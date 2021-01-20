«Эпоха сквозь призму деятельности первого лица»: в Казани открылась выставка в честь Минтимера Шаймиева
Строго соблюдающий режим самоизоляции первый президент Татарстана посетит ее позже, вместе с родней и близкими
Сегодня на Казанской ярмарке открылась выставка из цикла «Лица республики», посвященная первому президенту Татарстана, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву, который 20 января отмечает свой 84-й день рождения. Сам виновник торжества на ней не присутствовал, но, как рассказали «Реальному времени» организаторы выставки, обязательно посетит ее с родными и близкими. Кстати, один из залов экспозиции полностью отдан семье первого президента республики.
133 проекции в человеческий рост
Сама экспозиция занимает 26 залов, ее основу составляют фото- и видеоматериалы, архивные документы, книги, плакаты, связанные с жизнью и деятельностью первого президента республики начиная еще с советских времен. В фойе даже воссоздана часть рабочего кабинета Минтимера Шаймиева в Кремле: массивный письменный стол, покрытый зеленым сукном, напольные часы, стулья с кожаными сидениями. Но большая часть экспозиции — это 133 экрана, на которые выведены фотографии и видео первого президента Татарстана во время знаковых для республики событий, а также его личных встреч.
Один из залов посвящен его семье, и было неудивительно встретить там племянника Минтимера Шариповича, гендиректора «Сетевой компании» Ильшата Фардиева.
На открытии выставки побывал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, депутаты парламента, руководители министерств и ведомств.
Самого Минтимера Шариповича в зале не было — как пояснил Мухаметшин, первый президент республики строго соблюдает режим самоизоляции. Но, как рассказал «Реальному времени» один из организаторов выставки — зампредседателя Госсовета, исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова, он ее обязательно посетит вместе со своими родными и близкими.
Фарид Мухаметшин: «Предоставлена уникальная возможность ознакомиться со свидетельствами эпохи сквозь призму деятельности первого лица республики»
На сломе эпох
Открывая выставку, Фарид Мухаметшин отметил огромный вклад Шаймиева в развитие не только республики, но и всей Российской Федерации, назвав его «выдающимся руководителем конца XX — начала XXI века».
— Предоставлена уникальная возможность ознакомиться со свидетельствами эпохи сквозь призму деятельности первого лица республики. Нескромно, но я скажу, что счастлив и горд находиться в числе людей, которые имеют полное право называть Минтимера Шариповича своим учителем и наставником в жизни, как и многие здесь присутствующие. Преданность делу, прозорливость, смелость, трудолюбие и порядочность, кипучая энергия, особый подход к людям — все это поистине настоящая школа жизни, школа служения людям. Команда единомышленников, шаймиевская команда соратников и друзей, вместе с ним преодолела самые непростые 90-е годы. Это была уникальная возможность проявить характер, возможности, способности в годы распада Советского Союза, упадка экономики. В этих условиях приходилось принимать неординарные решения, выстраивать отношения с федеральным центром.
Мухаметшин напомнил, что Шаймиев был участником, организатором и председателем комиссии по подготовке и принятию новой Конституции Республики Татарстан, а также инициатором «мягкого вхождения в рынок», которое позволило проводить рыночные реформы поэтапно, без глубоких социальных потрясений. Он отметил, что заложенное Шаймиевым в те годы в полную силу заработало именно сейчас, при его преемнике и ученике — действующем президенте Татарстана.
Александр Лаврентьев: «Все его решения были точечные, выверенные… Бюджет Республики Татарстан сегодня пополняется во многом благодаря тем дивидендам, которые идут от знаковых предприятий, оставшихся в собственности республики»
Президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ, экс-гендиректор КВЗ Александр Лаврентьев в своем слове подчеркнул, что Шаймиев возглавил республику в непростое время, когда шел слом старой экономики и началась «шоковая терапия». Он подставил плечо наиболее страдавшим от перестройки промышленным предприятиям, презентуя их возможности за рубежом и приглашая в республику инвесторов.
— Все его решения были точечные, выверенные… Бюджет Республики Татарстан сегодня пополняется во многом благодаря тем дивидендам, которые идут от знаковых предприятий, оставшихся в собственности республики.
Начальник Института археологии им. А.Х. Халикова Айрат Ситдиков остановился на вкладе Шаймиева в культурную и духовную жизнь Татарстана. Это прежде всего поддержка творческой интеллигенции, науки, университетов, школ.
— Его яркий талант воплотился не только в сохранении духовного наследия, связанного с Болгаром, Свияжском, этими уникальными памятниками, соединяющими прошлое и будущее. Он стал послом ЮНЕСКО. Это признание его заслуг на международном уровне, — отметил спикер.
Татьяна Ларионова: «Мы поставили перед собой задачу сделать выставку событийной, чтобы все главные события, которые были в истории нашей республики и связаны с именем Минтимера Шариповича, все направления деятельности первого президента были освещены»
Собрали за 10 дней
Исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова рассказала «Реальному времени», что с инициативой организовать подобную выставку вышел Исторический парк «Россия — моя история», а фонд «Возрождение» поддержал эту идею. Она отметила, что в рамках проекта «Лица республики» будет возможность рассказать о многих достойных людях, и логично, что открывает этот цикл первый президент РТ.
— Мы поставили перед собой задачу сделать выставку событийной, чтобы все главные события, которые были в истории нашей республики и связаны с именем Минтимера Шариповича (а это и сложные 90-е годы, и напряженные нулевые годы), все направления деятельности первого президента (промышленность, сельское хозяйство, культура, духовность, образование, спорт) были освещены. Самое главное, мы хотели, чтобы эта выставка была интересна всем — людям всех возрастов.
Ларионова призналась, что саму экспозицию подготовили быстро — в течение 10 дней. Потому что начинали не с нуля, уже имелся хороший контент, фото- и видеоматериал. «Все работали на подъеме — от души и для души. Это любимый девиз Минтимера Шариповича, и он и здесь, в организации этой выставки, себя очень мощно оправдал».
«Отлично сделали, супер!» — оценил представленную экспозицию Фарид Мухаметшин. Выставка будет работать до 30 января.
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