удивляются подаркам, а мы радуемся за них! — отмечает заместитель начальника Управления социальной защиты Лилия Антонова.
Директор Центра социальной помощи семье и детям «Веста» Татьяна Мыльникова также поблагодарила представителей нефтеперерабатывающей компании ТАИФ-НК за заботу о детях. По ее словам, во время эпидемии коронавирусной инфекции помощь малоимущим и малообеспеченным семьям актуальна вдвойне.
— Дети всегда радостные уходят с этого праздника. Спасибо большое за поддержку. Мы надеемся, что наша дружба с компанией ТАИФ-НК будет продолжаться еще долго, — сказала Татьяна Мыльникова.
Статус надежной и ответственной компании
ТАИФ-НК давно обрел статус надежной и ответственной компании, которая ведет разностороннюю благотворительную деятельность. Предприятие участвует во многих федеральных, республиканских и муниципальных проектах. Оказывает весомую финансовую помощь медицинским, коррекционным и общеобразовательными учреждениям.
Не остаются без внимания компании ТАИФ-НК и социально незащищенные слои населения. Предприятие помогает подшефному ветерану Великой Отечественной войны, выделяет средства на поддержку людей с ограниченными возможностями.
Особое внимание компания уделяет подрастающему поколению. Помимо республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу», более 10 лет ТАИФ-НК участвует еще в одном в социально значимом проекте — «КаДетство», который направлен на воспитание патриотизма со школьной скамьи.
Предприятие ежегодно перечисляет в «Фонд содействия развития институтов гражданского общества в ПФО» значительные денежные средства на реализацию этой федеральной программы.
Сегодня Татарстанский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина является одним из самых престижных образовательных учреждений республики.
На средства компании здесь проведен полный капитальный ремонт основного здания, построен большой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, оборудована полоса препятствий, установлены универсальные спортивные площадки для мини-футбола и баскетбола, уличный спортивный городок для занятий воркаутом, благоустроена территория корпуса.
Кроме этого, при финансовой поддержке ТАИФ-НК в День памяти жертв политических репрессий в общеобразовательной школе №12 Нижнекамска открылся музей истории. Экспозиция посвящена событиям того времени. Компания помогла приобрести современные стеллажи для хранения экспонатов и необходимую мебель. Музей открыт для всех учеников города.
Компания ТАИФ-НК оказывает содействие Детской городской больнице с перинатальным центром. В прошлом году нефтеперерабатывающее предприятие взяло на себя все расходы по перевозке масштабного груза стоимостью 2 млн рублей на тентованной фуре из Лаишевского района до медицинского учреждения.
Также благодаря помощи компании маленькие пациенты детского инфекционного отделения в период лечения могут скрасить свой досуг просмотром любимых телеканалов. После капитального ремонта компания подарила больнице 16 современных телевизоров, которые были установлены напротив каждой палаты, а звук при помощи специальных акустических систем проведен в комнаты, где лежат юные пациенты.
В марте 2015 года компания оказала финансовую помощь в создании комфортных условий для пациентов в капитально отремонтированной поликлинике «Солнечная». Здесь были созданы четыре развлекательные зоны с игровыми модулями.
— С ТАИФ-НК мы сотрудничаем с 2014 года. Тогда при поддержке Минздрава начался ремонт двух корпусов в больнице. Была идея создать комфортную среду. Судьба нас связала с компанией ТАИФ-НК. Нас выслушали, приняли к сведению все пожелания и оказали существенную помощь. Нам удалось создать комфортные зоны для пребывающих как в поликлинике, так и в стационаре, увеличить количество коек в палатах. Компания помогла нам приобрести холодильники, телевизоры, микроволновые печи, которые должны быть в каждой палате для инфекционных больных. Помимо этого, было закуплено игровое оборудование, — говорит Рамиль Хамидуллин, главный врач ГАУЗ «ДГБ с перинатальным центром».
По его словам, дружба с нефтеперерабатывающей компанией продолжается. Предприятие регулярно оказывает помощь медицинскому учреждению. Буквально на днях по просьбе медиков ТАИФ-НК предоставил специальную технику для уборки прилегающей к больнице территории.
Формирование социальной инфраструктуры, финансирование значимых региональных программ, поддержка здравоохранения, образования и спорта, а главное, забота о своем трудовом коллективе являются одними из важных направлений социальной деятельности ТАИФ-НК. За годы успешной работы предприятие доказало, что у него есть все необходимые возможности для устойчивого роста и достижения всех поставленных целей. ТАИФ-НК и в дальнейшем планирует удерживать статус надежной компании с большими инвестициями в развитие человеческого капитала, формирование личности подрастающего поколения.
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