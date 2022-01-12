Айрат Бик-Булатов: «Мне позвонили: а почему нам Минтимер Шарипович поручил издать вашу книжку?»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 12-я

Фото: Максим Зарецкий

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Жители Татарстана поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Двенадцатая из них — от поэта, доцента Казанского федерального университета Айрата Бик-Булатова.



— С 17 лет я работал в журнале «Ялкын», где был редактором отдела, причем на татарском не писал. Среди прочего руководил там детской редакцией рубрики «Кәеф», позиционировавшейся как отдельная газета в журнале, где впервые мы начали публиковать и русские тексты. И вот этой «детской редколлегией» мы и пошли к Шаймиеву. Разговоры детей с министрами и руководителями — такая рубрика в «Ялкыне» тоже выходила.



Мне тогда было уже 20 лет, но для первого президента я тогда, видимо, тоже считался школьником (смеется). Поскольку я был редактором, мы с ним сидели рядом. Минтимер Шарипович был расслаблен и весел. Я не помню, что мы спрашивали, но моя статья об этой встрече в «Ялкыне» выходила.

Фото: Михаил Козловский

А дальше я провел «спецоперацию». Вручил ему распечатанную специально для него в одном экземпляре свою книжку, которую верстала мне Олеся Балтусова, тогда еще совсем юная, мы дружили по школе. Сзади книги я сделал приписку: «Ваши пожелания и впечатления о книге направляйте по такому-то адресу». Шаймиева это очень развеселило. И через несколько месяцев мне позвонили из аппарата президента, спросили сначала: кто ваши родители? Я не нашелся что ответить: ну папа и мама! Они: «А почему нам Минтимер Шарипович поручил издать вашу книжку?...»

В итоге у меня вышла книга «Юрод нашего времени», которую я смог показать первому президенту через год на балу для студентов, куда был отправлен «Ялкыном». Тогда это был для меня светлый момент. В 2017 году я делал фильм о нем, когда работал на ГТРК «Татарстан», но, увы, встречу нам не удалось организовать, и мне пришлось делать по старым съемкам. Я отсмотрел много разного видео с ним, где мне нравилось его умение общаться с простыми людьми. Многим лидерам как раз этого не хватает.

Фото: Михаил Козловский