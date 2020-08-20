ТАИФ-НК принял участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу»

Фото: Ильназ Баймухаметов

В Татарстане началась традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». В Нижнекамске несколько лет подряд старт этому доброму делу дает нефтеперерабатывающее предприятие ТАИФ-НК. Компания ежегодно выделяет финансовые средства на покупку портфелей и канцелярских принадлежностей для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Это лето не стало исключением. Вручение подарков состоялось в Центре социальной помощи семье и детям «Веста» и школе №16, где представителей ТАИФ-НК с нетерпением ждали дети и их родители.

«Для детей это большое событие»

Трудно переоценить значимость республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу», начатой по инициативе первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева в 2007 году. Благодаря ей дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, не чувствуют себя обделенными, а наравне с одноклассниками идут в школу с красивыми рюкзаками и полным комплектом принадлежностей для учебы.

Компания ТАИФ-НК на протяжении многих лет принимает участие в республиканской акции. В этом году благодаря нефтеперерабатывающему предприятию адресную помощь получили десятки школьников, а родители смогли сэкономить семейный бюджет.

В этом году благодаря нефтеперерабатывающему предприятию адресную помощь получили десятки школьников, а родители смогли сэкономить семейный бюджет

Вручение первых подарков состоялось в школе №16. По традиции в портфелях от ТАИФ-НК имеется все необходимое к школе — тетради, дневник, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, ручки, карандаши, фломастеры, краски, пеналы и многое другое.

— Эта поддержка неоценима. Собрать ребенка в школу проблематично даже обычной семье, а малообеспеченной — тем более. Для детей это большое событие. Желаем ребятам хорошо учиться в школе, получать четверки и пятерки, — говорит директор школы №16 Екатерина Сорокина.

Алла Тазбекова одна воспитывает двоих детей. Младший ребенок в этом году идет в первый класс. Женщина признается, что денег в семье не хватает, и только благодаря ТАИФ-НК ее сын пойдет в школу с красивым ранцем — не хуже, чем у одноклассников.

Вручение первых подарков состоялось в школе №16. По традиции в портфелях от ТАИФ-НК имеется все необходимое к школе

— С нетерпением ждем начала учебного года. Очень благодарны компании ТАИФ-НК за оказанную помощь. Мне одной тяжело поднимать детей. Это большая поддержка для нашей семьи. Душа радуется, спасибо большое, — говорит женщина.

Благодарность ТАИФ-НК выразила также мать троих детей Мария Парко.

— Нам позвонили и сказали, что будут вручать портфели и канцелярские товары. Мы очень обрадовались. Я отпросилась с работы и пришла сюда с детьми. Спасибо большое. Хорошие рюкзаки сейчас в магазинах стоят около 5 тысяч рублей, еще немало денег нужно на то, чтобы его наполнить школьными принадлежностями. Для нас это весомая помощь. Мы ее очень ценим, — отмечает многодетная мама.

— ТАИФ-НК закупает ранцы с ортопедической спинкой, чтобы хватило не на один год. Выражаю слова благодарности от имени всех родителей, которые уже получали помощь от предприятия. Хочется пожелать дальнейших успехов и процветания компании, — говорит Ирина Суркова, председатель Совета территориального общественного самоуправления микрорайонов №10 и 14 города Нижнекамска.

«Старший сын даже позавидовал — у него рюкзак не такой яркий и удобный»

Затем представители компании ТАИФ-НК отправились в Центр социальной помощи семье и детям «Веста». Вручение подарков проходило в праздничной атмосфере с участием сказочных персонажей.

Затем представители компании ТАИФ-НК отправились в центр социальной помощи семье и детям «Веста». Вручение подарков проходило в праздничной атмосфере с участием сказочных персонажей

— У меня четверо детей. В первый класс пойдет старшая дочка Маргарита. Нам очень нравится, как организовано мероприятие. Спасибо, что пригласили. Наша семья испытывает трудности с деньгами. Работает только муж. Я нахожусь в декретном отпуске. Это большая помощь, безмерно благодарны , — говорит Наталья Лоос.

Взяв в руки школьные портфели, ребята не скрывали эмоции. Будущий первоклассник Вова сразу же начал рассматривать содержимое рюкзака.

— Портфель классный, — восторженно сказал мальчик. — Особенно нравится нарисованный на нем самолет. Пенал тоже очень красивый.

Подарок от ТАИФ-НК оценила и мама Володи.

— Старший сын даже позавидовал — у него рюкзак не такой яркий и удобный. Здесь очень мягкая спинка, ребенку будет удобно носить учебники. Спасибо большое за проявленную заботу, — поделилась впечатлениями Изабелла Чернова.

— На учете в центре «Веста» состоят семьи, требующие адресной поддержки. Традиционно каждый год АО «ТАИФ-НК» помогает именно тем, кто не может собрать детей к школе. Я ежегодно наблюдаю за лицами ребят, как они радуются и удивляются подаркам, а мы радуемся за них! — отмечает заместитель начальника Управления социальной защиты Лилия Антонова.

Директор Центра социальной помощи семье и детям «Веста» Татьяна Мыльникова также поблагодарила представителей нефтеперерабатывающей компании ТАИФ-НК за заботу о детях. По ее словам, во время эпидемии коронавирусной инфекции помощь малоимущим и малообеспеченным семьям актуальна вдвойне.

— Дети всегда радостные уходят с этого праздника. Спасибо большое за поддержку. Мы надеемся, что наша дружба с компанией ТАИФ-НК будет продолжаться еще долго, — сказала Татьяна Мыльникова.

Взяв в руки школьные портфели, ребята не скрывали эмоции. Будущий первоклассник Вова сразу же начал рассматривать содержимое рюкзака

Статус надежной и ответственной компании

ТАИФ-НК давно обрел статус надежной и ответственной компании, которая ведет разностороннюю благотворительную деятельность. Предприятие участвует во многих федеральных, республиканских и муниципальных проектах. Оказывает весомую финансовую помощь медицинским, коррекционным и общеобразовательными учреждениям.

Не остаются без внимания компании ТАИФ-НК и социально незащищенные слои населения. Предприятие помогает подшефному ветерану Великой Отечественной войны, выделяет средства на поддержку людей с ограниченными возможностями.

Особое внимание компания уделяет подрастающему поколению. Помимо республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу», более 10 лет ТАИФ-НК участвует еще в одном в социально значимом проекте — «КаДетство», который направлен на воспитание патриотизма со школьной скамьи.

Предприятие ежегодно перечисляет в «Фонд содействия развития институтов гражданского общества в ПФО» значительные денежные средства на реализацию этой федеральной программы.

Сегодня Татарстанский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина является одним из самых престижных образовательных учреждений республики.

Более 10 лет ТАИФ-НК участвует еще в одном в социально значимом проекте — «КаДетство», который направлен на воспитание патриотизма со школьной скамьи. Фото: Инсаф Гиниятуллин



На средства компании здесь проведен полный капитальный ремонт основного здания, построен большой физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, оборудована полоса препятствий, установлены универсальные спортивные площадки для мини-футбола и баскетбола, уличный спортивный городок для занятий воркаутом, благоустроена территория корпуса.

Кроме этого, при финансовой поддержке ТАИФ-НК в День памяти жертв политических репрессий в общеобразовательной школе №12 Нижнекамска открылся музей истории. Экспозиция посвящена событиям того времени. Компания помогла приобрести современные стеллажи для хранения экспонатов и необходимую мебель. Музей открыт для всех учеников города.

Компания ТАИФ-НК оказывает содействие Детской городской больнице с перинатальным центром. В прошлом году нефтеперерабатывающее предприятие взяло на себя все расходы по перевозке масштабного груза стоимостью 2 млн рублей на тентованной фуре из Лаишевского района до медицинского учреждения.

Также благодаря помощи компании маленькие пациенты детского инфекционного отделения в период лечения могут скрасить свой досуг просмотром любимых телеканалов. После капитального ремонта компания подарила больнице 16 современных телевизоров, которые были установлены напротив каждой палаты, а звук при помощи специальных акустических систем проведен в комнаты, где лежат юные пациенты.

В марте 2015 года компания оказала финансовую помощь в создании комфортных условий для пациентов в капитально отремонтированной поликлинике «Солнечная». Здесь были созданы четыре развлекательные зоны с игровыми модулями.

В марте 2015 года компания оказала финансовую помощь в создании комфортных условий для пациентов в капитально отремонтированной поликлинике «Солнечная». Фото: tat.e-nkama.ru

— С ТАИФ-НК мы сотрудничаем с 2014 года. Тогда при поддержке Минздрава начался ремонт двух корпусов в больнице. Была идея создать комфортную среду. Судьба нас связала с компанией ТАИФ-НК. Нас выслушали, приняли к сведению все пожелания и оказали существенную помощь. Нам удалось создать комфортные зоны для пребывающих как в поликлинике, так и в стационаре, увеличить количество коек в палатах. Компания помогла нам приобрести холодильники, телевизоры, микроволновые печи, которые должны быть в каждой палате для инфекционных больных. Помимо этого, было закуплено игровое оборудование, — говорит Рамиль Хамидуллин, главный врач ГАУЗ «ДГБ с перинатальным центром».

По его словам, дружба с нефтеперерабатывающей компанией продолжается. Предприятие регулярно оказывает помощь медицинскому учреждению. Буквально на днях по просьбе медиков ТАИФ-НК предоставил специальную технику для уборки прилегающей к больнице территории.

Формирование социальной инфраструктуры, финансирование значимых региональных программ, поддержка здравоохранения, образования и спорта, а главное, забота о своем трудовом коллективе являются одними из важных направлений социальной деятельности ТАИФ-НК. За годы успешной работы предприятие доказало, что у него есть все необходимые возможности для устойчивого роста и достижения всех поставленных целей. ТАИФ-НК и в дальнейшем планирует удерживать статус надежной компании с большими инвестициями в развитие человеческого капитала, формирование личности подрастающего поколения.



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