История Золушки, пришедшей с фронта

Премьера в единственном в России театре, работающем в селе

Фото: предоставлено пресс-службой театра

Бюджет в 30 миллионов в год и успешные гастроли. Дом для молодых артистов и аншлаги на спектаклях. В Большой Атне всего 3 000 жителей, но при этом есть профессиональный театр со своим лицом. Здесь на премьере спектакля «Фронтовичка» побывала корреспондент «Реального времени».

Имени Габдуллы Тукая

Театру в Атне более века, если точно, он был организован в 1918 году. Он начинался как любительский, пользовался популярностью, в 30-е годы стал передвижным — колхозно-совхозным, обслуживая тружеников села. Это уже был профессиональный статус, и он продержался до 1936 года. Потом снова стал народным, хотя популярности у театра не убавилось.

Успехи театра были заметны, он неоднократно получал награды, и в 2011 году коллектив в Атне снова получил статус профессионального, а через несколько месяцев по предложению драматурга Туфана Миннуллина ему было присвоено имя Габдуллы Тукая. И — опять-таки везение — в этот период театр возглавил выпускник ГИТИСа Рамиль Фазлиев, ставший главным режиссером. Атнинский театр стал единственным в России, а, возможно, и не только в нашей стране, профессиональным государственным коллективом, работающим в селе

С помещением тоже все решилось очень благополучно: театру им. Г. Тукая отошло здание нового, построенного в 2005 году, роскошного Дворца культуры, возведенного по инициативе Минтимера Шаймиева. У атнинской труппы сейчас два зала — большой, почти на 300 мест, и малый, на 100 мест. В труппу влились выпускники театрального училища и института культуры, для них рядом с театром по приказу президента РТ Рустама Минниханова построен новый двухэтажный дом на 14 квартир, где актеры получили жилье на условиях социального найма. Платят за коммунальные услуги — все же это не квартиру снимать.

Театру им.Г.Тукая отошло здание нового, построенного в 2005 году, роскошного Дворца культуры, возведенного по инициативе Минтимера Шаймиева. Фото culture.ru

«Мы часто гастролируем»

В Большой Атне, благоустроенном, зеленом селе, всего 3 000 жителей. Район с хорошо развитым сельским хозяйством, район успешный, идущий лидером по производству молока. Ухоженная площадь, где сейчас размещается театр, огромный спорткомплекс с бассейном по соседству, все сделано респектабельно и со вкусом. Кстати, руководство района — поклонники и друзья своего театра, не пропускающие премьеры.

Но сколько же раз можно играть спектакль при таком количестве населения, чтобы он шел при аншлаге? «У нас театр не стационарный, нам приходится много гастролировать. Вот на «Фронтовичку» у нас проданы билеты полностью на два спектакля, потом мы уходим в отпуск, когда вернемся, наверное, еще сыграем на стационаре. Был случай, когда спектакль «Родная земля» семь раз прошел при аншлагах, хотя вначале в афише мы его ставили на четыре дня, но были просьбы зрителей, и мы играли еще три вечера», — рассказывает директор театра Ленар Зайнуллин.

В подведомственном ему театре все продумано до мелочей. Небольшой зал-музей, где выставлены награды театра и можно видеть коллекцию скульптурок смешных фольклорных персонажей работы Рады Нигматуллиной — подарок коллег из Камаловского театра. Билетеры в стильных национальных костюмах. И опять-таки стильно и очень информативные программки к спектаклю. То есть никаких скидок на то, что атнинский театр — сельский.

Кстати, купить билеты в атнинский театр можно не только в кассе, но и зайдя на сайт коллектива, система продажи электронных билетов здесь отлажена. Билеты откровенно недорогие — от 100 до 500 рублей. Бюджет театра в год 30 000 миллионов рублей, при этом среднюю зарплату актеров удается держать на уровне 27 тысяч рублей, в труппе сейчас 25 актеров.

«К сожалению, у нас нет пока грантов, а нам бы грантовая поддержка не помешала, все же мы живем и работаем в селе, это особая ситуация», — говорит директор Атнинского театра. Действительно, случай неординарный и, возможно, республиканским властям стоит рассмотреть его в особом порядке. Театр в селе — уникальный случай, и такой подвижнический прецедент стоит поддерживать.

Театр много гастролирует — по Татарстану, ездил в Уфу, в Москву. В Москву собирается повезти «Фронтовичку»

Впрочем, некоторая помощь есть — подобные театры поддерживает федеральная программа помощи театрам малых городов, инициированная партией «Единая Россия». «Это очень хорошая финансовая помощь, если бы не было этих денег, вряд ли бы могли из нашего бюджета оплачивать приглашение режиссеров и сценографов. И качественные декорации сделать невозможно, и костюмы. Мы недавно попали в эту программу, вначале ничего не получилось, программа имела в виду театры малых городов, а мы ведь село. Спасибо инициаторам программы, ее название поменяли, теперь это помощь театрам населенных пунктов», — комментирует Ленар Зайнуллин.

Театр много гастролирует — по Татарстану, ездил в Уфу, в Москву. В Москву собирается повезти «Фронтовичку». «Недавно мы гастролировали по Дагестану, были в Махачкале, мы поехали туда по приглашению Минкульта Дагестана на фестиваль прикаспийских театров, были почетными гостями и открывали фестиваль. В Астрахань мы, например, ездили по федеральной программе «Большие гастроли». По Татарстану, естественно, ездим за свой счет, иногда привлекаем спонсоров», — рассказывает Зайнуллин.

В начале будущего сезона начинаются репетиции «Мещанина во дворянстве» Мольера, спектакль будет ставить режиссер Ренат Бикташев, руководитель Крымско-татарского театра из Симферополя.

История Золушки

В минувшие пятницу и субботу в театре в Атне прошла премьера спектакля «Фронтовичка» по одноименной пьесе драматурга из Екатеринбурга, ученицы Николая Коляды Анны Батуриной. Кстати, автор пьесы приехала на премьеру в Атню.

Постановочная группа была приглашена их Уфы — молодой режиссер Ильсур Казакбаев, выпускник ГИТИСа, сценограф Альберт Нестеров, лауреат «Золотой маски» этого года за сценографию спектакля «Зулейха открывает глаза» в уфимском академическом театре им. М. Гафури, и балетмейстер Ольга Даукаева.

Основной акцент оформления — свет, мощные прожектора со всех сторон, которые каким-то неимоверным образом создают эффект дымки, некой нереальности происходящего

Взяв в работу пьесу Батуриной о женщине-фронтовичке, о любви и измене, послевоенной жизни, пьесу достаточно бытовую, Казакбаев смог превратить ее поэтическую драму, изобилующую метафорами. Сценография, придуманная Нестеровым, достаточно лаконична, цветовая гамма серо-черная, почти что монохромная. Белый цвет (бальное платье героини) появляется лишь в финале как символ сказки, которая может случится в ее жизни, как просветление после пережитого.

Основной акцент оформления — свет, мощные прожектора со всех сторон, которые каким-то неимоверным образом создают эффект дымки, некой нереальности происходящего. И — главная находка режиссера — экран на заднике, на котором практически все время то со звуком, то беззвучно демонстрируются кадры из фильма «Золушка» с Яниной Жеймо. В первом акте сказку смотрят солдаты в госпитале, во втором она демонстрируется в доме культуры, где работает главная героиня. Иногда фильм просто вкрапляется в действие, акцентируя внимание на том или ином эпизоде, придавая ему метафоричность.

Главная героиня спектакля, 24-летняя женщина Мария Петровна со смешной фамилией Небылица (Разиля Мухлисуллина) — это и есть та самая Золушка, карета которой превратилась в тыкву вследствие измены и предательства любимого.

Мухлисуллина — Мария Петровна — обнаженный нерв, ироничная, даже эпатажная, она напоминает в течение практически всего спектакля сжатую пружину. И пружина в один прекрасный момент распрямляемся — это страшный, отчаянный танец героини под музыку «Цыганской венгерки», пожалуй, самого трагического «цыганского» романса в русской салонной музыкальной культуре на стихи Аполлона Григорьева.

«На тебе греха не будет, а меня пусть люди судят, меня Бог простит», — все в этом танце: и боль за несложившуюся жизнь, и слезы сиротства, и кураж. Да, кураж: не смейте меня жалеть, я выстою! И выстояла. Фронтовичка же — значит, сильная, закаленная.

Режиссер выстроил стилистически чистое полотно, уйдя от бытовых подробностей, от ненужных в его варианте концепции постановки деталей, сделав упор именно на условность, и именно она делает спектакль цельным и очень внятным

Спектакль Казакбаева отличается хорошо проработанными образами и остальных персонажей — колоритных Галины (Лилия Мухаметзянова) и Марка Анатольевича (Марат Хабибуллин), мягкотелого Матвея (Айда Валиев), почти что образа-символа невесты-разлучницы Александры (Зульфия Ахатова), добрейшей матери Матвея Нины (Фирдания Хайруллина) и других.

Режиссер выстроил стилистически чистое полотно, уйдя от бытовых подробностей, от ненужных в его варианте концепции постановки деталей, сделав упор именно на условность, и именно она делает спектакль цельным и очень внятным. И здесь стоит отметить пластическую составляющую спектакля — работу балетмейстера Ольги Даукаевой.

Финал спектакля опять-таки символичен. В поезде на Дальний Восток едет с подругами Мария Петровна. Едут они, чтобы «посмотреть океан». И, словно океанский свежий ветер уже начинает бить ей в лицо, героине становится тесно и неуютно в ее военном бушлате. Она скидывает его и оказывается в белоснежном бальном платье. Таким, какое было на балу у Золушки. Фронтовичка заслужила счастье, так и будет.

