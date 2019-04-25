В казанском Кремле обсудили задачи по созданию системы полилингвального образования в РТ

Первый этап работы Республиканского фонда возрождения памятников истории и архитектуры Татарстана завершен. Дан старт второму. Об этом сегодня на заседании попечительского и административного советов фонда «Возрождение» заявил его основатель — Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Участники масштабной программы по восстановлению памятников истории и архитектуры — острова-града Свияжска и древнего города Болгара — подвели черту под многолетней работой. Теперь вопрос сохранения и бережного использования объектов Всемирного наследия в руках Министерства культуры и Государственного комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана. И спрашивать будут строго. Минтимер Шаймиев открыто заявил, что приглядывать за передаваемыми в другие руки результатами своих трудов и работы тысяч единомышленников будет лично.

А сейчас и он сам, и собранная команда, которую Государственный Советник неоднократно в ходе совещания называл уникальной и способной решить любые задачи, приступают к новому этапу — прямо противоположному, но не менее важному, чем сохранение истории: созданию будущего. В данном случае — будущего системы образования.

В ближайшие несколько лет на территории Татарстана появятся шесть полилингвальных образовательных комплекса. Они разместятся в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Елабуге. Причем это будут не просто школы, где учащиеся смогут освоить несколько (не менее трех) языков, но еще и базовые ясли и детские сады (их будет 24), где дети уже начнут осваивать, кроме русского и татарского языка, английский, а если на то будет желание родителей, то и другие языки. В школах обучение будет проходить ступенями: начальная, средняя, интернаты (для детей из районов республики и других регионов). После окончания девяти классов у школьников будет выбор — продолжить обучение в старших классах, с перспективой поступления в вуз, или отправиться осваивать профессии в ресурсные центры. И с теми, и с другими планируется выстроить тесное взаимодействие.

Концепцию создания в Татарстане системы полилингвального образования вице-премьер РТ, министр образования и науки республики Рафис Бурганов пообещал представить для обсуждения до первого июня текущего года. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, как уже идет подготовительная работа на местах, что выделены под строительство новых и дополнительных корпусов, загородных баз и прочих необходимых для организации образовательного процесса зданий. Директор 165-й казанской школы, а также заведующая набережночелнинским детским садом «Золотая рыбка» поделились уже имеющимся опытом обучения детей нескольким языкам.

Главный вопрос, который предстоит решить, и очень быстро, — выучить и подобрать педагогов, способных одинаково легко разговаривать на нескольких, включая два государственных, языках и способных успешно передавать эти знания детям. К разрешению этой задачи подключатся все педагогические вузы республики, а также профильные училища.