«Думать, действовать, создавать»: система полилингвального образования в Татарстане заработает уже в 2020 году

Республиканский фонд «Возрождение» подвел итоги первого этапа своей работы — возрождению Болгара и Свияжска — и обозначил задачи по второму: созданию полилингвальной системы образования.

В казанском Кремле под председательством Государственного Советника Татарстана, создателя Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ Минтимера Шаймиева состоялось заседание попечительского и административного советов фонда «Возрождение». Ключевая тема обсуждения — реформирование системы образования. Пилотный проект, призванный наглядно продемонстрировать, какова она – школа будущего, — создание комплексов полилингвального, то есть многоязычного образования. Для начала их в Татарстане будет шесть. Подробнее — в материале «Реального времени».

Первый этап: возрождение Болгара и Свияжска — завершен

Первый масштабный проект республиканского фонда «Возрождение» успешно реализован. Об этом на заседании попечительского и административного советов фонда «Возрождение» заявил его создатель Минтимер Шаймиев. Речь идет о возрождении двух исторических объектов республики — древнего Болгара и острова-града Свияжска.

— Сложно было, но и легко. Скорее всего, потому что помощников много было и от Всевышнего поддержка была. Мы создали прочный фундамент по дальнейшей работе по охране и сохранению объектов всемирного наследия. Получили международное признание. Это дело всей республики. Никто столько объектов и крупных, всенародных во всех смыслах, не делал. Это является толчком и постоянным стимулом, чтобы творить серьезные дела, — подчеркнул Шаймиев.

Болгар и Свияжск теперь передаются в руки Минкульта и Госкомитета РТ по сохранению объектов культурного наследия. Причем первый президент Татарстана честно предупредил, что приглядывать за передаваемыми в другие руки результатами своих трудов и работы тысяч единомышленников будет лично. И от ЮНЕСКО проверяющие приезжать будут. Так что лучше и привлекательнее для туристов объекты становиться могут, но без всяких новоделов и небрежного отношения. Иначе республика может их просто лишиться. В мировой практике примеры, когда ставится вопрос об исключении объектов исторического наследия из списков ЮНЕСКО, имеются.

Что же касается команды, то с такими профессионалами Татарстан теперь может браться за задачи любой сложности. Более того — уже взялся.

«В нашей стране создан как бы искусственный застой в системе образования, тем временем методы образования детей во всем мире меняются. Отставать нельзя. Цена вопроса слишком велика», — уверен Госсоветник Татарстана

В образовании нам отставать нельзя

— С участием фонда мы взялись за новый проект — проблему состояния образования. Мир меняется настолько быстро, что мы отстаем, не успеваем. В нашей стране создан как бы искусственный застой в системе образования, тем временем методы образования детей во всем мире меняются. Отставать нельзя. Цена вопроса слишком велика, — уверен Госсоветник Татарстана.

— Республика успешно развивается. У нас развивающаяся наукоемкая экономика. Нужны достойные специалисты мирового уровня. Нам нужно грамотно ставить задачи. Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая отрасли, КАМАЗ — комплекс с историей, но обновленный и по-прежнему современный, самолетостроение, вертолетостроение, кораблестроение. Кадры нужны везде. И стратегия страны связана во многом с успешностью системы образования, — подчеркнул он.

Вопрос стоит о конкурентоспособности как самих молодых специалистов, так и страны в целом. Живой, активный, знающий несколько языков, ищущий новых знаний и стремящийся к повышению уровня компетенции профессионал априори способен добиться большего и для себя, и для предприятия, где работает. Но основа будущего успеха закладывается в детстве.

— В Татарстане должна быть создана система современных образовательных комплексов, в которых обучение будет осуществляться минимум на трех языках: татарском, русском, английском. Выпускник должен свободно ими владеть. В нем должна быть заложена способность к личностному развитию и росту, — отметил заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

Всего пока их в республике будет шесть — по одному в Альметьевске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге и два в Казани.

«В Татарстане должна быть создана система современных образовательных комплексов, в которых обучение будет осуществляться минимум на трех языках: татарском, русском, английском», — отметил Рафис Бурганов.

— Для формирования полилингвальных комплексов по Татарстану была создана рабочая группа, в которую вошли директора самых успешных школ, ученые Академии наук, представители управления образования и министерства. Мы обсуждали подходы к формированию комплексов, образовательные программы. В результате был создан проект концепции. Проект еще не завершен, он до сих пор дорабатывается. Понимая, что дошкольное образование является важным уровнем образования, принято решение о формировании базовых детских садов. На сегодняшний день их 24. Вырабатывается концепция дошкольного полилингвального образования. В настоящее время идет активный процесс ее создания. Перед нами поставлена задача до 1 июня ее представить для обсуждения.

В большинстве случаев в основу будущих комплексов легли уже существующие школы и детские сады, частично реализующие идеи полилингвального образования. В Казани, например, это школа №165, где мало какой ученик знает меньше трех языков. В Набережных Челнах — детский сад «Золотая рыбка». В двух группах дети играют и общаются на трех языках, и еще в пяти — на двух. В Альметьевске и вовсе в порядке эксперимента двум языкам — русскому и татарскому — менее чем за два года обучили почти 6 тысяч воспитанников из 34 детских садов.

— Мы же не хотим все создать с нуля. Не осилим. Например, в Казани приходим в микрорайон, где расположена 165-я школа. Смотрим — в каком состояния основное здание школы, в каком состоянии базовые детсады. Что нужно отремонтировать — ремонтируем, где нужно построить новый корпус средней или начальной школы — построим. Если не хватает для комплектования школы базовых детсадов — построим новые или привлечем детей из соседних районов. Многие объекты, что будут строиться и так — в плане. По комплексу 165-й школы сейчас среднюю школу строим заново с участием фонда, начальную школу — расширяем.

Работа на площадках действительно уже кипит. О том, что успели сделать, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин:

— В соответствии с задачами, поставленными на предыдущем заседании, и согласованным графиком по строительству школы на 1 244 учеников на ул. Бондаренко: площадка в установленные сроки подготовлена, разработана проектная документация, получено заключение госэкспертизы. Идет работа по основному учебному корпусу. 48% свай забито — 654 штук на сегодня. Главный застройщик осуществляет контроль на площадке.

Работа на площадках действительно уже кипит. О том, что успели сделать, рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин

По учебному корпусу все идет в графике. По интернату на 240 мест: техническая документация передана на экспертизу. Согласования получены. Проблем не видим. Забита 241 свая — тоже 48%. На Бичурина — здесь у нас объект не предусматривает федерального финансирования. В летний период обеспечиваем работу по фасадам, кровле и по согласованной части старого здания — капремонт и реконструкция. Стоит задача довести до конца согласовательные моменты. Это в отношении старого здания. Относительно пристроя. Его пристроем назвать сложно — новое здание. Согласуем документацию. Осталось согласовать проект. 1 июня планируем получить положительное заключение экспертизы. Подрядная организация ведет уже работы по подготовке площадки — сделано на 80% и на 60% забиты сваи. На 50% вынесены сети. На этой неделе завершим вынос сетей, и площадка будет полностью готова. Будут у каждого комплекса и загородные кампусы. Круглогодичные.

Интернаты нужны для того, чтобы учиться в новых центрах могли не только те дети, которым посчастливилось жить рядом с ними, но и талантливые мальчишки и девчонки из других районов республики, городов России и даже из-за рубежа.

Главный вопрос

— Какой бы ремонт ни провели, какие бы пособия ни были, дети не заговорят на трех языках, если не будет педагогов, которые сами свободно этими языками владеют, — подняла ключевой вопрос Лариса Карамова — заведующая тем самым детским садом «Золотая рыбка», что в Набережных Челнах. И это замечание зал встретил аплодисментами.

Вопрос действительно есть. Серьезный. Но — решаемый.

— Подключать будем всех. Был разговор с университетом государственным. Понимание есть. Возможности у университета есть для подготовки хороших, высокого уровня учителей. В наших вузах учим детей из многих стран — из Испании, Италии, Франции приезжают учиться. И для себя учителей надо готовить. Сейчас совместно с Министерством образования, с Академией наук готовится программа — в первую очередь для подготовки учителей для наших многоязычных школ. Это она из главных задач. Есть предложение со старших курсов вузов привлекать студентов для преподавания в школах, а ученики старших классов полилингвальных школ могут работать в базовых детсадах. Это и для выпускников — практика, и заработок. И иностранных можно привлекать специалистов, — поделился Минтимер Шаймиев.

«Какой бы ремонт ни провели, какие бы пособия ни были, дети не заговорят на трех языках, если не будет педагогов, которые сами свободно этими языками владеют», — подняла ключевой вопрос Лариса Карамова. И это замечание зал встретил аплодисментами

А еще в новой системе будет выстраиваться активное взаимодействие с родительским сообществом. Это делается для того, чтобы родители могли принимать участие во внеклассной жизни школы и быть причастными к образовательно-воспитательному процессу.

Реализация проекта по созданию полилингвальных комплексов в Татарстане будет проходить в три этапа. На первом два комплекса будут созданы в Казани. Остальные если отстанут, то не сильно. Альметьевский глава рассчитывает на открытие в 2022 году.