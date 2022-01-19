Казанский Кремль: Шаймиев чувствует себя прекрасно, продолжает работать и вести активный образ жизни

Фото: Максим Платонов (архив)

Первому президенту Татарстана, Государственному советнику РТ Минтимеру Шаймиеву завтра исполняется 85 лет. Как рассказала руководитель пресс-служба президента республики Лилия Галимова, он чувствует себя прекрасно, продолжает работать и вести активный образ жизни.

По ее словам, Шаймиев продолжает заниматься делами республиканского фонда «Возрождение» и проектом полилингвальных центров «Адымнар — путь к знаниям и согласию», участвует в совещаниях. В свободное время он гуляет, проходя ежедневно до 7 км.

Недавно с участием Шаймиев прошла фотосессия. Новые снимки рассказывают, чем сейчас живет первый президент Татарстана.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Галимова напомнила, что к юбилею Шаймиева в галерее «Хазинэ» открылась фотовыставка. Там можно увидеть уникальные и яркие кадры, которые еще нигде не публиковались.



К юбилею первого президента Татарстана «Реальное время» собрало истории о нем от жителей республики. Ознакомиться с ними можно в специальном сюжете.