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«Эпоха сквозь призму деятельности первого лица»: в Казани открылась выставка в честь Минтимера Шаймиева

13:30, 20.01.2021 8

Строго соблюдающий режим самоизоляции первый президент Татарстана посетит ее позже, вместе с родней и близкими

«Эпоха сквозь призму деятельности первого лица»: в Казани открылась выставка в честь Минтимера Шаймиева
Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня на Казанской ярмарке открылась выставка из цикла «Лица республики», посвященная первому президенту Татарстана, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву, который 20 января отмечает свой 84-й день рождения. Сам виновник торжества на ней не присутствовал, но, как рассказали «Реальному времени» организаторы выставки, обязательно посетит ее с родными и близкими. Кстати, один из залов экспозиции полностью отдан семье первого президента республики.

133 проекции в человеческий рост

Сама экспозиция занимает 26 залов, ее основу составляют фото- и видеоматериалы, архивные документы, книги, плакаты, связанные с жизнью и деятельностью первого президента республики начиная еще с советских времен. В фойе даже воссоздана часть рабочего кабинета Минтимера Шаймиева в Кремле: массивный письменный стол, покрытый зеленым сукном, напольные часы, стулья с кожаными сидениями. Но большая часть экспозиции — это 133 экрана, на которые выведены фотографии и видео первого президента Татарстана во время знаковых для республики событий, а также его личных встреч.

Один из залов посвящен его семье, и было неудивительно встретить там племянника Минтимера Шариповича, гендиректора «Сетевой компании» Ильшата Фардиева.

На открытии выставки побывал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутаты парламента, руководители министерств и ведомств.

Самого Минтимера Шариповича в зале не было — как пояснил Мухаметшин, первый президент республики строго соблюдает режим самоизоляции. Но, как рассказал «Реальному времени» один из организаторов выставки — зампредседателя Госсовета, исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова, он ее обязательно посетит вместе со своими родными и близкими.

Фарид Мухаметшин: «Предоставлена уникальная возможность ознакомиться со свидетельствами эпохи сквозь призму деятельности первого лица республики»

На сломе эпох

Открывая выставку, Фарид Мухаметшин отметил огромный вклад Шаймиева в развитие не только республики, но и всей Российской Федерации, назвав его «выдающимся руководителем конца XX — начала XXI века».

— Предоставлена уникальная возможность ознакомиться со свидетельствами эпохи сквозь призму деятельности первого лица республики. Нескромно, но я скажу, что счастлив и горд находиться в числе людей, которые имеют полное право называть Минтимера Шариповича своим учителем и наставником в жизни, как и многие здесь присутствующие. Преданность делу, прозорливость, смелость, трудолюбие и порядочность, кипучая энергия, особый подход к людям — все это поистине настоящая школа жизни, школа служения людям. Команда единомышленников, шаймиевская команда соратников и друзей, вместе с ним преодолела самые непростые 90-е годы. Это была уникальная возможность проявить характер, возможности, способности в годы распада Советского Союза, упадка экономики. В этих условиях приходилось принимать неординарные решения, выстраивать отношения с федеральным центром.

Мухаметшин напомнил, что Шаймиев был участником, организатором и председателем комиссии по подготовке и принятию новой Конституции Республики Татарстан, а также инициатором «мягкого вхождения в рынок», которое позволило проводить рыночные реформы поэтапно, без глубоких социальных потрясений. Он отметил, что заложенное Шаймиевым в те годы в полную силу заработало именно сейчас, при его преемнике и ученике — действующем президенте Татарстана.

Александр Лаврентьев: «Все его решения были точечные, выверенные… Бюджет Республики Татарстан сегодня пополняется во многом благодаря тем дивидендам, которые идут от знаковых предприятий, оставшихся в собственности республики»

Президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ, экс-гендиректор КВЗ Александр Лаврентьев в своем слове подчеркнул, что Шаймиев возглавил республику в непростое время, когда шел слом старой экономики и началась «шоковая терапия». Он подставил плечо наиболее страдавшим от перестройки промышленным предприятиям, презентуя их возможности за рубежом и приглашая в республику инвесторов.

— Все его решения были точечные, выверенные… Бюджет Республики Татарстан сегодня пополняется во многом благодаря тем дивидендам, которые идут от знаковых предприятий, оставшихся в собственности республики.

Начальник Института археологии им. А.Х. Халикова Айрат Ситдиков остановился на вкладе Шаймиева в культурную и духовную жизнь Татарстана. Это прежде всего поддержка творческой интеллигенции, науки, университетов, школ.

— Его яркий талант воплотился не только в сохранении духовного наследия, связанного с Болгаром, Свияжском, этими уникальными памятниками, соединяющими прошлое и будущее. Он стал послом ЮНЕСКО. Это признание его заслуг на международном уровне, — отметил спикер.

Татьяна Ларионова: «Мы поставили перед собой задачу сделать выставку событийной, чтобы все главные события, которые были в истории нашей республики и связаны с именем Минтимера Шариповича, все направления деятельности первого президента были освещены»

Собрали за 10 дней

Исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова рассказала «Реальному времени», что с инициативой организовать подобную выставку вышел Исторический парк «Россия — моя история», а фонд «Возрождение» поддержал эту идею. Она отметила, что в рамках проекта «Лица республики» будет возможность рассказать о многих достойных людях, и логично, что открывает этот цикл первый президент РТ.

— Мы поставили перед собой задачу сделать выставку событийной, чтобы все главные события, которые были в истории нашей республики и связаны с именем Минтимера Шариповича (а это и сложные 90-е годы, и напряженные нулевые годы), все направления деятельности первого президента (промышленность, сельское хозяйство, культура, духовность, образование, спорт) были освещены. Самое главное, мы хотели, чтобы эта выставка была интересна всем — людям всех возрастов.

Ларионова призналась, что саму экспозицию подготовили быстро — в течение 10 дней. Потому что начинали не с нуля, уже имелся хороший контент, фото- и видеоматериал. «Все работали на подъеме — от души и для души. Это любимый девиз Минтимера Шариповича, и он и здесь, в организации этой выставки, себя очень мощно оправдал».

«Отлично сделали, супер!» — оценил представленную экспозицию Фарид Мухаметшин. Выставка будет работать до 30 января.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Элеонора Рылова
Элеонора Рылова, фото Рината Назметдинова
ОбществоВласть Татарстан Мухаметшин Фарид ХайрулловичЛарионова Татьяна ПетровнаШаймиев Минтимер ШариповичЛаврентьев Александр Петрович

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 комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 13:43
    прекрасно отражен путь великого человека,от борца за коммунизм до мульти миллионера.
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  • Анонимно 15:49
    Ого сколько знакомых лиц на открытии
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  • Анонимно 15:49
    О, наш директор школы:)
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  • Анонимно 15:50
    Шаймиев не заболел, надеюсь, открытие собственной выставки пропустил
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    Анонимно 18:02
    Онлайн посмотрит
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  • Анонимно 17:29
    памятник поставят?
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    Анонимно 18:02
    «Я памятник воздвиг»...
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  • Анонимно 17:30
    надо сходить посмотреть
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Новости общества

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