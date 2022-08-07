Цитаты недели: Шаймиев — о победе татар, Медведев — о холодной войне, Трас — о «поддержке» Путина
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Главным событием уходящей недели в Татарстане стал VIII съезд Всемирного конгресса татар, где носителей языка Тукая как хвалили за деловитость и самоотверженность, так и критиковали за отсутствие политических амбиций. Представитель Узбекистана предложил переименовать главную пешеходную улицу Казани в честь первого президента республики Минтимера Шаймиева. В масштабах России и мира по-прежнему в эпицентре внимания спецоперация на Украине, антироссийские санкции и непростая геополитическая обстановка в мире. Так, зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что сейчас ситуация «много хуже», чем во время холодной войны. Об этом и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О татарах-созидателях
Выступая на пленарном заседании VIII съезда Всемирного конгресса татар, первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев обратился к истории, вспомнив, как в тяжелое для региона и страны время татары со всех концов мира впервые собрались на своей исторической родине и приняли верные решения, благодаря которым началось возрождение татарского языка, культуры и исламской религии. Кроме того, взвешенная национальная политика Татарстана и верные подходы в реализации экономических реформ помогли поднять авторитет республики. Все это и помогло достичь «очень значимой победы в основополагающем для жизнедеятельности татарской нации направлении».
О пассивных в политике татарах
Не обошлось на съезде ВКТ и без критики в адрес титульной нации республики. Пока первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев нахваливал представителей татарского народа за смелость, деловитость, самоотверженность и великолепие личностей, депутат Госсовета, глава Союза писателей республики Ркаил Зайдулла упрекал многих за равнодушие к политике и родному языку. Он обеспокоен тем, что из-за такой пассивности Татарстан перестанет быть кузницей кадров. В качестве доказательства председатель Совета аксакалов татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин указал, что «в России живет 5,3 миллиона татар, а в Думе — 3—4 бедных татарина».
Об улице Минтимера Шаймиева
С таким предложением выступил на съезде председатель Совета аксакалов татар и башкир Узбекистана Рим Гиниятуллин. По его словам, с инициативой переименовать главную пешеходную улицу Казани в честь первого президента Татарстана, а ныне Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева он уже обращался к мэру города. Идея Гиниятуллина, судя по аплодисментам, пришлась делегатам по душе. 78-летний деятель надеется, что она воплотится в реальность.
О языке национальной одежды
Казань во второй раз приняла и организовала Этно-fashion-фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — культурный код». Программа включала как модные показы, так и деловую программу. Открывая последнюю, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова отметила, что культурный код — это все, что нас окружает, в том числе и одежда, которая тоже своего рода язык нации. И его уберечь гораздо сложнее, хотя его вес в составляющей национальной идентичности велик.
О поддержке президента России
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трас, претендующая на пост премьер-министра страны, выступая перед членами Консервативной партии, заговорилась и заявила, что продолжит вступаться за президента России Владимира Путина. Однако свою оговорку она осознала моментально и тут же поспешила исправить, сказав то, что и следовало ожидать от ее речи — непримиримый курс меняться не будет.
О крике в нужный момент
Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок признался, что ему нравится работать с понятливыми хоккеистами, которым достаточно одного разъяснения, — на них тратится меньше времени. При этом к тем, кто менее «оснащен технически», он относится терпимо, прибегая к крикам лишь по делу. По мнению Знарка, этот метод пригоден в случае крайней необходимости.
О ситуации хуже холодной войны
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев продолжает отвечать недругам родины в своем telegram-канале, пока злоумышленники взламывают его страницу во «ВКонтакте» и пишут от его имени. На этот раз он решил сокрушить надежды президента США Джо Байдена, который заявил о готовности оперативно провести переговоры по новой системе контроля за ядерными вооружениями на замену существующей, срок которой истекает. Медведев порыв американского лидера оценил, но поспешил напомнить, что «мир стал другим» и Москва в подобных договорах уже не нуждается.
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