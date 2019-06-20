Шаймиев дал интервью Франческо Бандарину для книги о культурно-историческом наследии Татарстана

Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с членом комитета премии Ага Хана, бывшим заместителем гендиректора ЮНЕСКО Франческо Бандарином.

В начале встречи в казанском Кремле Шаймиев ознакомил гостя с итогами проектов по возрождению Казанского Кремля, древнего города Болгар и острова-града Свияжск.

Франческо Бандарин рассказал, что в этот раз приехал в качестве координатора проекта книги, посвященной культурно-историческому наследию Татарстана и вкладу фонда «Возрождение» в его сохранение. Затем Шаймиев дал интервью для будущей книги.



Во время встречи также обсуждались вопросы сотрудничества с фондом Ага Хана, который в сентябре 2019 года проводит в Казани мероприятия, связанные с презентацией деятельности Фонда, передает пресс-служба президента РТ.



Ранее сообщалось, что программа развития общественных пространств Республики Татарстан стала одним из 20 проектов, вошедших в список финалистов международной архитектурной премии Ага Хана в 2019 году.

