Шаймиев: Путин спас КАМАЗ в 2000 году

Фото: Михаил Козловский

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал, что встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии в 2000 году спасла КАМАЗ. Челнинский автогигант смог восстановить кредитную линию на миллионы долларов.

По его словам, это был один из первых шагов Путина на посту главы государства. Строительство метро в Казани также началось при поддержке президента.

«Вскоре им было принято решение по развитию нефтехимических комплексов в Нижнекамске и Казани», — добавил в интервью Шаймиев.

Первый президент Татарстана также подчеркнул роль Путина в стабилизации политической ситуации в стране и становлении новой политической системы в российском обществе.

Напомним, что Шаймиев также рассказал о своей первой встрече с Путиным и о своем участии в создании партии «Единая Россия».