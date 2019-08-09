Шаймиев рассказал о первой встрече с Путиным в 1999 году

Фото: Михаил Козловский

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал, как и когда прошла его первая встреча с Владимиром Путиным. В июле 1999 года Шаймиев занимал пост президента Татарстана, а Путин был директором ФСБ.

Руководитель спецслужбы прибыл в Казань, чтобы поменять главу республиканского управления ФСБ. 9 июля на пенсию отправился Венер Салимов, а на его место был рекомендован Александр Гусев.

«Был хороший летний день. Мы выехали на природу, у нас была возможность пообщаться в неформальной обстановке. Прежде мы друг друга близко не знали, но бывает, что люди быстро сходятся по характеру, по общности взглядов. Мне показалось, это был именно тот случай», — поделился воспоминаниями в интервью «РИА Новости» Шаймиев.

По его словам, они обсуждали обстановку в стране. Он почувствовал, что Ельцин доверяет Путину. А также заметил у руководителя ФСБ «свое видение обстановки».

Также Шаймиев привел свои слова о Путине, которые он сказал некоторое время спустя Борису Ельцину: «Он мне показался цельным и искренним человеком». С чем президент России согласился.

Ранее о своей первой встрече с Путиным рассказал сенатор от Татарстана Олег Морозов, который в 99-м был депутатом Госдумы.