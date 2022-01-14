Анвар Сайфутдинов: «Шаймиев присел и начал разговаривать с моим ребенком: как дела?»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 14-я

Фото: Максим Платонов

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Жители Татарстана поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Четырнадцатая из них — от татарстанского художника, основателя арт-группы «Дастан» Анвара Сайфутдинова. Живописец вспоминает, как Шаймиев посещал его выставки, общался с его детьми и помогал художникам.



— Первая и самая значимая встреча с ним у меня произошла, когда я переехал в Черемшан и представил свою выставку в открывшейся школе искусств. Минтимер Шарипович очень заинтересовался картинами, просил рассказать о них больше.

Следующая встреча была на открытии Ледового дворца, тоже в Черемшане. Он приехал его открывать. Была толпа людей, я пришел с маленьким сыном, ему было около трех лет. У сына в руках был игрушечный меч. Шаймиев присел и начал разговаривать с моим ребенком. Спрашивал, как дела, кто его родители. Там было много фотографов, все начали делать фотографии, и один из кадров даже можно найти на его сайте.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Он и с детьми, и со взрослыми разговаривает на одном языке — просто и по-человечески, этим Шаймиев и удивителен. И о сложных каких-то вещах тоже говорит просто. Минтимер Шарипович искренний, не зря его в народе очень уважают как человека.



И вот последняя моя выставка была в Госсовете, одну из картин я назвал «Герой труда России». На ней был портрет Минтимера Шаймиева в такой казанской шапке. Когда он ее увидел, сказал: «О, это надо отметить!»

Картина Анвара Сайфутдинова «Герой труда России в Татарстане». Источник: vk.com

Однажды, я посоветовал сделать выставку в НКЦ художнику Халикову (Фиринат Халиков, член Союза художников СССР и РФ, заслуженный деятель искусств РТ, лауреат премии им. Тукая, главный художник Московской Соборной мечети, академик Российской академии художеств, — прим. ред.).

Говорю, что придет Шаймиев, а Шаймиев всегда приходил на открытие выставок, всегда. А это ведь редкое явление, он рассматривал и старался понять каждую картину. И вот я Халикову говорю: «Он у тебя спросит, как дела, а ты ответь: «Плохо, нет квартиры, нет мастерской». И представляете, он ему подарил и квартиру, и мастерскую! Потому что человек работал и желал прославлять Татарстан своим творчеством, как художник.

Шаймиев — такого масштаба человек, он радуется красоте. Когда есть фальшь, он это видит. У него есть чувство вкуса. Он создает такое позитивное настроение, когда рядом стоит, он подбадривает, все хорошо. Вопросы задает, как интересующийся человек. Развиваться человек должен постоянно — он так говорил. В политике все меняется постоянно, но у него позиция как исследователя жизни. А жизнь он знает от самой земли. Даже во взгляде у него есть что-то народное.