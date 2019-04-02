Академик Чубарьян подарил Шаймиеву «Всемирную историю» РАН

Во вторник, 2 апреля, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев встретился с научным руководителем Института всеобщей истории РАН академиком Александром Чубарьяном.

Первый президент Татарстана рассказал ученому о восстановлении древнего города Болгар и острова-града Свияжска, передает пресс-служба президента РТ.

Чубарьян подарил Шаймиеву три тома фундаментального академического труда «Всемирная история», изданного Академией наук.

Академик прибыл в Казань на заседание «Ассоциации учителей истории и обществознания», которую он возглавляет.

Кроме того, в Институте международных отношений КФУ состоялось открытие кафедры исторического и обществоведческого образования на базе Института всеобщей истории РАН.

Во встрече также приняли участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, директор Института археологии им. А.Х. Халикова АН РТ Айрат Ситдиков.