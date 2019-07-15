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Шаймиев в Челнах провел совещание по созданию ЦДО для полилингвальных комплексов

18:20, 15.07.2019
Шаймиев в Челнах провел совещание по созданию ЦДО для полилингвальных комплексов
Фото: tatarstan.ru

Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел выездное совещание в Набережных Челнах по созданию Центра дополнительного образования для полилингвальных образовательных комплексов республики.

Загородный Центр дополнительного образования (ЦДО) создается на базе бывшего детского лагеря, расположенного в Тукаевском районе, на территории оздоровительного комплекса «Саулык» ПАО «КАМАЗ».

На совещании основное внимание было уделено концепции организации работы ЦДО. Участники совещания в целом одобрили концепцию.

Кроме того, Минтимер Шаймиев предложил разработать перспективный план развития первоочередных полилингвальных образовательных комплексов, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Минтимер Шаймиев заявил, что создание полилингвальных образовательных комплексов в республике поддерживает министр просвещения РФ Ольга Васильева.

ОбществоОбразование Татарстан
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