Минтимер Шаймиев отметил «Реальное время» благодарственным письмом за участие в воссоздании собора

6 августа в казанском Кремле всем сопричастным к воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери были вручены благодарственные письма. Председатель попечительского совета фонда «Возрождение», Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев поздравил строителей, представителей духовенства, работников Госархива, сотрудников Министерства культуры РТ и журналистов с окончанием большого благого дела. Интернет-газета «Реальное время» также была отмечена благодарностью за работу культурного обозревателя издания Анны Тарлецкой.

— Алла боерса, нам удается вовремя завершать начатое. Я говорю не только о соборе — чего только мы не восстановили за последние 10 лет! Три восстановленных объекта включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а это большой результат, положительная оценка нашей работы. А началось все с мечети «Кул-Шариф», которую мы воссоздали к 1000-летию Казани. Одновременно был отреставрирован Благовещенский собор, который располагается совсем рядом с мечетью. Путь, по которому мы шагаем во имя мира и согласия в республике, — самый верный, это мы чувствуем все больше год от года. Благодарю вас за активную поддержку и вклад в восстановление собора. Здоровья, благополучия и так держать, — обратился Минтимер Шаймиев к присутствующим.

Фото: tatarstan.ru

Государственный Советник Татарстана также отметил, что российским правительством, при поддержке Владимира Путина, уже принято решение об официальном праздновании в 2022 году 1100-летия добровольного принятия ислама в России. Кроме того, по результатам работы 44-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая прошла в конце июля в Китае, следующее, юбилейное, 45-е заседание состоится именно в Казани.

— Мы должны достойно подготовиться к празднованиям, заложить в Казани соборную мечеть, сделать строительство всенародным, как мы уже привыкли, всем миром взяться за него. На сессию ЮНЕСКО к нам приедут представители 192 стран. Мы хотим приурочить ее к празднованию Сабантуя. Тогда уже весь мир будет говорить: «У тебя как на Сабантуе в Татарстане», а уж какой смысл люди будут закладывать в эту фразу, всецело зависит от нас, — сказал Минтимер Шаймиев.