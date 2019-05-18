Минтимер Шаймиев рассказал, с чего началось восстановление Болгара и Свияжска

Государственный Советник РТ, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев рассказал, как в Татарстане воплощали проект по восстановлению Болгара и Свияжска. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В 2009 году Минтимер Шаймиев договорился с премьер-министром РФ Владимиром Путиным о паритетной поддержке проекта из бюджета России и Татарстана. Стороны неукоснительно соблюдали договоренность девять лет реализации проекта.

— Я еще тогда сказал Владимиру Владимировичу — когда есть хлеб на столе и крыша над головой, самое время подумать о духовности. И он поддержал это устремление, — вспоминает Шаймиев.

Напомним, ранее Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев провел совещание по доработке концепции и ходе реализации проекта первых полилингвальных образовательных комплексов в Татарстане.

