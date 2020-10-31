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О похищенных работах «мудреца с душой ребенка» и «горячей» керамике

00:00, 31.10.2020 3

В Галерее современного искусства открылась выставка художника Геннадия Архиреева

О похищенных работах «мудреца с душой ребенка» и «горячей» керамике
Фото: Максим Платонов

Выставкой «Несуровый стиль Геннадия Архиреева» Галерея современного искусства ГМИИ РТ накануне открыла новый проект «Казанское время. Художники 1990-х». В экспозицию вошли более 70 работ мастера из коллекции ГМИИ РТ, музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и четырех частных коллекций. В Казани впервые представили широкую ретроспективу этого мастера, за работы которого готовы были платить до 70 тыс. евро, а многие даже похитили. Кроме того, во время выставки презентовали альбом творческих работ Архиреева. «Реальное время» вместе с посетителями выставки погрузилось в не слишком давние 1990-е.

Жесткий и лиричный

Несмотря на «ковидные» времена, накануне на открытии выставки «Несуровый стиль Геннадия Архиреева» собралось много посетителей. Эта экспозиция дала старт новому проекту «Казанское время. Художники 1990-х». В зале ГСИ собрались коллеги, друзья, поклонники Геннадия Архиреева, а также те, кого увлекает творчество наших современников — люди разных возрастов, среди них педагоги и экскурсоводы, студенты и школьники.

— Геннадий Архиреев любил художников «сурового» стиля, и искусствоведы, когда описывают его работы, хотят отнести его тоже к нему. «Суровый стиль» называется вступительная статься в нашем альбоме. Это словосочетание мы сами придумали. И выставка как раз — отсыл к «несуровому» стилю. Мы попытались более полно раскрыть его амплуа. А любые названия и деления достаточно условные. Считаю, что работы Геннадия не принадлежат к какому-то определенному стилю, которые принято закреплять за художниками. Вот поэтому и родилось это сочетание «несуровый стиль», — пояснил название выставки ее организатор, руководитель Казанского клуба коллекционеров Евгений Жудров.

По мнению Жудрова, у мастера есть и «жесткие высказывания, и достаточно лиричные», и каждый художник видит что-то свое в работах Архиреева

Он заявил, что не согласен со сравнением, которое привел директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, назвавший виновника выставки казанским Врубелем. По мнению Жудрова, у мастера есть и «жесткие высказывания, и достаточно лиричные», и каждый художник видит что-то свое в работах Архиреева.

90-е годы были непростые для нашей страны, неровные, насыщенные и трагическими событиями, напомнил Жудров.

— Если обратимся к художественной жизни, многие называют эти годы «ренессансом»: перестал существовать железный занавес, проходило много знаковых выставок, художники поехали в Европу. В рамках этого проекта не пытаемся искать новые имена. Эта такая наша исследовательская задача — исследуем это время, художественный процесс и стараемся заполнить пробелы, если такие образуются, — рассказал организатор выставки об идее проекта.

На выставке собрали более 70 работ из музея Свияжска и музея изобразительного искусства, а также частных коллекций

Как он отметил, такой широкой ретроспективы художника еще не было ни при жизни, ни после его смерти. На выставке собрали более 70 работ из музея Свияжска и музея изобразительных искусств, а также частных коллекций. Кроме того, чтобы погрузить посетителей в атмосферу творчества художника, устроители используют инсталляции, аутентичные вещи из его мастерской. На выставке презентовали и альбом с работами Геннадия Архиреева.

«Керамику» запретил дарить и продавать

Воспоминаниями о муже поделилась вдова художника Светлана Колина. Она рассказала, как называла его самоучкой (ведь у Архиреева было лишь 7 классов интерната), но ее поправляли — «самородок». При жизни мастер практически не продавал картины, хотя были у него поклонники в Брюсселе, Дюссельдорфе, Сан-Франциско и Тель-Авиве. По словам Колиной, за его работы предлагали до 70 тыс. евро. Муза художника рассказала, как Архиреев «доверился двум «галерейщикам», они обещали выставки на «Сотбис» и «Кристи», и в общей сложности эти два жулика забрали 187 картин, оставили гарантийные письма, но денег не прислали, а картины просто пропали».

Воспоминаниями о муже поделилась вдова художника Светлана Колина

Колина поделилась историй создания некоторых картин, для которых она позировала. Геннадий Архиреев освоил сложную технологию, к которой ни у кого не получалось подступиться. Он писал маслом миниатюры на керамике. Сначала плитку разогревал до нужной температуры, а потом нужно было написать очень быстро, за 20 минут, пока плитка не остыла. Эти работы получили признание на выставке в «Эрмитаже», но продавать или дарить их мастер запретил и после своей смерти — очень тяжело они ему давались, сообщила Светлана Колина. Однако все равно эти работы разошлись по коллекциям. А пробовал Архиреев писать на всем — на картонках, на клеенках, рассказала вдова художника.

По ее мнению, семилетка тормозила принятие Архиреева в Союз художников, и это произошло лишь в 1995 году. Колина подчеркнула, что муж не был ангажированным, был человек по натуре совершенно свободный, независимый и колоритный.

«Но я как-то умудрялась на него влиять. Он писал только то, что самому хотелось. Бывало, что не писал по несколько месяцев. Я ему говорила: «Ты художник или кто? Раз деньги не зарабатываешь, хотя бы картины пиши», — вспоминает Колина, как пыталась в периоды творческого застоя мотивировать мастера.

Она привела выражение режиссера, который искал актера на роль художника для фильма «Голубка», снятый по произведениям Колиной: «Мне нужен мудрец с душой ребенка». Художественную ленту про Архиреева сняли при его жизни, такого не было в истории искусства, с удивлением признал сам мастер, когда смотрел фильм незадолго перед смертью.

Городской художник

— Архирееву не мешало отсутствие образования, а даже помогало остаться человеком самобытным. Он — всегда узнаваемый, оригинальный, символ того времени, в котором жили, — отметила на открытии выставки главный научный сотрудник ГМИИ Дина Ахметова.

Она немного рассказала о знакомстве с этим, по ее словам, легендарным человеком и его домом на Подлужной, который вошел в историю, останется в книге, статьях, работах.

Люди, которые были дружны с Архиреевым и Колиной, вспоминали о сумасшедшей молодости и отмечали, что прошло немного времени, но уже сейчас можно оглянуться назад и переосмыслить это время — работы художника помогают это сделать. Говорили и о том, что собрать картины из частных коллекций и музеев — маленький подвиг.

Евгений Жудров назвал мастера городским художником: «Тема города для него — самая близкая, видно, как каждая деталь в работах облюбована». Посетители отмечали, что на многих работах присутствует «черный воронок», который однажды привез в свияжскую тюрьму его мать — это воспоминания о трудном детстве.

— Свияжск в моем представлении — более кружевной городок. А у Архиреева много темных тонов в тех работах, которые связаны с детством и Свияжском. Мне заметен и казанский колорит в его картинах, — рассказала о своем восприятии выставки преподаватель по английскому языку Елизавета.

— Есть ощущение, что в местах, которые изображены на картинах, ты уже бывал — как будто сюжеты из нашей городской жизни. Эстетику 1990-х до сих пор можно найти на наших улицах, — считают школьницы Надежда и Аделина, которым интересно, как развивалось искусство за 10 лет до их рождения.

— Работы Архиреева представлены в музее в Свияжске. Мне было интересно, какие из них вошли в эту выставку. Становится понятнее, в каком аспекте можно рассказывать о творчестве художника туристам, — размышляет экскурсовод Ольга Медведева.

«Голубка» — фильм о единственном казанском художнике

У Геннадия Архиреева было далеко не радужное детство. Он родился 4 июня 1949 года на острове Свияжск в гулаговской тюрьме, до четырех лет воспитывался в детдоме для детей заключенных. После реабилитации матери в 1953 году рос у бабушки, учился в казанском интернате. С 14 лет работал в ДК им. Урицкого расклейщиком афиш и начал заниматься в изостудии у Николая Индюхова. Природный талант юноши определил его занятие в жизни. После демобилизации из вооруженных сил учился живописи в изостудии Ильдара Зарипова и в тот же год представил работы на первую выставку в Казанском музее изобразительных искусств. Архиреев работал в Качаловском драмтеатре художником-бутафором, художником-рекламистом в кинотеатре «Родина». В 1984-м окончил школу рабочей молодежи и получил аттестат о среднем образовании. В 1995-м был принят в Союз художников России и Татарстана.

В 2017 году в Свияжске открылся музей Геннадия Архиреева. Фото: Олег Тихонов

Выставку Геннадия Архиреева «О чем мечтал трамвай» в 2006 году в Казани посетил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, который назвал художника «казанским Врубелем». Архиреев был участником многочисленных республиканских, всероссийских и зарубежных выставок. Он единственный из художников республики, о жизни и творчестве которого был снят полнометражный фильм «Голубка» («Мосфильм», 2009, режиссер Сергей Свинцов). Лента стала призером фестивалей «Окно в Европу» и «Сталкер» и была показана на Первом канале.

В 2017 году в Свияжске открылся музей Геннадия Архиреева, в церемонии открытия принял участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Работы мастера находятся в коллекции Государственного историко–архитектурного и художественного музея-заповедника «Остров-град Свияжск», Государственного музея изобразительных искусств РТ, Музейного комплекса «Казань», в частных коллекциях России, Европы, США.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Екатерина Аблаева
ОбществоКультура Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 05:00
    С женой-музой повезло художнику.
    Поэтому и стал Художником.
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  • Анонимно 08:42
    Интересная экспозиция!
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  • Анонимно 09:05
    Красивые работы
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