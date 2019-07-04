В прошлом году в школу по подготовке кадров для полилингвальных школ поступило 125 человек

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге заявила, в 108 году в школу по подготовке кадров для полилингвальных школ поступило 125 человек.



«В рамках Казанского федерального университета есть институт, который занимается подготовкой кадров. В прошлом году поступило порядка 125 человек, 75 из них на очной форме, 50 на заочной форме по полилингвальному направлению. Первый курс уже закончил обучение 1 июля», — передает ее слова корреспондент «Реального времени». При этом Галимова затруднилась назвать количество поступивших на курс в этом году.

Она отметила, что масштабная презентация проекта госпрограммы по подготовке кадров для полилингвальных школ курирующему эту программу Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву как таковая не состоялась.



Напомним, что к 2022 году в Татарстане появится шесть полилингвальных образовательных комплексов. Два из них будут в Казани и по одному — в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге.