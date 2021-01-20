«Эпоха сквозь призму деятельности первого лица»: в Казани открылась выставка в честь Минтимера Шаймиева

Строго соблюдающий режим самоизоляции первый президент Татарстана посетит ее позже, вместе с родней и близкими

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня на Казанской ярмарке открылась выставка из цикла «Лица республики», посвященная первому президенту Татарстана, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву, который 20 января отмечает свой 84-й день рождения. Сам виновник торжества на ней не присутствовал, но, как рассказали «Реальному времени» организаторы выставки, обязательно посетит ее с родными и близкими. Кстати, один из залов экспозиции полностью отдан семье первого президента республики.

133 проекции в человеческий рост

Сама экспозиция занимает 26 залов, ее основу составляют фото- и видеоматериалы, архивные документы, книги, плакаты, связанные с жизнью и деятельностью первого президента республики начиная еще с советских времен. В фойе даже воссоздана часть рабочего кабинета Минтимера Шаймиева в Кремле: массивный письменный стол, покрытый зеленым сукном, напольные часы, стулья с кожаными сидениями. Но большая часть экспозиции — это 133 экрана, на которые выведены фотографии и видео первого президента Татарстана во время знаковых для республики событий, а также его личных встреч.

Один из залов посвящен его семье, и было неудивительно встретить там племянника Минтимера Шариповича, гендиректора «Сетевой компании» Ильшата Фардиева.



На открытии выставки побывал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутаты парламента, руководители министерств и ведомств.

Самого Минтимера Шариповича в зале не было — как пояснил Мухаметшин, первый президент республики строго соблюдает режим самоизоляции. Но, как рассказал «Реальному времени» один из организаторов выставки — зампредседателя Госсовета, исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова, он ее обязательно посетит вместе со своими родными и близкими.

Фарид Мухаметшин: «Предоставлена уникальная возможность ознакомиться со свидетельствами эпохи сквозь призму деятельности первого лица республики»

На сломе эпох

Открывая выставку, Фарид Мухаметшин отметил огромный вклад Шаймиева в развитие не только республики, но и всей Российской Федерации, назвав его «выдающимся руководителем конца XX — начала XXI века».

— Предоставлена уникальная возможность ознакомиться со свидетельствами эпохи сквозь призму деятельности первого лица республики. Нескромно, но я скажу, что счастлив и горд находиться в числе людей, которые имеют полное право называть Минтимера Шариповича своим учителем и наставником в жизни, как и многие здесь присутствующие. Преданность делу, прозорливость, смелость, трудолюбие и порядочность, кипучая энергия, особый подход к людям — все это поистине настоящая школа жизни, школа служения людям. Команда единомышленников, шаймиевская команда соратников и друзей, вместе с ним преодолела самые непростые 90-е годы. Это была уникальная возможность проявить характер, возможности, способности в годы распада Советского Союза, упадка экономики. В этих условиях приходилось принимать неординарные решения, выстраивать отношения с федеральным центром.

Мухаметшин напомнил, что Шаймиев был участником, организатором и председателем комиссии по подготовке и принятию новой Конституции Республики Татарстан, а также инициатором «мягкого вхождения в рынок», которое позволило проводить рыночные реформы поэтапно, без глубоких социальных потрясений. Он отметил, что заложенное Шаймиевым в те годы в полную силу заработало именно сейчас, при его преемнике и ученике — действующем президенте Татарстана.

Александр Лаврентьев: «Все его решения были точечные, выверенные… Бюджет Республики Татарстан сегодня пополняется во многом благодаря тем дивидендам, которые идут от знаковых предприятий, оставшихся в собственности республики»

Президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ, экс-гендиректор КВЗ Александр Лаврентьев в своем слове подчеркнул, что Шаймиев возглавил республику в непростое время, когда шел слом старой экономики и началась «шоковая терапия». Он подставил плечо наиболее страдавшим от перестройки промышленным предприятиям, презентуя их возможности за рубежом и приглашая в республику инвесторов.

— Все его решения были точечные, выверенные… Бюджет Республики Татарстан сегодня пополняется во многом благодаря тем дивидендам, которые идут от знаковых предприятий, оставшихся в собственности республики.

Начальник Института археологии им. А.Х. Халикова Айрат Ситдиков остановился на вкладе Шаймиева в культурную и духовную жизнь Татарстана. Это прежде всего поддержка творческой интеллигенции, науки, университетов, школ.

— Его яркий талант воплотился не только в сохранении духовного наследия, связанного с Болгаром, Свияжском, этими уникальными памятниками, соединяющими прошлое и будущее. Он стал послом ЮНЕСКО. Это признание его заслуг на международном уровне, — отметил спикер.

Татьяна Ларионова: «Мы поставили перед собой задачу сделать выставку событийной, чтобы все главные события, которые были в истории нашей республики и связаны с именем Минтимера Шариповича, все направления деятельности первого президента были освещены»

Собрали за 10 дней

Исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова рассказала «Реальному времени», что с инициативой организовать подобную выставку вышел Исторический парк «Россия — моя история», а фонд «Возрождение» поддержал эту идею. Она отметила, что в рамках проекта «Лица республики» будет возможность рассказать о многих достойных людях, и логично, что открывает этот цикл первый президент РТ.

— Мы поставили перед собой задачу сделать выставку событийной, чтобы все главные события, которые были в истории нашей республики и связаны с именем Минтимера Шариповича (а это и сложные 90-е годы, и напряженные нулевые годы), все направления деятельности первого президента (промышленность, сельское хозяйство, культура, духовность, образование, спорт) были освещены. Самое главное, мы хотели, чтобы эта выставка была интересна всем — людям всех возрастов.

Ларионова призналась, что саму экспозицию подготовили быстро — в течение 10 дней. Потому что начинали не с нуля, уже имелся хороший контент, фото- и видеоматериал. «Все работали на подъеме — от души и для души. Это любимый девиз Минтимера Шариповича, и он и здесь, в организации этой выставки, себя очень мощно оправдал».

«Отлично сделали, супер!» — оценил представленную экспозицию Фарид Мухаметшин. Выставка будет работать до 30 января.

1 / 41 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Элеонора Рылова