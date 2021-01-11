Великий Болгар нашел двойников-сподвижников в «Инстаграме»

«Муравьевцы» конкурируют с официальным пабликом музея-заповедника «Великий Болгар»

У официального паблика Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обнаружился аккаунт-двойник в «Инстаграме». По своей активности «копия» заметно опережает официальный ресурс, а наименование аккаунта — official_bolgar — создает впечатление, будто это и есть официальный ресурс колыбели ислама. Как выяснило «Реальное время», все-таки неофициальный, но популярный паблик создала медиагруппа Ярослава Муравьева, который известен провокационными роликами и перформансами. Впрочем, власти и в самом музее толерантно отнеслись к этой акции. «На мой взгляд, противоречия в этом нет. Инициативных пабликов может быть несколько», — прокомментировала ситуацию исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова.



official_bolgar & Great Bolgar

У официального инстаграм-аккаунта музея-заповедника «Великий Болгар» появился «двойник» в соцсетях. Администрация музея в течение 4 лет ведет официальную страничку Great Bolgar, но популярность набирает альтернативный паблик official_bolgar. Причем каждый из них имеет свой логотип в аватарке с обозначением Болгара. Так, музейный паблик работает под официальным брендом в виде графического написания «Великий Болгар» с арабскими завитками на светло-зеленом фоне. У частной любительской группы — графическое изображение мечети на бордовом фоне, внутри которого слово «Болгар».

Немногие знают, какой бренд Болгара является официальным. Поэтому и надпись «official» в частном паблике сбивает с толку, создает впечатление, что он и есть подлинный ресурс музея. К тому же у аккаунта свыше 9 000 подписчиков, тогда как у страницы «Великий Болгар» всего 1 200. Как отмечают пользователи в Сети, большинство воспринимает более популярный паблик как главную страницу музея и подписывается, ориентируясь и на большую аудиторию.



Под зонтиком туристского бренда

В администрации музея-заповедника сообщили, что узнали о «двойнике» от корреспондента «Реального времени». По словам заместителя директора Лилии Сафиной, паблик работает под официальным туристическим брендом Болгара, который был утвержден Госкомитетом РТ по туризму в 2016 году. Это произошло спустя 2 года после того, как Болгар был включен в список объектов наследия ЮНЕСКО. Туристские бренды «Великий Болгар» и «Остров-град Свияжск» созданы в рамках реализации программы Visit Tatarstan, направленной на продвижение туристических возможностей республики и на работу по дальнейшему развитию отрасли туризма в Татарстане. Однако подобных пабликов в Сети немало, утверждает она. Неофициальный паблик с другой аватаркой не имеет к музею отношения, подтвердила она. Музей финансирует только работу своей группы.

При этом оба паблика в своей манере подробно рассказывают о последних событиях в Болгаре. Так, на официальном канале можно увидеть минутные ролики с открывшейся выставки арабской вязи или детские новогодние утренники. В общем, стиль подачи материала повторяет работу пресс-служб органов госвласти. Событийные мероприятия проходят раз в две недели, поэтому контент обновляется с большим интервалом времени. В паблике заявлено немало тематических разделов, но они либо не заполнены, либо устарели. Посещаемость минимальна — от 150 до 200 просмотров.

Заместитель директора музея-заповедника Лилия Сафина в разговоре с «Реальным временем» заметила, что целью ведения паблика является освещение событий, происходящих в музее-заповеднике.

Фотографии без слов



Неофициальный паблик official_bolgar отличается большей живостью постов, хотя нельзя сказать, что блещет оригинальностью. Почти ежедневно здесь вывешиваются свежие профессиональные фотографии объектов исторического наследия, чего нет на официальном канале. Достаточно пролистать несколько страниц, чтобы понять, как выглядят основные архитектурные экспонаты Белая мечеть или Музей хлеба. Правда, иллюстрации публикуются без текста. Но туристу хотя бы легче составить первое визуальное впечатление. Познавательных материалов здесь также нет.

Зато участники паблика сами делятся впечатлениями. «И все-таки деревянное зодчество мне ближе, — написал недавно один из них. — Болгар — это прежде всего контраст. Совсем рядом с Белой мечетью находится Музей хлеба. Здесь можно проследить весь путь хлеба: от момента, когда его сеют на поле, и до того, как он попадает к нам на стол. Мельница — новодел. Создана как экспонат для того, чтобы люди составили представление о процессе помола муки. Внутрь можно зайти, покрутить ручной жернов, увидеть своими глазами механизм для помола. Внутри мельницы — ручной жернов и сита для просеивания муки. Можно долго разглядывать сельскохозяйственные орудия, телеги, бочки для воды, здесь есть даже посадки злаков. Здесь есть прудик, в котором в теплое время плавают утки». Однако таких пишущих и наблюдательных туристов в чате мало.

О том, что этот паблик ведут профессиональные медиаменеджеры, говорит тот факт, что в нем запечатлены самые важные политические вехи в истории Великого Болгара. Так, здесь можно найти исторические кадры о том, как в январе 2017 года в Москве президент России Владимир Путин вручил Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву в честь его 80-летия в качестве подарка карту древней Тартарии голландского картографа XVII века Виллема Блау. И таких кадров немало, чего, кстати, не встретить на официальном канале.

Ярослав Муравьев: этот паблик нельзя монетизировать

Кто ведет этот паблик, участникам группы неясно. Его администратор не ответил на сообщение «Реального времени». Однако позднее известный медиаменеджер Ярослав Муравьев подтвердил, что администрированием занимается его команда. Причем первое сообщение в их группе появилось за год до того, как государственный музей–заповедник создал свою страницу в «Инстаграм».



— Этот ресурс нельзя монетизировать в традиционном понимании, — отметил Ярослав Муравьев в разговоре с «Реальным временем». — Мы начали его вести раньше всех, чтобы поддержать историческую повестку. Но событий в Великом Болгаре мало, поэтому выходят только фотографии для сохранения аудитории.

По его словам, они специально не заточены на эту работу и открыты для взаимодействия с руководством музея-заповедника. Из его ответа следовало, что попытки продать паблик не предпринимались.



Вообще, Ярослав Муравьев известен как создатель провокационных промороликов и перформансов. Год назад с его подачи в соцсетях был распространен вирусный сюжет о могиле героя американского мультсериала Кенни МакКормика, которую установили перед въездом в жилой комплекс «Южный парк» казанского застройщика «#Суварстроит». Речь идет о мультсериале «Южный парк», где одним из героев стал мальчик из бедной американской семьи с невнятной речью. Из-за этого он оказывался жертвой отношений. «Опять убили Кенни!» — слоган сериала. Но автор проморолика обыгрывал всего лишь название мультфильма, а застройщики закончили акцию тем, что Кенни купил квартиру. По признанию Муравьева, фотография могилы набрала «ВКонтакте» 15 млн просмотров.

«У нас скучное медиаполе, поэтому мы стали его насыщать», — объяснял тогда Ярослав Муравьев. Однако так шутить на исторической земле Великого Болгара он даже не собирается. «Это не то место, где уместно такое творчество», — заметил он.

Какой паблик сделан привлекательнее с точки зрения дизайна? По мнению разработчика брендов Олега Бурилова, более профессионально выполнен официальный Great Bolgar:



— Мне больше понравился этот ресурс. Логотип интереснее, подача тоже. У официального ресурса прикольно, что у каждого поста свой заходник, все в стиле выдержано, — отметил он.

Оценивая дизайн-решения неофициального паблика, он сказал, что «логотип трудно назвать логотипом — просто списано слово. И по подаче информации все проще».



Чем больше будет качественных публикаций о Болгаре, тем лучше

Между тем властные структуры толерантно относятся к разнообразию пабликов, нацеленных на продвижение Великого Болгара. Препятствовать им не будут. Изучив контент обоих ресурсов, исполнительный директор НКО «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан» Татьяна Ларионова высказалась в его поддержку.



— На мой взгляд, противоречия в этом нет. Инициативных пабликов может быть несколько. Они раскрывают те живые, настоящие эмоции, которые возникают у каждого из нас при посещении исторических и культурных памятников, — считает она.

По ее мнению, чем больше качественных публикаций о Болгаре, тем больше возможностей для самовыражения тех жителей, кому это близко и дорого. «Красочные фотографии, иллюстрирующие ценность наших памятников, способствуют росту популярности нашего общего достояния, нашего культурного наследия», — считает Ларионова.

Фото: realnoevremya.ru

Татьяна Ларионова: «Инициативных пабликов может быть несколько. Они раскрывают те живые, настоящие эмоции, которые создаются у каждого из нас при посещении исторических и культурных памятников»

Однако глава фонда приветствует конкуренцию: «Я рада появлению различных неофициальных пабликов еще и потому , что это побуждает музей-заповедник работать над привлечением большего числа подписчиков официальных страниц в социальных сетях, — подчеркнула она. — Это тоже очень важно. В преддверии новогодних и рождественских праздников приглашаю всех в Древний Болгар и на остров-град Свияжск. Хорошего всем настроения, новых встреч с историей, культурой, духовным наследием нашего родного Татарстана».