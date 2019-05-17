Эксперты назвали пять лучших школ Татарстана, которые вошли в топ-100 образовательных учреждений РФ

Рейтинговое агентство RAEX составило список 100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, сообщается на официальном портале агентства.

От Татарстана в топ-100 попали пять школ, по их количеству республика идет сразу за Москвой и Подмосковьем (на них приходится 54% участников рейтинга), а также за Санкт-Петербургом (город представляют восемь школ).

В рейтинге татарстанские образовательные учреждения расположились следующим образом: лицей №131 — на 41-м месте, IT-лицей КФУ — на 66-м, на 70-м месте — лицей им. Н. И. Лобачевского КФУ, на 97-м месте — школа №18 с углубленным изучением английского языка. На 99-м месте — гимназия №7 им. Героя России А. В. Козина. Именно ее ученик 13 мая захватил в заложники своих одноклассников.

Напомним, ранее Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел совещание по доработке концепции и ходу реализации проекта первых полилингвальных образовательных комплексов в Татарстане.

