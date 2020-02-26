Гарифзян Галиев, 92 года: «Я живу музеем — здесь и пулемет максим, и ковер от Минтимера Шариповича»

Ветеран из Татарстана намерен передать нажитое имущество в фонд для поощрения одаренных школьников и студентов своей деревни

Фото: Илья Репин

Начало войны 14-летним мальчишкой Гарифзян Галиев застал в полях, за работой в одном из колхозов ТАССР. В полной мере осознать последствия угрозы в деревне пришлось, когда на фронт ушли все «сильные руки» и угнаны были лошади — пахать землю остались старики, калеки, дети и женщины. Голод и тяжелая работа, болезни и смерти. В 44-м уже возмужавший парень ушел последним призывом. С августа по сентябрь 1945 года, когда война уже закончилась для большинства советских граждан, юный радист-стрелок 38-й штурмовой дивизии воевал против японских милитаристов в небе над Харбином, а вернувшись в родной край после ранения, «отбился» от нелюбимой работы в колхозе и больше четверти века преподавал историю, основав крупнейший в районе краеведческий музей. С ветераном, который стал первым в Татарстане лауреатом медали в честь 75-летия Победы, встретилась корреспондент «Реального времени».

«И до войны плохо жили, тяжело. Бывало, что и по три дня не ели…»

Гарифзян Галиевич Галиев родился 29 марта 1927-го в деревне Арбор, на тот момент — Арского кантона ТАССР. В тот же год вся семья переехала в Каенсар, совсем еще молодую деревню, которая только начинала отстраиваться. Галиевы стали одними из первых ее жителей. И отец, и мать весь день трудились в полях, оба были безграмотными и старались прокормить семью, как могли, вспоминает Гарифзян Галиевич, но жили все равно тяжело. Особенно неурожайные годы несли голод и болезни. Справлялись, как водится на деревне, всем миром.

— Хорошие люди только помогали: то соседи хлеба принесут, муку то есть, то друзья отца из соседней деревни передадут что-то. Бывало, что и по три дня не ели, но справлялись, кто чем мог, тем и помогал. Так что и до войны плохо жили, тяжело. И я, как и все деревенские ребята, с малых лет помогал в полях, а в 1934 году пошел в школу в деревне Субаш. Указ вышел президиума РСФСР, и все начали учиться с семи лет, появилось начальное образование, — рассказывает фронтовик. — Родители очень поощряли это дело, хотели, чтобы я стал грамотным.

До начала войны Гарифзян успел 4 года проучиться в Тюнтерской средней школе-семилетке, а уже в 1942—1944-х годах окончить восьмой и девятый классы в школе села Хлебниково Марийской АССР. Последние два года дались подростку трудно: от родного для него Каенсара до школы — порядка 20 километров, каждый день преодолевать такие расстояния мальчик не мог, поэтому почти два года он прожил в Хлебниково «квартирантом». Преподавали в школе на русском языке, втором для Гарифзяна Галиева, но успеваемость все годы учебы у него была отличная, говорит ветеран, учиться он любил, и обязательно пробовал бы и дальше продолжить образование, но планы пришлось поменять.

Как говорит ветеран, учиться он любил, и обязательно пробовал бы и дальше продолжить образование, но планы пришлось поменять

Начало войны в памяти 14-летнего мальчишки отпечаталось вовсе не в первых радиосообщениях или сводках Совинформбюро, прибывающих с нарочными из райцентра. Всех, кто не попал под призыв, начиная с самых малых лет направляли на работы в колхозы. Из деревни Гарифзяна для нужд армии угнали последних лошадей, пахать землю стало нечем, начались тяжелые годы. «Вся деревня рыдала, но что было делать? Угнали», — пожимает плечами ветеран. Использовать на полях стали домашнюю скотину — коров и быков. Мужчин не осталось — на полях работали женщины, старики и дети. Начался голод, а затем — начались смерти.

«8 августа 45-го нас направили в Хабаровск. Штурмовики ИЛ-2 оборудовали пулеметами и авиабомбами»

1944 год стал роковым для семьи Галиевых. Умерла мама Гарифзяна, отец привел в дом другую женщину, отношения в семье разладились. А уже в августе пришла повестка. «Я попал под последний призыв в ряды Красной Армии в 44-м, нас всего двое было из моей деревни». Новобранцев сразу же перевезли в летную школу города Вольска в Саратовской области, а через пару месяцев перевели в Троицкий, под Челябинск.

Начинали обучение юноши на летчиков, но под конец войны, когда необходимость в таком количестве асов отпала, стали переобучать на радистов. После прохождения обучения курсантов перебросили в Читу, где 18-летний Гарифзян вошел в состав штурмовой авиадивизии. Война уже заканчивалась — на фронте воздушный радист-стрелок «летающего танка» пробыл месяц.

— 8 августа 45-го нас направили в Хабаровск. Поступил приказ вооружиться. Наши штурмовики Ил-2 оборудовали пулеметами ШКАС и авиабомбами. Я принимал участие в боях против японских империалистов с августа по сентябрь 1945 года. Наша штурмовая дивизия с воздуха пересекла горные хребты малого и большого Хингана, принимала участие в воздушных боях над городами Мукден, Харбин, при взятии Порт-Артура, — зачитывает фронтовик свои мемуары.

«Я попал под последний призыв в ряды Красной Армии в 44-м, нас всего двое было из моей деревни»

За сражения над Харбином и Мукденом Гарифзян Галиев был награжден благодарностью от главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина и медаль «За победу над Японией».

О тяготах военных лет ветеран вспоминать не любит, зато с удовольствием делится воспоминаниями от 1 сентября 1945 года, когда впервые было объявлено о победе над милитаристской Японией. Известие штурмовую дивизию застало на японском аэродроме, на который советские солдаты доставляли фугасные бомбы — для подрыва защитных сооружений на границе. День, по словам ветерана, был солнечным и ясным, погода благоволила: «Пока разгружались, кто-то настроил приемник на Москву и услышал правительственное сообщение…».

— На следующий день нас перебросили на Курильские острова, потом были на Камчатке, а в 46-м дивизия возвратилась в Читу. В 47-м году, уже как война закончилась, у нас в небе случилась авария, я девять месяцев был в читинском госпитале, а потом был демобилизован, — рассказывает он.

В воздухе у самолета, в котором находились Гарифзян Галиев и еще один пилот, начал отказывать двигатель. Было решено немедленно прыгать, но молодой старший сержант замешкался, получил легкую контузию от удара по голове незафиксированным пулеметом и не успел вовремя открыть парашют. Ветеран и сейчас не помнит, как приземлился. Второй пилот погиб.

Службу в рядах армии в послевоенное время фронтовик описывает как довольно «хлебную» и зажиточную. Военнослужащих, особенно летчиков, всегда вдоволь кормили и даже следили за тем, чтобы они не «таскали» паек семьям и родственникам. На руки ежемесячно они получали порядка 1200 рублей — огромные по тем временам деньги, особенно учитывая, что среднемесячная денежная зарплата рабочих и служащих СССР в 1945-м едва доходила до 500 рублей. И то, согласно таблице ЦСУ СССР, на такие «оклады» могли рассчитывать лишь железнодорожники, работники аппарата органов госуправления и общественных организаций. А потому перед молодым человеком стоял серьезный вопрос: стоит ли оставлять службу и возвращаться в родные края?

За сражения над Харбином и Мукьдином Гарифзян Галиев был награжден благодарностью от главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина и медаль «За победу над Японией»

«Самые ужасные мои годы прошли в колхозе «Кама» в 60-х»

В ТАССР Гарифзян Галиев все же вернулся в 1948 году. Восстановившись до конца после аварии, он пошел работать военруком-физруком в Пижмаринскую среднюю школу. В начале 50-х 23-летний юноша пошел учится: в 54-м он окончил Казанское педучилище, а еще через пять лет — получил специальность историка в КГПИ.

В селе Пижмара он и познакомился с единственной любимой женщиной в своей жизни — Альфией Зиннатулловной. Совсем еще юная, статная, скромная и спокойная девушка сразу привлекла его внимание. Она преподавала географию в той же школе, где работал Гарифзян. Через полгода они поженились и прожили в счастливом браке почти 50 лет. В семье Галиевых родился сын, мальчик прожил всего полтора года — он сильно заболел и умер. «Больше детей Бог не дал», — вспоминает ветеран.

Поработать по специальности после окончания вуза тогда ему почти не дали… В 1960-м молодого и перспективного специалиста, только «втянувшегося» в дела школы направили руководить колхозом «Кама». Там он председательствовал в течение 4 лет. Работа на руководящей должности «прозябающего» колхоза для Галиева любимой так и не стала.

— Это был отсталый колхоз, я не хотел ехать, но пришлось… Самые ужасные мои годы прошли в колхозе «Кама» в 60-х. Мало платили рабочим, никто не хотел выходить на работу, силком заставлять приходилось — через народный суд. Ну и конечно, меня не любили… — пожимает плечами ветеран.

Гарифзян и Альфия прожили в счастливом браке почти 50 лет

В 1964 году Гарифзян Галиев наконец вернулся в школу. 25 лет, вплоть до самого выхода на пенсию в 1989 году, он проработал в СОШ села Ципья. Сначала просто учителем истории, позже стал совмещать преподавательскую деятельность — возглавил вечернюю школу в Ципье, а затем и всю СОШ. Уже через год после возвращения из колхоза, в 1965-м, «на общественных началах» он открыл небольшой исторический школьный музей — всего несколько залов и порядка тысячи экспонатов, бережно собранных воспитанниками. 55 лет он возглавляет музей, теперь уже — полноценный филиал Нацмузея Татарстана, хранящий в фондах больше десятка тысяч ценных экспонатов.

«Я живу в музее, я живу музеем — здесь и пулемет максим и ковер от Минтимера Шариповича»

20 лет назад, в 2000 году, Гарифзян Галиевич простился с любимой супругой Альфией Зиннатулловной. С тех пор единственной его заботой и источником сил стал краеведческий музей «Дружба народов». Через месяц фронтовику исполнится 93 года, но он все еще находит в себе силы каждый день с понедельника по субботу приходить на работу к 7 утра, ровно за час до открытия музея. Здесь под его руководством работают девять сотрудников и три научных работника. Ветеран лично встречает каждого посетителя и по-командирски громко и строго просит помощниц записать данные гостя (здесь все строго: фамилия, имя, отчество, направляющая организация, цель визита) и проводить по экспозиции.

«Я живу в музее, я живу музеем», — часто повторяет фронтовик. Действительно, большую часть жизни он проводит именно здесь — на улице Ленина, 7 села Ципья. У Гарифзяна Галиевича свой дом, в котором он и сейчас полноценный хозяин — несколько раз в неделю его навещают соцработницы, но с хозяйством он справляется сам, подтвердили нам слова ветерана и в исполкоме Балтасей.

С 2000 года единственной заботой и источником сил Гарифзяна Галиева стал краеведческий музей «Дружба народов»

По программе обеспечения жильем ветеранов войны для него был построен новый дом по соседству, но переезжать из родного места, где они с супругой прожили столько счастливых лет, Гарифзян Галиевич не захотел. Ноги и руки его слушаются и сейчас: конечно, не без усилий, но фронтовик сам поднимается на второй этаж музея и даже спускается в «цоколь». Иногда он берет со стола старенькую железную указку и проводит экскурсии «для самых дорогих гостей».

Первые 24 года, вплоть до 1980-го, музей «жил» в стенах Ципьинской средней школы. С 1978-го Балтасинский райсовет преобразовал его в народный музей. Уже в 80-х по инициативе министра просвещения татарской АССР Мирзы Махмутова для музея Гарифзяна Галиева построили отдельное здание по улице Ленина, официальное открытие его состоялось 30 декабря 1982 года. А в прошлом, 2019 году, здесь прошел капремонт: теперь все девять действующих залов музея оборудованы хорошим, грамотным светом и новыми витринами. На входе здесь поят ароматным чаем и выдают тканевые бахилы, благодаря которым белоснежный плиточный пол остается таким до самого вечера.

Зал, посвященный истории Советского Союза, украшает огромный трехметровый бюст Ленина — его в свое время вносили в музей по частям, сборку провели уже на месте

Если в первые годы работы экспозицию музея собирали «всем миром», вытаскивая из бабушкиных сундуков семейные архивы и домашние ценности, то сейчас экспонаты сюда передают крупные поисковые отряды республики, отдельные энтузиасты-коллекционеры, неравнодушные жители близлежащих деревень и сел, некоторые «единицы» делают специально для музея под заказ. Например, в зоологическом зале музея, столь любимом самыми маленькими гостями, выставлено больше десятка чучел животных — бурый медведь, бобер, норка, несколько птиц и пресмыкающихся.

Есть здесь внушительные палеонтологические и археологические коллекции с бивнями мамонта и предметами гардероба и быта удмуртов, татар, мари, русских и чувашей — всего многонационального народа татарской земли. В оружейном зале можно отыскать польский меч и узбекский нож, английские и немецкие маузеры конца XIX века и даже легендарный пулемет максим. Зал, посвященный истории Советского Союза, украшает огромный трехметровый бюст Ленина — его, к слову, в свое время вносили в музей по частям, сборку провели уже на месте.

В отдельном зале хранятся многочисленные подарки музею и самому Гарифзяну Галиевичу

Пожалуй, самый большой зал музея посвящен истории Великой Отечественной войны. Здесь гостей встречает аудиозапись сообщения Совинформбюро о нападении германских вооруженных сил на СССР и начале Великой Отечественной войны. Гарифзяну Галиевичу удалось собрать семь мундиров ветеранов Красной армии — флота, сухопутных войск и воздушных сил. Тут же — десятки орденов, медалей, записных книжек, писем и фотокарточек военных лет, фляжки, оружие и другие элементы обмундирования советских, союзных и фашистских войск. О ценности фондов музея говорить не приходится, не каждый городской музей на сегодня владеет такими экспонатами. Достаточно приехать и убедится во всем лично — осмотреть выставки можно всего за 30 рублей.

В отдельном зале хранятся многочисленные подарки музею и самому Гарифзяну Галиевичу: ковер ручной работы с изображением Кул Шарифа, подаренный Минтимером Шаймиевым еще в дни его президентства, гусли — от Рустама Минниханова, фото и записи министров и дипломатов разных стран (а здесь побывало порядка 20 делегаций из разных стран мира).

Встреча с президентом РТ Рустамом Миннихановым, 11 февраля 2020 г. Фото tatarstan.ru

Гарифзян Галиев задумался о создании фонда для поощрения одаренных школьников Балтасей

Гарифзян Галиевич — один из немногих ветеранов Великой Отечественной войны, которые имеют возможность и силы не только самостоятельно обеспечивать себя и достойно содержать свой дом, но и заниматься благотворительностью. В 2014 году фронтовик на свои личные сбережения построил и установил памятник погибшим и оставшимся в живых односельчанам в родном Каенсаре. Из небольшой деревни на фронт ушли 43 человека, и больше половины — не вернулись. «Это был мой долг, я долго готовился», — вспоминает ветеран.

Но на этом, как выяснило «Реальное время», он останавливаться не планирует: сейчас Гарифзян Галиевич изучает законодательство и консультируется со специалистами — хочет основать некоммерческий фонд для поощрения одаренных школьников и студентов из Балтасей и передать в него нажитое имущество.

По задумке, периодически фонд будет премировать молодых людей, увлеченных и всерьез изучающих историю родного края. На вопрос: «Чем помочь, Гарифзян Галиевич?», — ветеран всякий раз отвечает: «Все есть, все есть. Ну разве что в фондах у нас столько невыставленных экспонатов, думаем еще один зал открыть, будем работать…»

1 / 22 Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Ольга Голыжбина, фото Ильи Репина