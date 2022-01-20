День в истории: юбилей первого президента Татарстана, освобождение Великого Новгорода и договор с Японией

Чем примечательна дата 20 января

Сегодня, 20 января, в России — День республики Крым, официальный праздник. В разные годы и столетия в этот день Бельгия провозгласила вечный нейтралитет, в США прошел первый баскетбольный матч, в России образовали Республику Дагестан, СССР и Япония подписали Пекинский договор, в ходе Великой Отечественной войны наши войска освободили Великий Новгород, Шарль де Голь ушел с поста главы правительства Франции, в Англии появились первые в мире радары для контроля скорости автомобилей. Родились: французский физик Андре Ампер, турецкий поэт Назим Хикмет, итальянский кинорежиссер Федерико Феллини и первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев. Скончались русский дрессировщик Анатолий Дуров, король Великобритании Георг V, русская певица Изабелла Юрьева, британская и американская актриса Одри Хепберн. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Юбилей первого президента Татарстана и творческий вечер Маяковского



20 января 1927 года поэт Владимир Маяковский провел в Казани творческий вечер. Выступление прошло в татарском театре (ныне Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина на ул. Горького). На вечере поэт не только читал свои стихи, но и делился мыслями о литературе, активно общался с казанской публикой.

Фото: Михаил Козловский

Сегодня первый президент Татарстана, Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев празднует юбилей, ему исполнилось 85 лет. Он родился 20 января 1937 года в деревне Аняково нынешнего Актанышского района Татарстана в семье потомственных крестьян. В 1959 году окончил факультет механизации Казанского сельскохозяйственного института. После учебы работал инженером, позднее — главным инженером Муслюмовской ремонтно-технической станции. В 1962 году управлял мензелинским районным объединением «Сельхозтехника». Партийно-административную работу начал в 1967 году: был инструктором, заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Татарского обкома КПСС, а в 1969 году — министром мелиорации и водного хозяйства республики.

К 1989 году стал первым секретарем Татарского обкома КПСС, а в 1990-м — председателем Верховного Совета Татарской АССР. В том же году Верховный Совет республики принял декларацию о государственном суверенитете. 12 июня 1991 года жители Татарстана впервые в истории республики самостоятельно избрали своего президента — 70,6% избирателей от числа принявших участие в выборах отдали голоса за Минтимера Шаймиева. Он стал первым президентом Татарстана, а затем еще трижды избирался на этот пост (в 1996, 2001 и 2005 годах). После ухода с поста президента в 2010 году Шаймиев стал Государственным Советником Республики Татарстан, и с того же года является председателем попечительского совета некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», который занимается возрождением исторических памятников федерального значения: древнего города Болгар и острова-града Свияжск. Шаймиев — специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, член Российского исторического общества, Герой Труда Российской Федерации. Минтимер Шаймиев — один из самых авторитетных лидеров национальных республик России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет многочисленные государственные, международные и общественные награды. По случаю юбилея Шаймиева татарстанцы поделились с «Реальным временем» своими историями о Бабае.



Фото: Министерство туризма Дагестана

Образование Дагестана, договор СССР и Японии, освобождение Великого Новгорода

20 января 1921 года было законодательно утверждено образование Дагестанской Советской Социалистической Республики как части РСФСР. В состав нашей страны Дагестан вошел еще в 1813 году, когда между Ираном и Российской империей был заключен Гюлистанский мирный договор. После революции 1917 года советская власть пришла и на Кавказ, тогда в 1920-м, после Чрезвычайного съезда народов Дагестана, прошедшего в Буйнакске в ноябре, утвердили образование республики. С 1992 года Республика Дагестан входит в состав Российской Федерации и является самой южной частью России.

20 января 1925 года СССР и Япония установили дипломатические отношения, подписав Пекинский договор. После Октябрьской революции 1917 года Япония активно участвовала в интервенции на Дальнем Востоке России. Попытки советского правительства нормализовать советско-японские отношения оставались безуспешными. Тогда советские власти 13 февраля 1924 года направили японскому консулу во Владивостоке уведомление, что положение консула Японии с этого момента перестает признаваться советской стороной официальным, а сам он будет рассматриваться как частное лицо. В связи с этим Япония приняла очередное предложение Москвы о нормализации межгосударственных отношений. 14 мая 1924 года в Пекине начались официальные советско-японские переговоры. Они завершились 20 января 1925 года подписанием договора, включавшего советско-японскую конвенцию об основных принципах взаимоотношений, ряд деклараций, протоколов и нот, регулирующих взаимодействие сторон. Договор содержал ряд значительных уступок СССР в пользу Японии, на которые советская сторона пошла ради установления дипломатических отношений.

Фото: gazetanovgorod.ru

20 января 1944 года — день освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. В этот день советские войска водрузили красное знамя на древней кремлевской стене. В Москве в честь освобождения Новгорода дали салют. Операция по освобождению города от фашистов началась 14 января 1944 года. Она стала первым этапом стратегической операции из так называемых десяти «Сталинских ударов» 1944 года. За время оккупации Великий Новгород был почти полностью разрушен. Некоторые уникальные достопримечательности города безвозвратно погибли. Разрушения были столь велики, что воспринимались как непоправимая утрата части национальной культуры. Постановлением от 1 ноября 1945 года Новгород был включен в число 15 древнейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению.

Нейтралитет Бельгии, отставка Шарля де Голля, первые радары на дорогах

20 января 1831 года Бельгия провозгласила вечный нейтралитет на Лондонской конференции пяти держав, куда входили Россия, Великобритания, Франция, Австрия и Пруссия. С 1815 по 1830 годы страна находилась в составе Нидерландов, пока не произошла бельгийская революция, и в том же году Бельгия вышла из состава нидерландского королевства и получила независимость. Бельгия стала нейтральным королевством во главе с Леопольдом I. Конституционная монархия, которая провозгласила своим главным принципом «суверенитет нации», была установлена конституцией Национального конгресса Бельгии в 1831 году.

Фото wikipedia.org

20 января 1946 года ушел в отставку с поста главы правительства Франции Шарль де Голль. В 1941 году он возглавлял Французский национальный комитет, а в 1943 году — Французский комитет национального освобождения страны и стал премьер-министром сформированного им же в 1944 году временного правительства Франции. После войны в трудное для страны время де Голль стал основателем партии «Объединение французского народа». Основными идеями его политики были: расширение власти президента, реформа государственных институтов, парламентские выборы. Настоящей причиной ухода Шарля де Голля стал спор о форме правления в республике, что и было причиной неоднократного пересмотра проекта конституции. Де Голль был сторонником сильной президентской власти, а коммунисты и социалисты, которые составили в парламенте квалифицированное большинство, выступали за контроль парламента над правительством. Вопрос с армией был для де Голля последней каплей, так как армия и сильная президентская власть была необходимой основой сильной Франции.

В 1958 году на улицах Лондона появились первые радары контроля за скоростью автомобилей. Многое изменилось в приборах за их более чем полувековую историю, но они по-прежнему на вооружении у сотрудников полка ДПС. До 1961 года радары были громоздкими и стационарными. Затем американская фирма освоила выпуск минирадаров, которыми стала пользоваться вся дорожная полиция. Эти устройства работали на расстоянии до 2 км, а самая высокая скорость, которую удалось зафиксировать, составила 290 км/ч. Это нарушение совершил в 2010 году 37-летний швед, который катался на своем Мерседесе между Берном и Лозанной. Ему назначили штраф в 1 миллион долларов.