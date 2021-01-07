Гид по улице Волкова: летопись волонтеров, рабочих и сумасшедших

Прогулка по Второй горе

Улица Волкова, до 1927 года называвшаяся Второй горой, — один из тех фрагментов Казани, в которых деревянное и старинное зодчество отчаянно сопротивляется нашествию бетона. «Реальное время» проводит его ревизию — от построек купца Дряблова до сумасшедшего дома имени Бехтерева.



Вторая гора — место хоть и удаленное от центра, но благородное. К примеру, трамвай тут ходил с 1906 года — от Кремля через Университетскую, нынешнюю Щапова — и до земской учительской школы. Еще перед Первой мировой войной здесь был водопровод. Среди жителей тогда не было крестьян, зато — достаточно чиновников, докторов, ученых.

В нынешнее время улица несколько раз попадала на экраны. В 2005-м ее снимал Сергей Литовец для своего короткометражного фильма «В сломанный микроскоп мы увидим Казань» по сценарию Дениса Осокина. Дом на Волкова, 40 стал съемочной площадкой фильма «Инзеень — малина», в нем снимались актер ТЮЗа Павел Густов и ветеран Камаловского театра Азгар Шакиров.

К слову, после обхода Волкова можно уйти в сторону улицы Низенькой и вокруг нее, где также количество деревянных домов сокращается, но общее ощущение иной жизни сохраняется.

Суконная мануфактура. Фото: pastvu.com

Питейный дом (ул. Волкова, 1)

Согласно картам, начинается улица с этого дома, которой существует уже на плане 1767 года. Это питейное заведение при суконной мануфактуре Дряблова (его дом стоял чуть дальше, справа, ближе к нынешней улице Тихомирнова). Неподалеку находилось и здание казенного винного склада (ликеро-водочного завода, по-нынешнему).

Сама суконная мануфактура Дряблова превратилась ныне в здания технопарка «Идея» и ИТ-парка. Вообще, сначала в этих местах жили армянские купцы — на подъеме улицы Ульянова-Ленина располагались их церковь и кладбище. В 1714 году Петр I основал на нынешней улице Калинина шерстяную мануфактуру, то есть суконную фабрику, которую передал через десять лет деятельному Ивану Михляеву — в управление и в личную собственность. Купец умер бездетным, так что суконная фабрика перешла к родственнику, Афанасию Дряблову.

Условия на фабрике были жесткие, реакция рабочих — не менее серьезная, вплоть до массовых демонстраций, Пугачевских восстаний, прошений в Сенат. Последним Дрябловым здесь был внук Афанасия — Иван, первый городской голова Казани. Потомства он не оставил, так что фабрику унаследовал племянник его жены Феодосии — Иван Осокин, который довел ее до закрытия — с крупными долгами.

Петровское училище (ул. Волкова, 3)

Петровское женское училище — название намекает, что открытие приурочили к 200-летию Петра Первого. Оно с 1872 года находилось в тесной и сырой квартире в доме Шмоль. Потом переехало в Музуровские номера на Георгиевской (Свердловской улице). В 1912-м — на Волкова, в здание по проекту архитектора Михаила Григорьева. Особой популярностью славились классы рукоделия. В 1917 году здесь размещался Интернациональный коммунистический батальон им. К. Маркса, потом — батальон 35-ой дивизии, а в Великую Отечественную — военный госпиталь. Сейчас здесь — школа №5. За зданием школы раньше стояла больница Суконной фабрики.

Дом Пёльцама (ул. Волкова, 14)

Количество деревянных домов на Волкова и соседних улицах стремительно сокращается. Многие из них обрели свежий вид благодаря фестивалю «Том Сойер фест», волонтеры которого уделили этой улице наибольшее внимание за пять лет работ.

В двухэтажном доме 1891 года жил зоолог, бывший преподаватель Казанского и Томского университетов, эстонец Эммануил Данилович Пёльцам (другие комнаты сдавались внаем). Теперь эту функцию возобновил правнук Петра Антипова, который получил часть дома в 1934 году, как управляющий татарской конторой «Сельхозбанка». Он превратил дом в хостел с историями: к примеру, о том, что в 70-е здесь некоторое время жили четыре хищника из зоопарка.

Дом Пёльцама. Фото: instagram.com/tsfkzn

Квартира Ахуновых (ул. Волкова, 22)



Как писала в книге «В тени Минтимера» супруга государственного советника Минтимера Шаймиева — Сакина Шаймиева (в девичестве Ахунова): «Добравшись до города, папа первым делом отправился на поиски жилья. Через день они нашли приют в подвале дома на улице Волкова. Там ничего не было — голые стены и пол. Измученные, они в первый день спали прямо на полу. На следующий день папа отправился на поиски досок, из которых соорудил лежанки. Затем смастерил стол, стулья. Он был мастером на все руки — любое дело спорилось в его умелых руках. Они с мамой превратили этот подвал в уютную квартиру. Именно там, в девятой квартире дома номер 22 по улице Волкова, я и родилась. Это произошло 23 августа 1939 года. И жила я там вплоть до своего замужества». Сейчас на этом месте — современная многоэтажка.

Дом Распоповой. Фото vk.com/tomsawyerfestkzn

Дом Распоповой (ул. Волкова, 29)

Еще один «волонтерский» дом, он построен в первые годы XX века. Принадлежал жене начальника 7‑го участка Уездной землеустрои­тель­ной комиссии Александре Николаевне Распоповой. Скорее всего, она жила в нем и после революции. Нынешние обитатели дома устроились здесь в 1940-е, жили здесь и блокадники из Ленинграда.

Дом Виноградовой (ул. Волкова, 42а)

Еще один дом фестиваля «Том Сойер фест Казань» начала прошлого века принадлежал сначала мещанке Александре Петровне Даниловой (Волковой), а потом мещанке Александре Петровне Виноградовой — одинаковость имен-отчеств намекает, что это могло быть одно лицо. Важно другое — у дома сохранилось крыльцо с чебаксинской ковкой, выполненной мастерами одноименной артели под Казанью.

Дом Богородского слева. Фото Нияза Халита. 1973 год. Фото: pastvu.com

Дом Богородского (ул. Волкова, 42)

Вероятно, самый известный объект на улице Волкова, «объект культурного наследия регионального значения». Жил здесь химик университета Алексей Яковлевич Богородский с женой Лидией Николаевной (урождённой Табуре). Изначально поступавший на юридический, а потом на физико‑математический, позже он стал видным молодым учёным, преподавателем, лаборантом. После революции запускал стекольных заводы, возглавлял кафедру Казанского химико‑технологического института.

Его дом, стилизованный под немецкий фахверк, пропустить невозможно. В нем живет седьмое поколение потомков Богородских. В войну здесь было немало эвакуированных, включая секретаря Ленина — Владимира Бонч-Бруевича.

Женская учительская семинария (ул. Айвазовского, 27)

У Загоскина она называется «Земская школа для образования народных учительниц». Принимали сюда преимущественно крестьянок, от 60 до 100 человек. Те, кто учился по стипендии, после окончания учёбы должны были отработать в школах родного уезда не менее 6 лет. В программе обучения, помимо общеобразовательных и педагогических предметов — Закон Божий, основы сельского хозяйства, ремёсла, гигиена.

На противоположной стороне, выше по Айвазовского, стояла церковь Кирилла и Мефодия. Построить ее решили в 1885-м, в год тысячелетия со дня смерти старшего из создателей кириллицы. Строить решили именно в тех местах, где за жителями должен быть глаз да глаз: «Дома в оврагах, Госпитальном переулке между 1-й и 2-й Горами, нельзя считать настоящими домами, а самыми бедными избушками или кельями, за исключением двух или трех домов». Освятили храм в 1889 году.

Церковь Кирилла и Мефодия. Фото: pastvu.com

Дом Хлебникова и Сайдашева (ул. Волкова, 46)

Дом с внушительными решетками известен тем, что здесь два года жил поэт Велимир Хлебников, когда был студентом. Безусловно, мест, связанных с будетлянином, в Казани много, ведь он провел здесь 10 лет, начинал здесь свои первые литературные опыты.

На рубеже 1920-1930-х в этом же доме обитали композитор Салих Сайдашев (уже тогда — автор «Марша Красной армии») и редактор и издатель журнала «Мектеб» Шигаб Ахмеров.

Дом Берлянда-Филипсона (ул. Волкова, 66/17 и Лесгафта, 19)

Бывшая улица Муратовская. Дом, скорее всего, построен в 1910 году. Владели им Филипсоны, в частности, Николай Николаевич Филипсон — ранее предводитель Свияжского дворянского собрания, а в это время гласный Казанского губернского Земского Собрания. Первым владельцем дома на углу был унтер-офицер Григорий Степанович Берлянд, у которого его в 1910 году купили — а потом приобрели и соседний участок. После революции здесь устроили доходный дом. Как и во многие другие деревянные дома, новые жильцы въехали сюда после войны.

Ул. Волкова, 66. Фото: vk.com/tomsawyerfestkzn

Дом Максудовых (ул. Волкова, 78)

Еще один средовой дом, обновленный волонтерами, построен в конце XIX века. Нынешние жильцы оказались здесь в конце войны. Известно, что в гости к ним ходили композиторы Салих Сайдашев и Джаудат Файзи, певцы Нияз Даутов, Фахри Насретдинов и Мунира Булатова, поэт Ахмед Файзи. Здесь жил кураист Исмагил Мусин, приглашавший к себе композитора Рената Еникеева, Мансура Музафарова, Александра Ключарёва и других друзей. Словом, это готовый музей татарской культуры.

Дом Лебедева (ул. Волкова, 80/21)

Двухэтажный многоквартирный жилой. Построен в конце XIX века. Он носит фамилию и нынешнего хозяина — Константина Лебедева, чей дед был секретарём горкома.

Фото: pastvu.com

Психиатрическая клиника (ул. Волкова, 80)

Психоневрологическая больница, которая теперь носит имя академика Бехтерева, хоть он в ней и не работал, построена в годы Первой мировой по проекту архитектора И.И. Брюно.

Появилось здание стараниями профессора Виктора Осипова, который добился постройки специальной психиатрической клиники медицинского факультета Казанского университета на 50 душевнобольных. Вероятно, на решение повлияло и угроза изъятия выделенных университету пустующих земель.

Война не позволила открыться ей вовремя, ее передали военным, а пациентов начали принимать только в 1921-м, стационарных — через три года, а полностью психиатрической клиникой она стала только в 1982 году. Здесь работает Детское диспансерно-поликлиническое отделение Республиканской клинической психиатрической больницы.

