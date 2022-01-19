Энгель Тагиров: «Вдруг Шаймиев спрашивает меня: «А может мы у ЮНЕСКО денег попросим?»

Минтимер Шаймиев в историях — спецпроект «Реального времени». Часть 19-я

Первому президенту Татарстана, Государственному Советнику республики Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнится 85 лет. Известные люди республики поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае. Девятнадцатая из них — от ректора института культуры мира (ЮНЕСКО), президента Международной гуманитарной академии «Европа — Азия» Энгеля Тагирова. Доктор исторических наук, профессор вспоминает, как Минтимер Шарипович выстраивал отношения с ЮНЕСКО и почему для него это было настолько важно.





— Когда 2000-й был объявлен годом поддержки культуры, я докладывал на генеральной сессии ЮНЕСКО о нашем опыте создания Института культуры мира. Минтимер Шарипович посетил эту организацию в Париже в июне 2001 года. Мы заходим с ним в приемную и уже должны были зайти в дверь, он вдруг спрашивает меня: «Энгель, а может мы у ЮНЕСКО денег попросим?». То есть было представление, что ЮНЕСКО — богатая организация и могла бы помочь нам в проведении всяких мероприятий, проектов. А я уже был знаком с организацией, знал их кухню, много изучал.

Говорю: «Минтимер Шарипович, ЮНЕСКО — это не финансовая организация, а организация, которая дает свою эгиду для того, чтобы проводить международные конференции. А если мы будем проводить мероприятия под их эгидой, можно будет приглашать каких-либо лиц или организации, которые смогут помочь». «Понял», — говорит Шаймиев.

Мы вошли в дверь. Организацию тогда возглавлял Коитиро Мацуура, японец. Такой элегантный, чисто восточная изящность была в нем. Минтимер Шарипович тоже восточного покроя человек. Вот и я слежу как историк, как они будут себя вести друг с другом. Минтимер Шарипович начинает надевать на него наш татарский халат и тюбетейку, а я надеваю на него свою амуницию — академика Международной гуманитарной академии «Европа — Азия». Тогда мы надевали на кандидата, которого избирали членом нашей Академии, мантию и шапку. Получается, на его тюбетейку я надел шапку академика, а на халат — мантию. Вот так прошли переговоры. Коитиро Мацуура до вечера ходил в этом нашем костюме и на концерт Алсу тоже пришел в этом одеянии.

С генеральным директором ЮНЕСКО Коитиро Мацуурой. Фото: shaimiev.tatarstan.ru

На следующий день была организована выставка «Казань тысячелетняя», и представители ЮНЕСКО были приглашены на открытие. То есть столица Татарстана впервые официально делала выставку своих достижений именно во время этой встречи. Таким образом Казань открыла дверь ЮНЕСКО, выставка осталась у них там на территории. Наша миссия была выполнена.

В 2002 году Коитиро Мацуура приехал с супругой в Москву. Меня пригласили на эту встречу. Там я уже познакомился с его супругой, мы даже вместе потанцевали. Встреча в 2001-м была более деловая, а в Москве мы уже поближе пообщались, по-дружески, по-человечески. Была очень хорошая беседа. Это дало нам новые возможности. В этом же году Коитиро Мацуура приехал в Казань. На этой встрече уже была подписана декларация о сотрудничестве Татарстана и ЮНЕСКО. Важность этого документа в том, что международная организация впервые начала вести сотрудничество на договорных условиях. То есть первый договор ЮНЕСКО с российским регионом был подписан именно с нами!

Это же межправительственная организация и до этого времени не имела прямых отношений с регионами. А Коитиро Мацуура взял курс на то, что идеи и идеалы ЮНЕСКО должны проникать в регионы напрямую, минуя правительство. И наша модель сотрудничества Татарстан — ЮНЕСКО в этом году уже должна быть принята как пример сотрудничества этой организации с другими регионами России и мира. За 5 лет пять наших районов получили различные знаки и награды ЮНЕСКО, они находятся в районных музеях. Кроме того, Казань получила диплом «Территория культуры мира» и награду «Оливковая ветвь мира».

Естественно, все что происходило, происходило при содействии Минтимера Шариповича. И во всех этих пяти районах мы вместе вручали награды. Помню, когда пришла телеграмма о награждении Казани дипломом «Территория культуры мира», Минтимер Шарипович сказал: «Неужели Казань будет территорией мира?». Это была фраза, которая говорила о радости, мысль об этом волновала его. ЮНЕСКО для него стало чем-то волшебным, притягательным. Пониманием того, что Татарстан получил мощный ресурс развития.

Фото: shaimiev.tatarstan.ru

Когда приехал заместитель генерального директора ЮНЕСКО Мунир Бушенаки, мы с Минтимером Шариповичем подготовили проект по включению Сабантуя в список объектов культурного наследия, охраняемых ЮНЕСКО. Мы с Бушенаки уже были знакомы, общались на встречах. И как своему, я ему говорю «Вы наш татарин», пойдемте Сабантуй смотреть. Показали ему праздник. И Минтимер Шарипович сказал фразу: «Сабантуй и ЮНЕСКО, неужели это будет неразлучная пара?». У него было большое желание включить главный татарский праздник в список нематериального наследия организации.

И особенно важно, что Минтимер Шарипович стал посланником культуры в ЮНЕСКО. У нас были послы доброй воли, но не было посланников культуры. И первым стал Шаймиев. Ему дали звание специального посланника ЮНЕСКО по укреплению межкультурного диалога. С этим статусом он может участвовать в делах ЮНЕСКО не только в Татарстане, но и в других регионах и странах.