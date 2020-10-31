О похищенных работах «мудреца с душой ребенка» и «горячей» керамике

В Галерее современного искусства открылась выставка художника Геннадия Архиреева

Фото: Максим Платонов

Выставкой «Несуровый стиль Геннадия Архиреева» Галерея современного искусства ГМИИ РТ накануне открыла новый проект «Казанское время. Художники 1990-х». В экспозицию вошли более 70 работ мастера из коллекции ГМИИ РТ, музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и четырех частных коллекций. В Казани впервые представили широкую ретроспективу этого мастера, за работы которого готовы были платить до 70 тыс. евро, а многие даже похитили. Кроме того, во время выставки презентовали альбом творческих работ Архиреева. «Реальное время» вместе с посетителями выставки погрузилось в не слишком давние 1990-е.

Жесткий и лиричный

Несмотря на «ковидные» времена, накануне на открытии выставки «Несуровый стиль Геннадия Архиреева» собралось много посетителей. Эта экспозиция дала старт новому проекту «Казанское время. Художники 1990-х». В зале ГСИ собрались коллеги, друзья, поклонники Геннадия Архиреева, а также те, кого увлекает творчество наших современников — люди разных возрастов, среди них педагоги и экскурсоводы, студенты и школьники.

— Геннадий Архиреев любил художников «сурового» стиля, и искусствоведы, когда описывают его работы, хотят отнести его тоже к нему. «Суровый стиль» называется вступительная статься в нашем альбоме. Это словосочетание мы сами придумали. И выставка как раз — отсыл к «несуровому» стилю. Мы попытались более полно раскрыть его амплуа. А любые названия и деления достаточно условные. Считаю, что работы Геннадия не принадлежат к какому-то определенному стилю, которые принято закреплять за художниками. Вот поэтому и родилось это сочетание «несуровый стиль», — пояснил название выставки ее организатор, руководитель Казанского клуба коллекционеров Евгений Жудров.

По мнению Жудрова, у мастера есть и «жесткие высказывания, и достаточно лиричные», и каждый художник видит что-то свое в работах Архиреева

Он заявил, что не согласен со сравнением, которое привел директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, назвавший виновника выставки казанским Врубелем. По мнению Жудрова, у мастера есть и «жесткие высказывания, и достаточно лиричные», и каждый художник видит что-то свое в работах Архиреева.

90-е годы были непростые для нашей страны, неровные, насыщенные и трагическими событиями, напомнил Жудров.

— Если обратимся к художественной жизни, многие называют эти годы «ренессансом»: перестал существовать железный занавес, проходило много знаковых выставок, художники поехали в Европу. В рамках этого проекта не пытаемся искать новые имена. Эта такая наша исследовательская задача — исследуем это время, художественный процесс и стараемся заполнить пробелы, если такие образуются, — рассказал организатор выставки об идее проекта.



На выставке собрали более 70 работ из музея Свияжска и музея изобразительного искусства, а также частных коллекций

Как он отметил, такой широкой ретроспективы художника еще не было ни при жизни, ни после его смерти. На выставке собрали более 70 работ из музея Свияжска и музея изобразительных искусств, а также частных коллекций. Кроме того, чтобы погрузить посетителей в атмосферу творчества художника, устроители используют инсталляции, аутентичные вещи из его мастерской. На выставке презентовали и альбом с работами Геннадия Архиреева.

«Керамику» запретил дарить и продавать

Воспоминаниями о муже поделилась вдова художника Светлана Колина. Она рассказала, как называла его самоучкой (ведь у Архиреева было лишь 7 классов интерната), но ее поправляли — «самородок». При жизни мастер практически не продавал картины, хотя были у него поклонники в Брюсселе, Дюссельдорфе, Сан-Франциско и Тель-Авиве. По словам Колиной, за его работы предлагали до 70 тыс. евро. Муза художника рассказала, как Архиреев «доверился двум «галерейщикам», они обещали выставки на «Сотбис» и «Кристи», и в общей сложности эти два жулика забрали 187 картин, оставили гарантийные письма, но денег не прислали, а картины просто пропали».

Воспоминаниями о муже поделилась вдова художника Светлана Колина

Колина поделилась историй создания некоторых картин, для которых она позировала. Геннадий Архиреев освоил сложную технологию, к которой ни у кого не получалось подступиться. Он писал маслом миниатюры на керамике. Сначала плитку разогревал до нужной температуры, а потом нужно было написать очень быстро, за 20 минут, пока плитка не остыла. Эти работы получили признание на выставке в «Эрмитаже», но продавать или дарить их мастер запретил и после своей смерти — очень тяжело они ему давались, сообщила Светлана Колина. Однако все равно эти работы разошлись по коллекциям. А пробовал Архиреев писать на всем — на картонках, на клеенках, рассказала вдова художника.

По ее мнению, семилетка тормозила принятие Архиреева в Союз художников, и это произошло лишь в 1995 году. Колина подчеркнула, что муж не был ангажированным, был человек по натуре совершенно свободный, независимый и колоритный.

«Но я как-то умудрялась на него влиять. Он писал только то, что самому хотелось. Бывало, что не писал по несколько месяцев. Я ему говорила: «Ты художник или кто? Раз деньги не зарабатываешь, хотя бы картины пиши», — вспоминает Колина, как пыталась в периоды творческого застоя мотивировать мастера.

Она привела выражение режиссера, который искал актера на роль художника для фильма «Голубка», снятый по произведениям Колиной: «Мне нужен мудрец с душой ребенка». Художественную ленту про Архиреева сняли при его жизни, такого не было в истории искусства, с удивлением признал сам мастер, когда смотрел фильм незадолго перед смертью.

Городской художник

— Архирееву не мешало отсутствие образования, а даже помогало остаться человеком самобытным. Он — всегда узнаваемый, оригинальный, символ того времени, в котором жили, — отметила на открытии выставки главный научный сотрудник ГМИИ Дина Ахметова.

Она немного рассказала о знакомстве с этим, по ее словам, легендарным человеком и его домом на Подлужной, который вошел в историю, останется в книге, статьях, работах.

Люди, которые были дружны с Архиреевым и Колиной, вспоминали о сумасшедшей молодости и отмечали, что прошло немного времени, но уже сейчас можно оглянуться назад и переосмыслить это время — работы художника помогают это сделать. Говорили и о том, что собрать картины из частных коллекций и музеев — маленький подвиг.

Евгений Жудров назвал мастера городским художником: «Тема города для него — самая близкая, видно, как каждая деталь в работах облюбована». Посетители отмечали, что на многих работах присутствует «черный воронок», который однажды привез в свияжскую тюрьму его мать — это воспоминания о трудном детстве.

— Свияжск в моем представлении — более кружевной городок. А у Архиреева много темных тонов в тех работах, которые связаны с детством и Свияжском. Мне заметен и казанский колорит в его картинах, — рассказала о своем восприятии выставки преподаватель по английскому языку Елизавета.

— Есть ощущение, что в местах, которые изображены на картинах, ты уже бывал — как будто сюжеты из нашей городской жизни. Эстетику 1990-х до сих пор можно найти на наших улицах, — считают школьницы Надежда и Аделина, которым интересно, как развивалось искусство за 10 лет до их рождения.

— Работы Архиреева представлены в музее в Свияжске. Мне было интересно, какие из них вошли в эту выставку. Становится понятнее, в каком аспекте можно рассказывать о творчестве художника туристам, — размышляет экскурсовод Ольга Медведева.

«Голубка» — фильм о единственном казанском художнике



У Геннадия Архиреева было далеко не радужное детство. Он родился 4 июня 1949 года на острове Свияжск в гулаговской тюрьме, до четырех лет воспитывался в детдоме для детей заключенных. После реабилитации матери в 1953 году рос у бабушки, учился в казанском интернате. С 14 лет работал в ДК им. Урицкого расклейщиком афиш и начал заниматься в изостудии у Николая Индюхова. Природный талант юноши определил его занятие в жизни. После демобилизации из вооруженных сил учился живописи в изостудии Ильдара Зарипова и в тот же год представил работы на первую выставку в Казанском музее изобразительных искусств. Архиреев работал в Качаловском драмтеатре художником-бутафором, художником-рекламистом в кинотеатре «Родина». В 1984-м окончил школу рабочей молодежи и получил аттестат о среднем образовании. В 1995-м был принят в Союз художников России и Татарстана.

В 2017 году в Свияжске открылся музей Геннадия Архиреева. Фото: Олег Тихонов

Выставку Геннадия Архиреева «О чем мечтал трамвай» в 2006 году в Казани посетил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, который назвал художника «казанским Врубелем». Архиреев был участником многочисленных республиканских, всероссийских и зарубежных выставок. Он единственный из художников республики, о жизни и творчестве которого был снят полнометражный фильм «Голубка» («Мосфильм», 2009, режиссер Сергей Свинцов). Лента стала призером фестивалей «Окно в Европу» и «Сталкер» и была показана на Первом канале.

В 2017 году в Свияжске открылся музей Геннадия Архиреева, в церемонии открытия принял участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Работы мастера находятся в коллекции Государственного историко–архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск», Государственного музея изобразительных искусств РТ, Музейного комплекса «Казань», в частных коллекциях России, Европы, США.

1 / 46 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов