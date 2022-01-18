Разиль Валеев: «И вдруг министр мелиорации Шаймиев начал выступать на татарском языке»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 18-я

Фото: из архива Разиля Валеева

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Известные люди республики поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Восемнадцатая из них — от писателя, поэта, депутата Госсовета РТ V созыва Разиля Валеева. Он вспоминает, как Шаймиев, еще будучи министром мелиорации, впервые заговорил публично на татарском языке, а также как он много читал и давал мудрые советы.

— После окончания Литературного института им. Горького я вернулся в Казань и начал работать в журнале «Ялкын». Это был конец 70-х годов, журналистов собрали в Доме политпросвещения на встречу с министром мелиорации Минтимером Шаймиевым. В то время татарский язык был редкостью, почти не употреблялся ни в трамвае, ни на улицах, ни на совещаниях. Даже в магазинах продавщица, приехавшая из татарской деревни, с тобой только на русском языке разговаривала.

И вдруг министр мелиорации Шаймиев начал выступать на татарском языке. И на таком красивом, литературном татарском, что я удивился. До этого я не видел такого ранга человека, который бы выступал на татарском языке. Он держал себя очень и очень просто, как будто он обыкновенный мужчина из нашей деревни. Эту простоту и искренность он сохранил на всю жизнь. Он все еще такой же. Выступает очень просто, говорит доходчиво. Язык у него очень богатый. Он употребляет и поговорки, и пословицы, и строки из стихов. С ним беседовать — одно удовольствие. Очень компетентный во всех областях человек.

Фото tatar-congress.org

Однажды я захожу к нему в кабинет, у него куча книг везде, все завалено книгами — и в шкафах, и на столах, и даже на стульях книги. Я спрашиваю: «Минтимер Шарипович, неужели вы все это читаете?» «Да, — говорит, — Разиль, читаю, потому что, когда я был президентом, у меня было очень мало времени на чтение, а сейчас я стараюсь наверстать упущенное. И чем больше читаю, тем больше удивляюсь тому, что я так мало знаю…» Он так критически относится к себе.

Минтимер Шарипович очень остроумный и искренний. Он смеется всегда от души. У него не только глаза или губы смеются, он всем телом, всем существом смеется. Это говорит о широте его души и искренности. Мой друг Туфан Миннуллин всегда говорил, что даже мудрого человека без искренности народ не поймет и не воспримет. В этом отношении у Минтимера Шариповича и ум есть, и мудрость есть, и искренность. Когда с ним начинаешь беседовать — удивляешься. Он так умеет располагать к себе, таких людей очень мало. Это умение помогло в решении многих вопросов не только в масштабах республики, но и в масштабах страны, и даже на международном уровне. В 90-е годы решались глобальные вопросы о месте Татарстана в России и в мире, когда велись переговоры и с Ельциным, и с представителями других стран, он умел располагать к себе. Вот строительство мечети «Кул-Шариф» в Кремле. Об этом даже подумать не могли тогда. Это была очень далекая мечта. Шаймиев же смог убедить Ельцина.

Фото: Михаил Козловский

В 90-е годы я был депутатом Верховного совета, потом депутатом Госсовета. Когда Шаймиев был президентом, мы очень горячо выступали на сессиях парламента. Я был председателем комиссии по национальным вопросам и культуре в Верховном совете. Мы были максималистами, нам хотелось все сделать сегодня, сразу. Однажды я бегу, поднимаюсь по лестнице Госсовета, чтобы не опоздать на сессию парламента, я не шагаю, а перепрыгиваю через две-три ступеньки. Вдруг кто-то меня берет за рукав и останавливает. Смотрю, это Минтимер Шарипович поднимается тихонько. «Разиль, куда ты торопишься? Зачем ты перепрыгиваешь через три ступеньки? Будь осторожнее, а то штаны порвутся и опозоришься!» Он не беспокоился о моих штанах, он намекнул, что я выступаю так, «через три ступеньки», а нужно шаг за шагом идти к цели. Я это иносказание понял и старался следовать его совету.

Часто мы бывали с Туфаном Миннуллиным и академиком Миркасымом Усмановым на приеме у Минтимера Шариповича. Однажды Усманов задумал начать серию книг о знаменитых личностях Татарстана. Мы пошли за советом к Шаймиеву. Минтимер Шарипович тут же поддержал, говорит, что это очень хорошая и правильная идея, потому что любой народ, любая республика, любое государство держится на личностях. У нас, у татар, великих деятелей и науки, и искусства, и экономики очень много. Идея была хорошая и нужная, но без помощи ее трудно осуществить. Нам огромную помощь в реализации этого проекта оказал Минтимер Шарипович. Эту серию мы начали еще в 90-х годах, такая серия выходит только в двух местах в России — в Москве «ЖЗЛ» и у нас «Знаменитые личности». Мы издали более 80 книг. Каждый год по 4-5 книг издаем и, я думаю, будем продолжать.