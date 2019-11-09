Мавлид в Болгаре: без высоких гостей, но с новым тафсиром и турецким хедлайнером

В Татарстане в седьмой раз отпраздновали день рождения пророка Мухаммада

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера состоялось уже седьмое для Татарстана общереспубликанское торжество по случаю дня рождения пророка Мухаммада — Мавлид ан-Наби. По традиции последних лет центром празднования стала Болгарская исламская академия. На сей раз здесь собралось более 250 человек — мусульманские богословы, имамы, шакирды и преподаватели исламских учебных заведений республики, а также религиозные деятели из других регионов России. Впрочем, высоких гостей можно было пересчитать по пальцам одной руки. Республиканский Мавлид становится менее масштабным, к такому выводу пришел корреспондент «Реального времени», ставший одним из немногих представителей СМИ, посетивших мероприятие в Болгаре.

«У всех были свои причины»

Поздравления от светских властей Татарстана ограничились выступлением депутата Государственного совета республики Камиля Нугаева, до недавнего времени работавшего главой Спасского района. В своей речи он передал собравшимся поклоны и от президента Рустама Минниханова, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева и председателя Госсовета Фарида Мухаметшина.

Приветствие от имени верховного муфтия, председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина зачитал его помощник. Да и за муфтия Дагестана пришлось «отдуваться» заместителю.

На вопрос «Реального времени» о том, почему торжество год от года становится все более «местечковым», муфтий Татарстана Камиль Самигуллин ответил, что у многих приглашенных высоких гостей, которые не прибыли в Болгар, нашлись для этого свои причины.

— Равиль Гайнутдин (председатель Совета муфтиев России, — прим. ред.) находится в Мекке. Минтимер Шарипович — за границей, Рустам Нургалиевич — в отпуске. У Талгата Таджуддина своя причина была, — объяснил Камиль хазрат. — Мы этот день не можем подвинуть, он привязан к лунному календарю. Никакой крамолы тут нет, приехали все, кто смог. Вот муфтий Башкирии с нами, муфтий Москвы Альбир Крганов тоже с нами…

Камиль Самигуллин рассказал, что у многих приглашенных высоких гостей, которые не прибыли в Болгар, нашлись для этого свои причины

«К Мавлиду отношусь положительно, просто не осуждаю тех, кто его не празднует…»

Муфтий соседнего Башкортостана, председатель ДУМ РБ Айнур Биргалин действительно был замечен среди гостей татарстанского Мавлида. Пользуясь случаем, корреспондент «Реального времени» решил узнать позицию гостя из Уфы по отношению к празднованию Мавлида.

— Слышал, что вы не приветствовали традицию праздновать Мавлид. Так ли это? — спросил наш корреспондент Биргалина.

— С чего вы это взяли?! У меня нет негативного отношения к этому событию, я и сам проводил Мавлид, — поспешил опровергнуть слухи Айнур хазрат. — Я положительно отношусь к Мавлиду, лишь с той оговоркой, что не осуждаю тех, кто его не празднует. У нас в Башкирии дагестанцы будут проводить, мечети. Да и ДУМ РБ тоже. Главное, чтобы мы успели сцену собрать. Иншаллах (если пожелает Аллах, — прим. ред.) — успеем.

Презентовали новый тафсир

К проведению Мавлида в этом году приурочили также презентацию книги «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» — нового перевода смыслов Корана (тафсира), подготовленного Духовным управлением мусульман РТ.

По его словам Булата Мубаракова, перевод смыслов ценнее обычного перевода, поскольку позволяет понять не только то, что написано в священной книге мусульман, но и красоту языка, заложенную в оригинальный текст

О значимости нового издания «Реальному времени» рассказал начальник отдела по шариатским вопросам ДУМ РТ Булат Мубараков. По его словам, перевод смыслов ценнее обычного перевода, поскольку позволяет понять не только то, что написано в священной книге мусульман, но и невероятную красоту языка, заложенную в оригинальный текст.

— Мы взяли за основу несколько тафсиров — арабских и татарских — и появился этот тафсир, — сообщил Булат хазрат. — Мы его называем также переводом смыслов. Он отличается от буквальных переводов Корана тем, что буквальный перевод не может передать всей красоты арабского языка. Мы тоже не можем, но хотя бы попытались выразить именно то, что хотел сказать Всевышний. Как вы знаете, есть такие понятия, как фразеологизмы, синонимы, омонимы. Необходимо передать написанное именно так, как это понимали ученые, люди знаний, а не так, как представляется определенному человеку, который просто переводит Коран. Поэтому мы брали мнение ученого, мнения сподвижников посланника Аллаха, то, как они в свое время понимали то или иное слово, фразу или фразеологизм. Например, в Коране есть аят, прямой перевод которого звучит как «тот день, когда раскроется голень». Но арабы понимали эту фразу как «тот день, когда станет невмоготу», то есть речь здесь о Судном дне, а не о голени. Подобных примеров очень много. И эту чудесность Корана мы постарались, насколько смогли, передать. Так что это именно перевод смыслов, а не буквальный перевод.

Мехмет-бей — хедлайнер Мавлида

Среди посетивших Мавлид в Болгаре гостей нельзя не упомянуть представителей Турции: генконсула Исмета Эрикана (один из немногих ВИП-участников) и известного в исламском мире чтеца Корана, исполнителя нашидов, профессора, экс-муфтия города Бурсы Мехмета Эмин Ая, которого организаторы Мавлида называли «хедлайнером» праздника. Впрочем, заслуженно. Отрывки из Корана и нашиды Мехмет-бей читал невероятно проникновенно и талантливо. Мало чем уступали ему и представители Татарстана Ильяс Халиков, Ильгиз Шайхразиев и ансамбль «Саф», чьи творческие номера чередовались с выступлениями гостей праздника.



Творческие номера ансамбля «Саф» чередовались с выступлениями гостей праздника

Депутат Камиль Нугаев обратил внимание собравшихся на то, как сильно в последние годы поменялся Болгар.

— Очень много сделано в Болгаре. Самый большой в мире Коран здесь хранится, «Ак-Мечеть» (Белую мечеть, — прим. ред.) построили, академию построили. Разве могли мы раньше о таком мечтать? Сейчас Болгар известен во всем мире, — напомнил парламентарий.



А гостеприимный хозяин вечера — ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов поделился знаменательным событием, которым отмечен нынешний год для учебного заведения.

— Состоялось первое заседание диссертационного совета, на котором шесть человек успешно защитили диссертации докторов исламских наук. Четверо из них представляют Татарстан, по одному — Дагестан и Узбекистан, — рассказал Абдрахманов. — Мусульманская наука, особенно медицина, астрономия, математика, имеет богатые традиции. И мы эти начинания продолжаем, развивая исламскую науку здесь, в стенах академии.

Торжества по случаю дня рождения пророка Мухаммада продлятся в мечетях и медресе Татарстана в течение всего месяца Раби-уль-авваль, начавшегося 28 октября. Праздничные мероприятия сопровождаются рассказами о жизни пророка и его сподвижников, религиозными песнопениями и чтением Корана.

1 / 41 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов