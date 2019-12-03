Минтимер Шаймиев: «Астрономия недостаточно представлена в списке ЮНЕСКО»
В Казани открылся Международный форум «Астрономия и мировое наследие»
Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в обозримом будущем может пополниться новыми объектами, расположенными в Татарстане. Речь идет о загородной обсерватории имени Энгельгардта и, возможно, обсерватории 1837 года, расположенной на территории КФУ. Именно этот вопрос стал ключевым в ходе открывшегося сегодня в Казанской ратуше Международного форума «Астрономия и мировое наследие», где побывал и корреспондент «Реального времени».
«В списке ЮНЕСКО астрономия представлена недостаточно»
Открывая форум, Государственный Советник Татарстана, специальный посланник ЮНЕСКО по укреплению международного диалога Минтимер Шаймиев напомнил, что три расположенных в республике объекта уже включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это Казанский кремль, Булгарский историко-археологический комплекс, а также Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.
При этом, как отметил Шаймиев, в списке ЮНЕСКО недостаточно представлена астрономия, хотя это одна из древнейших и важнейших для становления человечества наук.
— Наш форум связан с инициативой ЮНЕСКО по исследованию мировых историко-культурных памятников, связанных с астрономией, обладающих универсальными ценностями и достойных включения в список Всемирного наследия. Это важная работа, учитывая, что сегодня астрономия представлена в списке недостаточно, хотя это важная и древняя наука, — отметил Шаймиев. — Астрономическое наследие является величайшим достижением человеческой цивилизации и мировой культуры, исторически связанным со стремлением человека к познанию мира, природы и Вселенной. Астрономические наблюдения были неотъемлемой частью формирования первых научных знаний всех цивилизаций Востока и Запада.
Стартовавший в Казани форум и научно-практическая конференция, посвященные мировому астрономическому наследию, проводятся под эгидой ЮНЕСКО. Мероприятие должно стать началом длительной работы по определению перечня объектов, связанных с астрономией и достойных того, чтобы войти в список Всемирного наследия.
Казань — колыбель российской астрономии
И Татарстан, внесший весомый вклад в развитие астрономии в России, принимает в этом процессе самое деятельное участие. Именно с этим связан тот факт, что форум, посвященный мировому астрономическому наследию, проходит в Казани при участии ведущих мировых экспертов.
Один из них — президент Комиссии Всемирного наследия и астрономии Международного астрономического союза, профессор Гамбургского университета Бабетта Вольфшмидт. В ходе форума она представила историческую справку об обсерваториях, имеющих признаки исторической и культурной ценности. Среди них — обсерватория Казанского университета, открытая в 1837 году.
Кстати, как напомнил Минтимер Шаймиев, Казанский университет стал первым университетом в России, в котором в 1810 году открылась кафедра астрономии. Первыми студентами, изучавшими здесь науку о звездах, стали великие математик Николай Лобачевский и астроном Иван Симонов.
Еще одной (загородной) обсерваторией университет обзавелся в 1901 году. С 1903 она носит имя прославленного астронома Василия Энгельгардта, который был другом основателя обсерватории Дмитрия Дубяго. Как напомнил Шаймиев, Энгельгардт передал обсерватории все свои инструменты, завещал капиталы и хотел быть похороненным на ее территории. В 2014 году завещание было исполнено: прах ученого перенесли из Германии, где он был погребен в 1915 году, под Казань. Там же находится и могила Дубяго.
— В новейшей и современной истории Татарстана космическая тема также громко звучит. Основоположник современной космонавтики Сергей Королев и его соратник Валентин Глушко именно в Казани, где они находились в годы войны, начали работу по проектированию ракетопланов. В 1975 году создана северокавказская астрономическая станция Казанского университета с 40-сантиметровым телескопом, а в 1998 году у университета появился 1,5-метровый телескоп, установленный в Турции, — напомнил Шаймиев. — В 2013 году в КФУ на территории обсерватории имени Энгельгардта открыт единственный в России университетский планетарий имени космонавта Леонова.
Музей имени Леонова и «лунная программа»
Богатые традиции астрономической школы в Татарстане поддерживаются до сих пор. Об этом в ходе форума говорил и член Российской академии наук Михаил Маров.
— Слежу за работой Казанской обсерватории и высоко ценю ее вклад в астрономические исследования, наиболее весомым из них считаю вклад в изучение Луны. Мы находимся на пороге нового прорыва в космических исследованиях спутника Земли. С 2024 года американцы начинают пилотируемые полеты на Луну. И в российской космической стратегии это одно из важнейших направлений работы, — рассказал Маров.
— В КФУ сегодня реализуются планы по созданию Центра космических исследований и технологий, а также научно–просветительского центра, который мы назвали Астропарком. Ему присвоено имя космонавта Алексея Леонова еще при его жизни, он приезжал туда. Мы планируем создать там его музей, — добавил ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов отметил, что сегодня в списке ЮНЕСКО объекты, связанные с развитием астрономии, представлены непропорционально мало относительно их значения для развития мировой цивилизации.
— Достаточно сказать, что главная отечественная обсерватория — Пулковская — представлена в списке лишь как часть исторического центра Санкт-Петербурга. Поэтому следует поддержать инициативу руководства Татарстана и научной общественности, связанную с продвижением обсерватории Энгельгардта в список, — уверен Салахов.
Президент академии также зачитал письмо министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова. В послании говорится, что «значение астрономии в истории человечества трудно переоценить. Астрономические наблюдения стали важнейшим компонентом научного мировоззрения и культуры, а само существование современной цивилизации невозможно представить без технологий, тесно связанных с астрономией».
В своем приветствии министр особо подчеркнул роль Казанского университета, который стал первопроходцем в отечественной университетской астрономии.
комментарии
Особенно масонского зала, где проходит Форум.
Энгельгардовская Обсерватория безусловно заслуживает внесения в Список всемирного Наследия ЮНЕСКО по всем параметрам - от история создания до сделанных там астрономических, космологических открытий.
Удачи.
Минтимер Шарипович мы на Вас надеемся!
Спасибо.