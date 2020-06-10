Фотомарафон «100-летие ТАССР»: визит Владимира Долгих на Татнефть, 1987 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 297-я

Фото: из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»).

В 1980 году генеральным директором ПО «Татнефть» назначили Аклима Касимовича Мухаметзянова, ветерана местных нефтепромыслов.

Перед Мухаметзяновым стояла серьезная задача, ведь от того, как успешна была работа нефтяной сокровищницы Татарии, зависело очень многое. Ставка на него оказалась верной: под его руководством объединение год за годом выполняло и перевыполняло производственные задания.

Правда, возникла другая проблема — экологическая. Сам Аклим Мухаметзянов вспоминал:

«…Доработались до того, что отравили землю, загрязнили воздух и реки». Не секрет, что еще в начале 1980-х на Татнефти разработали комплексную экологическую программу — правда, в основном здесь преследовали задачи борьбы с коррозией металла. Нашли технологические решения, благодаря которым срок эксплуатации нефтепроводов был продлен: трубы меньше рвались и лопались, а значит, и проливы нефти сокращались. Это, хоть и не сразу, но изменило подход к природе: люди начали мыслить по-другому. Именно с этого времени «Татнефть» начала активно разрабатывать широкомасштабные экологические программы. А за внедрение эффективного метода борьбы с коррозией Аклим Мухаметзянов и группа нефтяников, ученых были удостоены Государственной премии СССР.

Позже, вспоминая 80-е, Мухаметзянов с сожалением констатировал, что быт нефтяников были не такими, как они заслуживали. В дефиците были нормальная одежда, хорошие продукты. Несмотря на то, что зарплаты на «Татнефти» были намного выше среднего по республике, все нужное приходилось «доставать». Мухаметзянов в те годы добился разрешения на создание собственных агроцехов «Татнефти» — и это серьезно помогло в снабжении всего юго-востока Татарстана в самые сложные годы — во второй половине восьмидесятых.

Первый секретарь обкома ТАССР Рашид Мусин, начальник начальник НГДУ «Альметьевнефть» Шафагат Тахаутдинов, Аклим Мухаметзянов, 1980-е

В 1980 в составе объединения «Татнефть» создано Бавлинское управление буровых работ (п.г.т. Бавлы), в 1981 объединение добыло второй миллиард тонн нефти.

В 1980-х нефтяники из Татарстана работали на разработке нефти в Западной Сибири. Так, в 1985 году был издан приказ Миннефтепрома СССР «О разработке ряда месторождений в Тюменской области силами объединений «Башнефть» и «Татнефть». Потом, в 1987, предприятия «Татнефти» в Тюменской области были переданы вновь организованному местному ПО «Главтюменнефтегаз», но в Сибири все равно остались подразделения «Татнефти», которые обеспечивали проведение буровых работ (сотрудники приезжали сюда вахтовым методом из Татарии).

А еще в 1987 году в подчинение «Татнефти» передали Минибаевский газоперерабатывающий завод из «Главнефтегазпереработки». В марте 1987 года «Татнефть» посетил побывавший тогда в ТАССР с визитом Владимир Долгих, который до 1984 года заведовал отделом тяжёлой промышленности и энергетики ЦК КПСС, а в 1987 уже готовился к выходу на заслуженную пенсию.

Визит Владимира Долгих на Татнефть. Крайний слева — Минтимер Шарипович Шаймиев, на ту пору — Председатель Совета министров ТАССР, 1987 год

В 1989 в составе объединения «Татнефть» организовано НГДУ «Заинскнефть».



Начало 90-х годов характеризуется на предприятии усилением экспортной политики, отстаиванием прав нефтяников на то, чтобы самим продавать свою нефть на экспорт. Валюту от продажи предполагалось тратить в том числе и на реализацию многочисленных социальных программ в республике.



Людмила Губаева