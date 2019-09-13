Шаймиев: «Мы расцениваем премию Ага Хана как высокую оценку всей деятельности, ведущейся в Татарстане»

Сегодня в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени М.Джалиля в Казани состоялась церемония вручения Международной премии Ага Хана в области архитектуры 2019 года.

Награду получила команда, работавшая над татарстанской программой благоустройства общественных пространств.

«Для нас большая честь быть удостоенными премии Ага Хана в области архитектуры наравне с еще пятью важными проектами из Бангладеш, Палестины, Объединенных Арабских Эмиратов, Сенегала и Бахрейна. Это добавляет уверенности в том, что мы идем по правильному пути, нацеливает нас на развитие. В настоящее время в республике запускается новый трехлетний проект по благоустройству дворов многоквартирных домов», — заявил Государственный Советник Республики Татарстан, председатель Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев

Он поблагодарил принца Карима Ага Хана IV за эту престижную премию, которой удостоен Татарстан.

«Мы расцениваем ее как высокую оценку всей многогранной деятельности, ведущейся в республике в интересах людей», — сказал он.

В завершение торжества Ага Хан выразил особую признательность Шаймиеву за его многолетние усилия по сохранению наследия Татарстана и вручил ему «особый сертификат» — книгу «Наследие и диалог», изданную Фондом культуры Ага Хана. Книга напечатана специально к церемонии вручения Международной премии Ага Хана в области архитектуры — 2019 и посвящена деятельности Республики Татарстан в области сохранения культурно-исторического наследия.