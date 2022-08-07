Цитаты недели: Шаймиев — о победе татар, Медведев — о холодной войне, Трас — о «поддержке» Путина

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Главным событием уходящей недели в Татарстане стал VIII съезд Всемирного конгресса татар, где носителей языка Тукая как хвалили за деловитость и самоотверженность, так и критиковали за отсутствие политических амбиций. Представитель Узбекистана предложил переименовать главную пешеходную улицу Казани в честь первого президента республики Минтимера Шаймиева. В масштабах России и мира по-прежнему в эпицентре внимания спецоперация на Украине, антироссийские санкции и непростая геополитическая обстановка в мире. Так, зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что сейчас ситуация «много хуже», чем во время холодной войны. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О татарах-созидателях

Это — историческая победа для татар. Мы смогли изменить негативное отношение к татарскому народу, исправить историческую ситуацию. По правде говоря, за татарами несколько веков тянулся шлейф «татаро-монгольского ига». Отрадно сознавать, что в перестроечные годы прошлого века нам хватило ума сохранить и укрепить целостность Российской Федерации, не потерять своего лица, быть созидателями и вести политику, соответствующую стремлениям российских народов.

Выступая на пленарном заседании VIII съезда Всемирного конгресса татар, первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев обратился к истории, вспомнив, как в тяжелое для региона и страны время татары со всех концов мира впервые собрались на своей исторической родине и приняли верные решения, благодаря которым началось возрождение татарского языка, культуры и исламской религии. Кроме того, взвешенная национальная политика Татарстана и верные подходы в реализации экономических реформ помогли поднять авторитет республики. Все это и помогло достичь «очень значимой победы в основополагающем для жизнедеятельности татарской нации направлении».



О пассивных в политике татарах

У татар нет политических амбиций, народ хочет жить, попивая чай с ягодами. Национальное образование, можно сказать, разрушено. На татарском нельзя сдавать государственные экзамены. ФГОС оставляет с каждым годом татарскому языку все меньше возможностей. Половина народа не знает татарского, а знающие — знают кое-как. Скоро может совсем не остаться национальных кадров.

Не обошлось на съезде ВКТ и без критики в адрес титульной нации республики. Пока первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев нахваливал представителей татарского народа за смелость, деловитость, самоотверженность и великолепие личностей, депутат Госсовета, глава Союза писателей республики Ркаил Зайдулла упрекал многих за равнодушие к политике и родному языку. Он обеспокоен тем, что из-за такой пассивности Татарстан перестанет быть кузницей кадров. В качестве доказательства председатель Совета аксакалов татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин указал, что «в России живет 5,3 миллиона татар, а в Думе — 3—4 бедных татарина».



Об улице Минтимера Шаймиева

Кто рассказал о татарах миру, кто построил конгресс? Минтимер Шаймиев. Я посмотрел названия улиц Казани, там есть Кирпичная, Силикатная. В центре Баумана — кто знает, кто это? Никто не знает. Я предлагаю переименовать улицу в честь Минтимера Шаймиева. Есть же в Грозном улица Путина, в Казани — Назарбаева. Я надеюсь, что прогуляюсь по улице Шаймиева.

С таким предложением выступил на съезде председатель Совета аксакалов татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин. По его словам, с инициативой переименовать главную пешеходную улицу Казани в честь первого президента Татарстана, а ныне Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева он уже обращался к мэру города. Идея Гиниятуллина, судя по аплодисментам, пришлась делегатам по душе. 78-летний деятель надеется, что она воплотится в реальность.



О языке национальной одежды

Национальная одежда — это тоже язык, это символы. Но мы утрачиваем этот язык гораздо быстрее, чем лингвистический. Символьные языки сохранить намного сложнее, хотя они также являются мощным стержнем для сохранения национальной идентичности.

Казань во второй раз приняла и организовала Этно-fashion-фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — культурный код». Программа включала как модные показы, так и деловую программу. Открывая последнюю, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила, что культурный код — это все, что нас окружает, в том числе и одежда, которая тоже своего рода язык нации. И его уберечь гораздо сложнее, хотя его вес в составляющей национальной идентичности велик.



О поддержке президента России

Я также продолжу поддерживать Владимира Путина! Противостоять Владимиру Путину.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трас, претендующая на пост премьер-министра страны, выступая перед членами Консервативной партии, заговорилась и заявила, что продолжит вступаться за президента России Владимира Путина. Однако свою оговорку она осознала моментально и тут же поспешила исправить, сказав то, что и следовало ожидать от ее речи — непримиримый курс меняться не будет.



О крике в нужный момент

Да что вы из меня монстра делаете? Я не кричу постоянно. Конечно, бывает иногда крик, как и у всех тренеров. Но по делу, когда надо. И зачем? Чтобы они к моему крику привыкали? Его нужно давать в нужный момент.

Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок признался, что ему нравится работать с понятливыми хоккеистами, которым достаточно одного разъяснения, — на них тратится меньше времени. При этом к тем, кто менее «оснащен технически», он относится терпимо, прибегая к крикам лишь по делу. По мнению Знарка, этот метод пригоден в случае крайней необходимости.



О ситуации хуже холодной войны

Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году. Все это, конечно, хорошо. Тем не менее еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты. Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжает отвечать недругам родины в своем telegram-канале, пока злоумышленники взламывают его страницу во «ВКонтакте» и пишут от его имени. На этот раз он решил сокрушить надежды президента США Джо Байдена, который заявил о готовности оперативно провести переговоры по новой системе контроля за ядерными вооружениями на замену существующей, срок которой истекает. Медведев порыв американского лидера оценил, но поспешил напомнить, что «мир стал другим» и Москва в подобных договорах уже не нуждается.

