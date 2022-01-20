Из гостей в экскурсоводы: Минтимер Шаймиев рассказал о любимых фото на посвящённой ему выставке

Первый президент Татарстана провел экскурсию по фотовыставке, посвященной его 85-летию

Фото: Максим Платонов

В Казани в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка «Минтимер Шаймиев. Мгновения.Годы.Эпоха», посвященная 85-летию первого президента Татарстана. Экскурсию по экспозиции провел сам юбиляр, Государственный Советник республики. Шаймиев подробно рассказал о встрече с женой, о том, как статуя Даши Намдакова оказалась в Лондоне, и попросил, чтобы в экспозицию включили книгу «Мы — вместе» со списком людей, получивших новые квартиры в ходе программы по расселению ветхого жилья. Выставка, на которой побывал и пообщался с именинником и корреспондент «Реального времени», будет работать в течение месяца.

«Нам удалось, в буквальном смысле, заглянуть в семейный альбом Шаймиева»



Готовить эту выставку было непросто, все-таки ее герой — публичная личность, сообщила на открытии руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Поработав с архивами (в частности, личного фотографа Минтимера Шаймиева Михаила Козловского и собрания его помощника Нурсюи Шайдуллиной), удалось собрать 85 фотографий, среди которых немало интересных кадров, неизвестных широкой публике. Кроме того, организаторы экспозиции побывали в гостях у Минтимера Шариповича в Боровом Матюшино.

— Нам удалось, в буквальном смысле, заглянуть в семейный альбом Шаймиева, — подчеркнула Галимова.

В качестве спикеров на открытии выступили руководители аппарата президента Татарстана разных лет: действующий Асгат Сафаров, вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов и руководитель совета муниципальных образований республики Экзам Губайдуллин.

В качестве спикеров на открытии выступили руководители аппарата президента Татарстана разных лет

— Я лично безмерно счастлив, что мне повезло быть с Минтимером Шариповичем эти 30 лет, — сказал Сафаров, — Под его мудрым руководством, отеческой заботой мы, многие из присутствующих, росли как государственники.

— Многие вещи не забываются, но спят в подсознании, чтобы их разбудить, нужны всякого рода факторы. Сегодняшняя выставка помогает вспомнить события прошлые, — отметил Губайдуллин.

— Никакие мероприятия, выставки, конечно, не раскроют всей глубины этого человека, — сказал Камалтынов. — Но надо отдать должное организаторам: мы привыкли к парадным, дежурным вещам, поскольку фотоальбомов было издано много. А здесь есть то, что невозможно было увидеть раньше.

Минтимер Шаймиев стал осматривать экспозицию, постепенно превращаясь из наблюдателя в рассказчика

«Вы впервые меня встретили на выставке!»



После первого осмотра, в ходе которого чиновники делились воспоминаниями, в зал зашел юбиляр, который сходу разрядил атмосферу, обратившись к Галимовой:

— Это событие уникально тем, что вы впервые встретили меня на выставке!

Минтимер Шаймиев стал осматривать экспозицию, постепенно превращаясь из наблюдателя в рассказчика. Увидев снимок с плачущей женщиной, которая благодарит Шаймиева за новую квартиру, он поручил съездить за книгой «Мы — вместе!», в которой собраны имена татарстанцев, переехавших в ходе уникальной для России программы по расселению ветхого жилья.

— Когда мы сделали всю программу, поверьте, ни один дом не остался без учета, все получили жилье, — поделился воспоминаниями Шаймиев.

Книгу вскоре принесли, юбиляр показал весьма объемное издание, в которое занесены фамилии и адреса новоселов программы. Надпись «Продолжение следует...» намекала уже на реализацию программы соципотеки.

Возле двух снимков — статуи Даши Намдакова и встречи с Хиллари Клинтон он вспомнил, насколько заинтересовала работа бурятского художника кандидата в президенты США, а теперь «Хранительница» стоит в центре Лондона в знаменитом Гайд-парке.

Лилия Галимова настаивала, что Шаймиев должен увидеть ее любимое фото — это снимок с лайкой по кличке Махмай

Шаймиев в роли гида

Около снимков молодой четы Шаймиевых Минтимер Шарипович вспомнил, что костюмы для съемки он купил после съезда комсомола, причем — в подарок в честь рождения сына Айрата. А потом рассказал, как познакомился с Сакиной ханум, приехав в Калининский район писать дипломную работу, где работала его будущая супруга. Первым ее заметил отец Шаймиева, председатель колхоза. Когда Шарип абый посоветовал сыну обратить внимание на девушку, он решил не рассказывать, что знаком с ней уже два дня…

Лилия Галимова настаивала, что Шаймиев должен увидеть ее любимое фото — это снимок с лайкой по кличке Махмай, которую первый президент Татарстана завел в 2009 году, за год до ухода с поста президента и перед тем, как стать Государственным Советником республики.

— Я тогда сказал, что хочу иметь лайку. У всех уважающих себя сибирских охотников есть лайки. Каждая отличается своим характером. А это новая порода — юго-западная лайка, в ней есть кровь волка. У него нет чувства страха. При этом он очень хорошо ладит с людьми, любит детей.

В какой-то момент журналисты заметили, что Шаймиев, по сути, ведет им экскурсию. Он обратился к заместителю руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям РТ «Татмедиа» Эдуарду Хайруллину: не возьмут ли его в музей экскурсоводом? Бывший руководитель пресс-службы президента РТ ответил, что сам уже зарабатывает экскурсиями. «А вы пока бесплатно водите», — заметил корреспондент «Реального времени».

— Ну я этого еще не говорил! — пошутил госсоветник.

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов