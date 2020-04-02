«Это дань уважения отношениям двух республик»: как живется на улице Шаймиева в Ингушетии

Пять лет назад в знак дружбы между татарским и ингушским народами одну из магистралей Назрани назвали именем первого президента Татарстана

Пять лет назад в крупнейшем городе Ингушетии Назрани, который местные жители по-доброму называют «сердцем родного края», была открыта улица имени Минтимера Шаймиева. На сегодняшний день это единственная в стране улица, нареченная в честь первого президента Татарстана. «Реальное время» вместе с жителями города вспомнило торжественную церемонию открытия улицы и выяснило, как к этому событию отнеслась местная общественность и за что ингуши любят Шаймиева.



Символизм улицы

Ровно 5 лет назад, 2 апреля 2015 года, в ингушском городе Назрань открылась улица имени первого президента Татарстана, Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева. Идея принадлежала мэру города Алихану Тумгоеву и в дальнейшем инициатива была поддержана тогдашним главой республики Юнус-Беком Евкуровым.

Местонахождение улицы и ее значение символичны. Это оживленная артерия города, вдоль которой проходит железнодорожный путь Назрань — Москва, а также автодорога, связывающая Ингушетию с Северной Осетией. Как писала местная пресса, все это перекликается с принципами и жизненными ориентирами Минтимера Шариповича — «объединять и созидать».

Торжественная церемония проводилась в рамках Дней культуры Республики Татарстан в Ингушетии и, по сути, стала их кульминацией. На открытии присутствовали как представители местной власти (мэр Назрани и предправительства Ингушетии), так и делегаты из Татарстана (председатель комитета Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам и заместитель министра культуры РТ).

После приветственных речей и открытия памятного знака гостям из Татарстана вручили памятные сувениры. Все это происходило в окружении толпы зрителей: на церемонию пришло множество горожан плюс на мероприятии присутствовало более сотни представителей татарской диаспоры, проживающей в Назрани.

1 / 7 Субботник на будущей улице Шаймиева. 14 марта 2015 г. ВК администрации Назрани

Субботник на будущей улице Шаймиева. 14 марта 2015 г. ВК администрации Назрани

2 апреля 2015 г. tatarstan.ru

2 апреля 2015 г. tatarstan.ru

2 апреля 2015 г. tatarstan.ru

2 апреля 2015 г. tatarstan.ru

2 апреля 2015 г. tatarstan.ru

Одна религия и обмен опытом

Не секрет, что в Ингушетии высоко ценят заслуги Минтимера Шаймиева в деле укрепления дружбы между народами двух республик и его многолетнюю политическую и общественную деятельность.



— Татарстан и Ингушетию, несмотря на территориальную отдаленность, всегда связывали теплые, дружеские отношения — как руководство республики, так и население. Это в первую очередь связано с тем, что мы близки друг другу по религии, исповедуемой большей частью жителей обеих республик, — заявил «Реальному времени» главный редактор интернет-газеты «Ингушетия» Шамсудин Боков. — К слову, многие представители духовенства Ингушетии получили религиозные знания в учебных заведениях Татарстана.

Еще одна причина, по его словам, крепкие политические связи, которые сформировались на протяжении последних 10 лет: между регионами происходило достаточно тесное взаимодействие на уровне органов власти.

— Как мы знаем, Татарстан — один из крупных и самодостаточных регионов нашей страны, у которого есть чему поучиться. В то же время, республика Ингушетия — одна из самых молодых в составе Российской Федерации, и на протяжении последних двух десятков лет внутри нее происходило становление органов исполнительной и законодательной власти, а также других систем управления, соответственно, у коллег из Татарстана перенимался опыт, — констатирует главред «Ингушетии».

— Резюмируя вышесказанное, могу сказать, что не случайно в свое время одну из улиц города Назрани назвали именем Минтимера Шаймиева. Это дань уважения тем взаимоотношениям, которые сложились между двумя республиками.



Вандалы или стихия?

К сожалению, не обошлось и без неприятных инцидентов: буквально через несколько месяцев после открытия улицы, вандалы повредили памятный знак, установленный в Назрани в честь Минтимера Шаймиева. Одна из местных газет писала тогда: «Хочется надеяться, что правоохранительные органы Ингушетии найдут подонков-варваров, сделавших это грязное дело».

1 / 4 16 августа 2015 г. magas.ru

16 августа 2015 г. magas.ru

16 августа 2015 г. magas.ru

2 марта 2020 г. dorogi-onf.ru

— Не могу сказать точно, нашли этих людей или нет. Это событие не получило развития. На мой взгляд, это бездумный вандализм, который не связан с тем, чье имя было нанесено на памятный знак. Это обычное хулиганство, — комментирует тот случай Шамсудин Боков.

К слову, некоторые пользователи тогда предположили, что единственный виновник в этой ситуации — сильный ветер. Так или иначе, табличку быстро привели в прежний вид.

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