В Казани 5 детсадов будут работать по программе «Адымнар»

В Казани определили детские сады, которые станут базовыми для реализации проекта «Адымнар». Это детские сады №№81, 99, 208, 401 и 405.

В исполкоме Казани уточнили, что это предварительная информация. Утверждать список детсадов будет куратор проекта, передает корреспондент «Реального времени».

Напомним, что инициатива по созданию в Татарстане полилингвальных комплексов принадлежит первому президенту Татарстана, Госсоветнику РТ Минтимеру Шаймиеву.

«Детсады выбраны не случайно, был мониторинг потенциала, был проанализирован педагогический состав, так как в рамках данного проекта дети будут изучать 3 языка», — рассказала Татьяна Багаева, начальник отдела по работе с дошкольными образовательными учреждениями Управления образования Казани.



Продолжать полилингвальную систему обучения будут в школах. Для этого в Казани будет построено два комплекса: один на базе 165-й школы, второй — в жилом комплексе «Казань XXI век». Для них будет создан единый загородный кампус на базе бывшей «Рыбацкой деревни» в Арском районе.

В начальной школе обучение будет вестись на татарском языке. Далее — на английском языке будут вестись занятия по естественно-научным направлениям, а на татарском — уроки по истории и обществознанию.

Полилингвальные школы в 2021—2022 годах также должны появиться в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

