Минтимер Шаймиев: «Астрономия недостаточно представлена в списке ЮНЕСКО»

В Казани открылся Международный форум «Астрономия и мировое наследие»

Фото: Максим Платонов

Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в обозримом будущем может пополниться новыми объектами, расположенными в Татарстане. Речь идет о загородной обсерватории имени Энгельгардта и, возможно, обсерватории 1837 года, расположенной на территории КФУ. Именно этот вопрос стал ключевым в ходе открывшегося сегодня в Казанской ратуше Международного форума «Астрономия и мировое наследие», где побывал и корреспондент «Реального времени».

«В списке ЮНЕСКО астрономия представлена недостаточно»

Открывая форум, Государственный Советник Татарстана, специальный посланник ЮНЕСКО по укреплению международного диалога Минтимер Шаймиев напомнил, что три расположенных в республике объекта уже включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Казанский кремль, Булгарский историко-археологический комплекс, а также Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.

При этом, как отметил Шаймиев, в списке ЮНЕСКО недостаточно представлена астрономия, хотя это одна из древнейших и важнейших для становления человечества наук.

— Наш форум связан с инициативой ЮНЕСКО по исследованию мировых историко-культурных памятников, связанных с астрономией, обладающих универсальными ценностями и достойных включения в список Всемирного наследия. Это важная работа, учитывая, что сегодня астрономия представлена в списке недостаточно, хотя это важная и древняя наука, — отметил Шаймиев. — Астрономическое наследие является величайшим достижением человеческой цивилизации и мировой культуры, исторически связанным со стремлением человека к познанию мира, природы и Вселенной. Астрономические наблюдения были неотъемлемой частью формирования первых научных знаний всех цивилизаций Востока и Запада.

Форум должен стать началом длительной работы по определению перечня объектов, связанных с астрономией и достойных того, чтобы войти в список Всемирного наследия

Стартовавший в Казани форум и научно-практическая конференция, посвященные мировому астрономическому наследию, проводятся под эгидой ЮНЕСКО. Мероприятие должно стать началом длительной работы по определению перечня объектов, связанных с астрономией и достойных того, чтобы войти в список Всемирного наследия.

Казань — колыбель российской астрономии

И Татарстан, внесший весомый вклад в развитие астрономии в России, принимает в этом процессе самое деятельное участие. Именно с этим связан тот факт, что форум, посвященный мировому астрономическому наследию, проходит в Казани при участии ведущих мировых экспертов.

Один из них — президент Комиссии Всемирного наследия и астрономии Международного астрономического союза, профессор Гамбургского университета Бабетта Вольфшмидт. В ходе форума она представила историческую справку об обсерваториях, имеющих признаки исторической и культурной ценности. Среди них — обсерватория Казанского университета, открытая в 1837 году.

Кстати, как напомнил Минтимер Шаймиев, Казанский университет стал первым университетом в России, в котором в 1810 году открылась кафедра астрономии. Первыми студентами, изучавшими здесь науку о звездах, стали великие математик Николай Лобачевский и астроном Иван Симонов.

С 1903 обсерватория носит имя прославленного астронома Василия Энгельгардта

Еще одной (загородной) обсерваторией университет обзавелся в 1901 году. С 1903 она носит имя прославленного астронома Василия Энгельгардта, который был другом основателя обсерватории Дмитрия Дубяго. Как напомнил Шаймиев, Энгельгардт передал обсерватории все свои инструменты, завещал капиталы и хотел быть похороненным на ее территории. В 2014 году завещание было исполнено: прах ученого перенесли из Германии, где он был погребен в 1915 году, под Казань. Там же находится и могила Дубяго.

— В новейшей и современной истории Татарстана космическая тема также громко звучит. Основоположник современной космонавтики Сергей Королев и его соратник Валентин Глушко именно в Казани, где они находились в годы войны, начали работу по проектированию ракетопланов. В 1975 году создана северокавказская астрономическая станция Казанского университета с 40-сантиметровым телескопом, а в 1998 году у университета появился 1,5-метровый телескоп, установленный в Турции, — напомнил Шаймиев. — В 2013 году в КФУ на территории обсерватории имени Энгельгардта открыт единственный в России университетский планетарий имени космонавта Леонова.

Музей имени Леонова и «лунная программа»

Богатые традиции астрономической школы в Татарстане поддерживаются до сих пор. Об этом в ходе форума говорил и член Российской академии наук Михаил Маров.

— Слежу за работой Казанской обсерватории и высоко ценю ее вклад в астрономические исследования, наиболее весомым из них считаю вклад в изучение Луны. Мы находимся на пороге нового прорыва в космических исследованиях спутника Земли. С 2024 года американцы начинают пилотируемые полеты на Луну. И в российской космической стратегии это одно из важнейших направлений работы, — рассказал Маров.

— В КФУ сегодня реализуются планы по созданию Центра космических исследований и технологий, а также научно–просветительского центра, который мы назвали Астропарком. Ему присвоено имя космонавта Алексея Леонова еще при его жизни, он приезжал туда. Мы планируем создать там его музей, — добавил ректор КФУ Ильшат Гафуров.

«В КФУ сегодня реализуются планы по созданию Центра космических исследований и технологий, а также научно–просветительского центра, который мы назвали Астропарком. Ему присвоено имя космонавта Алексея Леонова еще при его жизни, он приезжал туда. Мы планируем создать там его музей», — рассказал Ильшат Гафуров

Президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов отметил, что сегодня в списке ЮНЕСКО объекты, связанные с развитием астрономии, представлены непропорционально мало относительно их значения для развития мировой цивилизации.

— Достаточно сказать, что главная отечественная обсерватория — Пулковская — представлена в списке лишь как часть исторического центра Санкт-Петербурга. Поэтому следует поддержать инициативу руководства Татарстана и научной общественности, связанную с продвижением обсерватории Энгельгардта в список, — уверен Салахов.

Президент академии также зачитал письмо министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова. В послании говорится, что «значение астрономии в истории человечества трудно переоценить. Астрономические наблюдения стали важнейшим компонентом научного мировоззрения и культуры, а само существование современной цивилизации невозможно представить без технологий, тесно связанных с астрономией».

В своем приветствии министр особо подчеркнул роль Казанского университета, который стал первопроходцем в отечественной университетской астрономии.

1 / 45 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов