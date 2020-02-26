Гарифзян Галиев, 92 года: «Я живу музеем — здесь и пулемет максим, и ковер от Минтимера Шариповича»
Ветеран из Татарстана намерен передать нажитое имущество в фонд для поощрения одаренных школьников и студентов своей деревни
Начало войны 14-летним мальчишкой Гарифзян Галиев застал в полях, за работой в одном из колхозов ТАССР. В полной мере осознать последствия угрозы в деревне пришлось, когда на фронт ушли все «сильные руки» и угнаны были лошади — пахать землю остались старики, калеки, дети и женщины. Голод и тяжелая работа, болезни и смерти. В 44-м уже возмужавший парень ушел последним призывом. С августа по сентябрь 1945 года, когда война уже закончилась для большинства советских граждан, юный радист-стрелок 38-й штурмовой дивизии воевал против японских милитаристов в небе над Харбином, а вернувшись в родной край после ранения, «отбился» от нелюбимой работы в колхозе и больше четверти века преподавал историю, основав крупнейший в районе краеведческий музей. С ветераном, который стал первым в Татарстане лауреатом медали в честь 75-летия Победы, встретилась корреспондент «Реального времени».
«И до войны плохо жили, тяжело. Бывало, что и по три дня не ели…»
Гарифзян Галиевич Галиев родился 29 марта 1927-го в деревне Арбор, на тот момент — Арского кантона ТАССР. В тот же год вся семья переехала в Каенсар, совсем еще молодую деревню, которая только начинала отстраиваться. Галиевы стали одними из первых ее жителей. И отец, и мать весь день трудились в полях, оба были безграмотными и старались прокормить семью, как могли, вспоминает Гарифзян Галиевич, но жили все равно тяжело. Особенно неурожайные годы несли голод и болезни. Справлялись, как водится на деревне, всем миром.
— Хорошие люди только помогали: то соседи хлеба принесут, муку то есть, то друзья отца из соседней деревни передадут что-то. Бывало, что и по три дня не ели, но справлялись, кто чем мог, тем и помогал. Так что и до войны плохо жили, тяжело. И я, как и все деревенские ребята, с малых лет помогал в полях, а в 1934 году пошел в школу в деревне Субаш. Указ вышел президиума РСФСР, и все начали учиться с семи лет, появилось начальное образование, — рассказывает фронтовик. — Родители очень поощряли это дело, хотели, чтобы я стал грамотным.
До начала войны Гарифзян успел 4 года проучиться в Тюнтерской средней школе-семилетке, а уже в 1942—1944-х годах окончить восьмой и девятый классы в школе села Хлебниково Марийской АССР. Последние два года дались подростку трудно: от родного для него Каенсара до школы — порядка 20 километров, каждый день преодолевать такие расстояния мальчик не мог, поэтому почти два года он прожил в Хлебниково «квартирантом». Преподавали в школе на русском языке, втором для Гарифзяна Галиева, но успеваемость все годы учебы у него была отличная, говорит ветеран, учиться он любил, и обязательно пробовал бы и дальше продолжить образование, но планы пришлось поменять.
Начало войны в памяти 14-летнего мальчишки отпечаталось вовсе не в первых радиосообщениях или сводках Совинформбюро, прибывающих с нарочными из райцентра. Всех, кто не попал под призыв, начиная с самых малых лет направляли на работы в колхозы. Из деревни Гарифзяна для нужд армии угнали последних лошадей, пахать землю стало нечем, начались тяжелые годы. «Вся деревня рыдала, но что было делать? Угнали», — пожимает плечами ветеран. Использовать на полях стали домашнюю скотину — коров и быков. Мужчин не осталось — на полях работали женщины, старики и дети. Начался голод, а затем — начались смерти.
«8 августа 45-го нас направили в Хабаровск. Штурмовики ИЛ-2 оборудовали пулеметами и авиабомбами»
1944 год стал роковым для семьи Галиевых. Умерла мама Гарифзяна, отец привел в дом другую женщину, отношения в семье разладились. А уже в августе пришла повестка. «Я попал под последний призыв в ряды Красной Армии в 44-м, нас всего двое было из моей деревни». Новобранцев сразу же перевезли в летную школу города Вольска в Саратовской области, а через пару месяцев перевели в Троицкий, под Челябинск.
Начинали обучение юноши на летчиков, но под конец войны, когда необходимость в таком количестве асов отпала, стали переобучать на радистов. После прохождения обучения курсантов перебросили в Читу, где 18-летний Гарифзян вошел в состав штурмовой авиадивизии. Война уже заканчивалась — на фронте воздушный радист-стрелок «летающего танка» пробыл месяц.
— 8 августа 45-го нас направили в Хабаровск. Поступил приказ вооружиться. Наши штурмовики Ил-2 оборудовали пулеметами ШКАС и авиабомбами. Я принимал участие в боях против японских империалистов с августа по сентябрь 1945 года. Наша штурмовая дивизия с воздуха пересекла горные хребты малого и большого Хингана, принимала участие в воздушных боях над городами Мукден, Харбин, при взятии Порт-Артура, — зачитывает фронтовик свои мемуары.
За сражения над Харбином и Мукденом Гарифзян Галиев был награжден благодарностью от главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина и медаль «За победу над Японией».
О тяготах военных лет ветеран вспоминать не любит, зато с удовольствием делится воспоминаниями от 1 сентября 1945 года, когда впервые было объявлено о победе над милитаристской Японией. Известие штурмовую дивизию застало на японском аэродроме, на который советские солдаты доставляли фугасные бомбы — для подрыва защитных сооружений на границе. День, по словам ветерана, был солнечным и ясным, погода благоволила: «Пока разгружались, кто-то настроил приемник на Москву и услышал правительственное сообщение…».
— На следующий день нас перебросили на Курильские острова, потом были на Камчатке, а в 46-м дивизия возвратилась в Читу. В 47-м году, уже как война закончилась, у нас в небе случилась авария, я девять месяцев был в читинском госпитале, а потом был демобилизован, — рассказывает он.
В воздухе у самолета, в котором находились Гарифзян Галиев и еще один пилот, начал отказывать двигатель. Было решено немедленно прыгать, но молодой старший сержант замешкался, получил легкую контузию от удара по голове незафиксированным пулеметом и не успел вовремя открыть парашют. Ветеран и сейчас не помнит, как приземлился. Второй пилот погиб.
Службу в рядах армии в послевоенное время фронтовик описывает как довольно «хлебную» и зажиточную. Военнослужащих, особенно летчиков, всегда вдоволь кормили и даже следили за тем, чтобы они не «таскали» паек семьям и родственникам. На руки ежемесячно они получали порядка 1200 рублей — огромные по тем временам деньги, особенно учитывая, что среднемесячная денежная зарплата рабочих и служащих СССР в 1945-м едва доходила до 500 рублей. И то, согласно таблице ЦСУ СССР, на такие «оклады» могли рассчитывать лишь железнодорожники, работники аппарата органов госуправления и общественных организаций. А потому перед молодым человеком стоял серьезный вопрос: стоит ли оставлять службу и возвращаться в родные края?
«Самые ужасные мои годы прошли в колхозе «Кама» в 60-х»
В ТАССР Гарифзян Галиев все же вернулся в 1948 году. Восстановившись до конца после аварии, он пошел работать военруком-физруком в Пижмаринскую среднюю школу. В начале 50-х 23-летний юноша пошел учится: в 54-м он окончил Казанское педучилище, а еще через пять лет — получил специальность историка в КГПИ.
В селе Пижмара он и познакомился с единственной любимой женщиной в своей жизни — Альфией Зиннатулловной. Совсем еще юная, статная, скромная и спокойная девушка сразу привлекла его внимание. Она преподавала географию в той же школе, где работал Гарифзян. Через полгода они поженились и прожили в счастливом браке почти 50 лет. В семье Галиевых родился сын, мальчик прожил всего полтора года — он сильно заболел и умер. «Больше детей Бог не дал», — вспоминает ветеран.
Поработать по специальности после окончания вуза тогда ему почти не дали… В 1960-м молодого и перспективного специалиста, только «втянувшегося» в дела школы направили руководить колхозом «Кама». Там он председательствовал в течение 4 лет. Работа на руководящей должности «прозябающего» колхоза для Галиева любимой так и не стала.
— Это был отсталый колхоз, я не хотел ехать, но пришлось… Самые ужасные мои годы прошли в колхозе «Кама» в 60-х. Мало платили рабочим, никто не хотел выходить на работу, силком заставлять приходилось — через народный суд. Ну и конечно, меня не любили… — пожимает плечами ветеран.
В 1964 году Гарифзян Галиев наконец вернулся в школу. 25 лет, вплоть до самого выхода на пенсию в 1989 году, он проработал в СОШ села Ципья. Сначала просто учителем истории, позже стал совмещать преподавательскую деятельность — возглавил вечернюю школу в Ципье, а затем и всю СОШ. Уже через год после возвращения из колхоза, в 1965-м, «на общественных началах» он открыл небольшой исторический школьный музей — всего несколько залов и порядка тысячи экспонатов, бережно собранных воспитанниками. 55 лет он возглавляет музей, теперь уже — полноценный филиал Нацмузея Татарстана, хранящий в фондах больше десятка тысяч ценных экспонатов.
«Я живу в музее, я живу музеем — здесь и пулемет максим и ковер от Минтимера Шариповича»
20 лет назад, в 2000 году, Гарифзян Галиевич простился с любимой супругой Альфией Зиннатулловной. С тех пор единственной его заботой и источником сил стал краеведческий музей «Дружба народов». Через месяц фронтовику исполнится 93 года, но он все еще находит в себе силы каждый день с понедельника по субботу приходить на работу к 7 утра, ровно за час до открытия музея. Здесь под его руководством работают девять сотрудников и три научных работника. Ветеран лично встречает каждого посетителя и по-командирски громко и строго просит помощниц записать данные гостя (здесь все строго: фамилия, имя, отчество, направляющая организация, цель визита) и проводить по экспозиции.
«Я живу в музее, я живу музеем», — часто повторяет фронтовик. Действительно, большую часть жизни он проводит именно здесь — на улице Ленина, 7 села Ципья. У Гарифзяна Галиевича свой дом, в котором он и сейчас полноценный хозяин — несколько раз в неделю его навещают соцработницы, но с хозяйством он справляется сам, подтвердили нам слова ветерана и в исполкоме Балтасей.
По программе обеспечения жильем ветеранов войны для него был построен новый дом по соседству, но переезжать из родного места, где они с супругой прожили столько счастливых лет, Гарифзян Галиевич не захотел. Ноги и руки его слушаются и сейчас: конечно, не без усилий, но фронтовик сам поднимается на второй этаж музея и даже спускается в «цоколь». Иногда он берет со стола старенькую железную указку и проводит экскурсии «для самых дорогих гостей».
Первые 24 года, вплоть до 1980-го, музей «жил» в стенах Ципьинской средней школы. С 1978-го Балтасинский райсовет преобразовал его в народный музей. Уже в 80-х по инициативе министра просвещения татарской АССР Мирзы Махмутова для музея Гарифзяна Галиева построили отдельное здание по улице Ленина, официальное открытие его состоялось 30 декабря 1982 года. А в прошлом, 2019 году, здесь прошел капремонт: теперь все девять действующих залов музея оборудованы хорошим, грамотным светом и новыми витринами. На входе здесь поят ароматным чаем и выдают тканевые бахилы, благодаря которым белоснежный плиточный пол остается таким до самого вечера.
Если в первые годы работы экспозицию музея собирали «всем миром», вытаскивая из бабушкиных сундуков семейные архивы и домашние ценности, то сейчас экспонаты сюда передают крупные поисковые отряды республики, отдельные энтузиасты-коллекционеры, неравнодушные жители близлежащих деревень и сел, некоторые «единицы» делают специально для музея под заказ. Например, в зоологическом зале музея, столь любимом самыми маленькими гостями, выставлено больше десятка чучел животных — бурый медведь, бобер, норка, несколько птиц и пресмыкающихся.
Есть здесь внушительные палеонтологические и археологические коллекции с бивнями мамонта и предметами гардероба и быта удмуртов, татар, мари, русских и чувашей — всего многонационального народа татарской земли. В оружейном зале можно отыскать польский меч и узбекский нож, английские и немецкие маузеры конца XIX века и даже легендарный пулемет максим. Зал, посвященный истории Советского Союза, украшает огромный трехметровый бюст Ленина — его, к слову, в свое время вносили в музей по частям, сборку провели уже на месте.
Пожалуй, самый большой зал музея посвящен истории Великой Отечественной войны. Здесь гостей встречает аудиозапись сообщения Совинформбюро о нападении германских вооруженных сил на СССР и начале Великой Отечественной войны. Гарифзяну Галиевичу удалось собрать семь мундиров ветеранов Красной армии — флота, сухопутных войск и воздушных сил. Тут же — десятки орденов, медалей, записных книжек, писем и фотокарточек военных лет, фляжки, оружие и другие элементы обмундирования советских, союзных и фашистских войск. О ценности фондов музея говорить не приходится, не каждый городской музей на сегодня владеет такими экспонатами. Достаточно приехать и убедится во всем лично — осмотреть выставки можно всего за 30 рублей.
В отдельном зале хранятся многочисленные подарки музею и самому Гарифзяну Галиевичу: ковер ручной работы с изображением Кул Шарифа, подаренный Минтимером Шаймиевым еще в дни его президентства, гусли — от Рустама Минниханова, фото и записи министров и дипломатов разных стран (а здесь побывало порядка 20 делегаций из разных стран мира).
Гарифзян Галиев задумался о создании фонда для поощрения одаренных школьников Балтасей
Гарифзян Галиевич — один из немногих ветеранов Великой Отечественной войны, которые имеют возможность и силы не только самостоятельно обеспечивать себя и достойно содержать свой дом, но и заниматься благотворительностью. В 2014 году фронтовик на свои личные сбережения построил и установил памятник погибшим и оставшимся в живых односельчанам в родном Каенсаре. Из небольшой деревни на фронт ушли 43 человека, и больше половины — не вернулись. «Это был мой долг, я долго готовился», — вспоминает ветеран.
Но на этом, как выяснило «Реальное время», он останавливаться не планирует: сейчас Гарифзян Галиевич изучает законодательство и консультируется со специалистами — хочет основать некоммерческий фонд для поощрения одаренных школьников и студентов из Балтасей и передать в него нажитое имущество.
По задумке, периодически фонд будет премировать молодых людей, увлеченных и всерьез изучающих историю родного края. На вопрос: «Чем помочь, Гарифзян Галиевич?», — ветеран всякий раз отвечает: «Все есть, все есть. Ну разве что в фондах у нас столько невыставленных экспонатов, думаем еще один зал открыть, будем работать…»
Справка
За помощь в подготовке материала редакция «Реального времени» благодарит исполком Балтасинского муниципального района и лично замглавы Ильгама Фидаелевича Гайнутдинова
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