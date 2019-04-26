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Минниханов, Шаймиев и Серышев возложили цветы к памятнику Тукаю

11:46, 26.04.2019
Минниханов, Шаймиев и Серышев возложили цветы к памятнику Тукаю
Фото: tatarstan.ru

Сегодня, в день 133-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и помощник президента России Анатолий Серышев возложили цветы к памятнику писателю в Казани.

Также почтить память татарского классика в сквер имени Габдуллы Тукая пришли Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководители министерств и ведомств РТ, депутаты Госсовета РТ, деятели культуры и искусства Татарстана, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем родного языка и 133-летием со дня рождения Габдуллы Тукая.

ОбществоВластьКультура Татарстан
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